Єгері ДШВ знищили групу окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО

Бійці 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ знищили групу окупантів поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. На записі видно, як мінометники бригади кілька разів влучають у скупчення окупантів.

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