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Єгері ДШВ знищили групу окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО

Бійці 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ знищили групу окупантів поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережах. На записі видно, як мінометники бригади кілька разів влучають у скупчення окупантів.

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Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243)


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Топ коментарі
+18
Єгерям ДШВ-респект...
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08.12.2022 19:29
+12
Наші хлопці дають доброі прочуханки виродкам - кацапам , які припхалися до нас з однією ціллю - вбивати , гвалтувати та грабувати 😠
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08.12.2022 19:43
+11
Вдале полювання!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B5%D1%80_(%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C) Єгер - спеціаліст-мисливець, що керує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F полюванням , а також спеціаліст, що веде облік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0 фауни у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81 лісах , національних парках та здійснює нагляд за нею.
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08.12.2022 19:32
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Єгерям ДШВ-респект...
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08.12.2022 19:29 Відповісти
Вдале полювання!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B5%D1%80_(%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C) Єгер - спеціаліст-мисливець, що керує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F полюванням , а також спеціаліст, що веде облік https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0 фауни у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81 лісах , національних парках та здійснює нагляд за нею.
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08.12.2022 19:32 Відповісти
Наші єгеря добре провели облік кацапської фауни - замінусовали двухсотих ...
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09.12.2022 05:58 Відповісти
Єгері (ще з 17 ст ) - "спецназ" який підготовлений до діяльності самостійними мобільними групами у тимчасовому відриві від основної маси військ на складній місцевості (ліс чи гори) Обов"язкова вимога - вміння прицільно стрілять та діять індивідуально
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09.12.2022 08:28 Відповісти
Наші хлопці дають доброі прочуханки виродкам - кацапам , які припхалися до нас з однією ціллю - вбивати , гвалтувати та грабувати 😠
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08.12.2022 19:43 Відповісти
Глини Донбасу , (це не назва підприємства), а цвинтар для русні.
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08.12.2022 19:55 Відповісти
Гарна робота!
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08.12.2022 19:57 Відповісти
Если бы их гуманно не расстреляли егери, их бы зверски замучили солдаты сами знаете чего.
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08.12.2022 21:11 Відповісти
Ні пуху, ні пера!
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08.12.2022 23:31 Відповісти
Смердючі кацапські клопи.
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08.12.2022 23:43 Відповісти
Сколько же єтих кацапских свиней понаехало, утюжить не переутюжить.
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09.12.2022 00:21 Відповісти
Можливо помітили, це битва за Бахмутське сміттєзвалище, свині рвуться в родную говень.... єдиний напрямок де вони просунулися.
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09.12.2022 06:40 Відповісти
 
 