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Ручная граната, сброшенная с дрона, попадает прямо в оккупанта. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российского оккупанта, скинув на него с дрона ручную гранату.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного сброса опубликована в соцсетях. Судя по записи, боеприпас упал точно на голову оккупанта.

Смотрите: Боевая работа гранатометчика под прикрытием автоматчиков вблизи Бахмута. ВИДЕО

граната (998) дроны (3917)


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Топ комментарии
+61
ну і ото треба було бігати? сдох втомленим...
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09.12.2022 08:38
+59
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09.12.2022 09:00
+45
маріо
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09.12.2022 08:28
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маріо
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09.12.2022 08:28 Ответить
супер-маріо...
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09.12.2022 08:57 Ответить
Здачі не треба .
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09.12.2022 08:29 Ответить
Добігався кацап
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09.12.2022 08:32 Ответить
і здох втомленим...
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09.12.2022 13:29 Ответить
передь смертю не набігаєшся.... від неї не втічеш.
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09.12.2022 08:32 Ответить
Цікаво - а чого він там "нишпорив"? ЩО шукав? Чи не міг зрозуміть що його там самого залишили? (правда - та з "лисячої нори" ще один начебто голову висовував)
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09.12.2022 08:32 Ответить
Курити хотів, "бички" шукав )
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09.12.2022 09:13 Ответить
Шукав свою долю та таки знайшов ))
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09.12.2022 12:32 Ответить
Страйк!
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09.12.2022 08:36 Ответить
Отрицательно живой.
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09.12.2022 08:36 Ответить
ну і ото треба було бігати? сдох втомленим...
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09.12.2022 08:38 Ответить
Як кажуть на Сході "Помирають не від кохання, а від суєти."
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09.12.2022 08:56 Ответить
Получай рашист гранату и записку в ней. Добігався.
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09.12.2022 08:45 Ответить
фашист
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09.12.2022 09:47 Ответить
за пазуху
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09.12.2022 08:55 Ответить
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09.12.2022 09:00 Ответить
це якщо не прикопають крайдороги...
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09.12.2022 13:32 Ответить
музичному редактору респект. єта п'ять )))
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09.12.2022 09:03 Ответить
Раздался хлопок, в результате которого произошло отрицательное рождение
Завтра во всех СМИ малокитая. Ваня героически спас 10 сослуживцев, 4 бубушки и 3 петушка, мастерски отбив головой фашистскую авиабомбу. Ваня с детства увлекался футболом. Тренировался и ежедневно бился головой об штангу еще с юнармии. Мама так ласково и называла нашего героя - ********
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09.12.2022 09:06 Ответить
A на фіга він бігав? Я не зрозумів...Як би просто сидів , помер би не втомлени
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09.12.2022 09:06 Ответить
Він помітив коптер і вирішив його заплутати. Але виявилось, що йому далеко було до зайця.
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09.12.2022 09:10 Ответить
Чак Норрис бросил гранату и убил 40 человек. А потом граната взорвалась...
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09.12.2022 09:14 Ответить
Бігай, не бігай... А від долі не втечеш...
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09.12.2022 09:21 Ответить
Не "так же" судячи з того що наші знімають таких відео на порядок більше, а кацапи ще й тирять і видають за свої.
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09.12.2022 15:16 Ответить
Смотрите не независимых израильских ресурсах.
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11.12.2022 17:36 Ответить
Именно ваше zvерье так Украинцы и кошмрят, русский.
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10.12.2022 00:15 Ответить
Не.уй шастать.
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09.12.2022 09:49 Ответить
Дурний кацап. Від дронів не треба ховатись, дронам треба здаватись
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09.12.2022 10:11 Ответить
Шедеврально.
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09.12.2022 10:24 Ответить
...точность попадания,радость для быдлонасекомыша с болот мацковии...
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09.12.2022 10:40 Ответить
Є@ать, щасливчик! Думав що допоможе собі хаотичними метаннями по сторонам.
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09.12.2022 10:41 Ответить
бІнго))
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09.12.2022 11:05 Ответить
Коптеристу 12 балів.
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09.12.2022 12:49 Ответить
і нахіба ото було суєтіцца? умєр вспотєвшім
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09.12.2022 12:50 Ответить
Набігався орк і вмер втомлений, а мав вибір померти відпочивши
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09.12.2022 12:56 Ответить
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09.12.2022 12:57 Ответить
кацапосвинья набегался.
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09.12.2022 13:29 Ответить
Гра Digger.
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09.12.2022 14:38 Ответить
А навіщо граната!? Можно було б і простим кирпичом.
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09.12.2022 15:25 Ответить
цеглина нам ще пригодиться для відбудови!
тож "лови фашист гранату"
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09.12.2022 15:54 Ответить
Воно перед тим як застигло непорушно, начебто щось передчувало, ніби кудись на небо дертися хотіло, що ж якби справді не хотіло б померти, то не перлося б в Україну
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09.12.2022 15:47 Ответить
Щоб свині не взівали...
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09.12.2022 16:46 Ответить
Шановне панство, а уявляєте, що буде, коли ви під це відео запустите тему про "ваньку встаньку"... Ви потім пів року на порнхаб ходить не будете!)))))))
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10.12.2022 00:35 Ответить
й немає москаля.. одна сира земля...
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10.12.2022 08:18 Ответить
 
 