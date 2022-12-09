Ручная граната, сброшенная с дрона, попадает прямо в оккупанта. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российского оккупанта, скинув на него с дрона ручную гранату.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного сброса опубликована в соцсетях. Судя по записи, боеприпас упал точно на голову оккупанта.

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