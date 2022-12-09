Ручна граната, скинута з дрона, влучає прямісінько в окупанта. ВIДЕО

Українські воїни знищили російського окупанта, скинувши на нього з дрона ручну гранату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного скидання опублікований в соцмережах. Судячи із запису, боєприпас упав точнісінько на голову окупанта.

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