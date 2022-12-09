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Ручна граната, скинута з дрона, влучає прямісінько в окупанта. ВIДЕО

Українські воїни знищили російського окупанта, скинувши на нього з дрона ручну гранату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного скидання опублікований в соцмережах. Судячи із запису, боєприпас упав точнісінько на голову окупанта.

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граната (789) дрони (4699)


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Топ коментарі
+61
ну і ото треба було бігати? сдох втомленим...
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09.12.2022 08:38
+59
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09.12.2022 09:00
+45
маріо
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09.12.2022 08:28
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маріо
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09.12.2022 08:28 Відповісти
супер-маріо...
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09.12.2022 08:57 Відповісти
Здачі не треба .
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09.12.2022 08:29 Відповісти
Добігався кацап
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09.12.2022 08:32 Відповісти
і здох втомленим...
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09.12.2022 13:29 Відповісти
передь смертю не набігаєшся.... від неї не втічеш.
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09.12.2022 08:32 Відповісти
Цікаво - а чого він там "нишпорив"? ЩО шукав? Чи не міг зрозуміть що його там самого залишили? (правда - та з "лисячої нори" ще один начебто голову висовував)
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09.12.2022 08:32 Відповісти
Курити хотів, "бички" шукав )
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09.12.2022 09:13 Відповісти
Шукав свою долю та таки знайшов ))
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09.12.2022 12:32 Відповісти
Страйк!
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09.12.2022 08:36 Відповісти
Отрицательно живой.
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09.12.2022 08:36 Відповісти
ну і ото треба було бігати? сдох втомленим...
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09.12.2022 08:38 Відповісти
Як кажуть на Сході "Помирають не від кохання, а від суєти."
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09.12.2022 08:56 Відповісти
Получай рашист гранату и записку в ней. Добігався.
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09.12.2022 08:45 Відповісти
фашист
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09.12.2022 09:47 Відповісти
за пазуху
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09.12.2022 08:55 Відповісти
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09.12.2022 09:00 Відповісти
це якщо не прикопають крайдороги...
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09.12.2022 13:32 Відповісти
музичному редактору респект. єта п'ять )))
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09.12.2022 09:03 Відповісти
Раздался хлопок, в результате которого произошло отрицательное рождение
Завтра во всех СМИ малокитая. Ваня героически спас 10 сослуживцев, 4 бубушки и 3 петушка, мастерски отбив головой фашистскую авиабомбу. Ваня с детства увлекался футболом. Тренировался и ежедневно бился головой об штангу еще с юнармии. Мама так ласково и называла нашего героя - ********
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09.12.2022 09:06 Відповісти
A на фіга він бігав? Я не зрозумів...Як би просто сидів , помер би не втомлени
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09.12.2022 09:06 Відповісти
Він помітив коптер і вирішив його заплутати. Але виявилось, що йому далеко було до зайця.
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09.12.2022 09:10 Відповісти
Чак Норрис бросил гранату и убил 40 человек. А потом граната взорвалась...
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09.12.2022 09:14 Відповісти
Бігай, не бігай... А від долі не втечеш...
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09.12.2022 09:21 Відповісти
Не "так же" судячи з того що наші знімають таких відео на порядок більше, а кацапи ще й тирять і видають за свої.
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09.12.2022 15:16 Відповісти
Смотрите не независимых израильских ресурсах.
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11.12.2022 17:36 Відповісти
Именно ваше zvерье так Украинцы и кошмрят, русский.
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10.12.2022 00:15 Відповісти
Не.уй шастать.
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09.12.2022 09:49 Відповісти
Дурний кацап. Від дронів не треба ховатись, дронам треба здаватись
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09.12.2022 10:11 Відповісти
Шедеврально.
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09.12.2022 10:24 Відповісти
...точность попадания,радость для быдлонасекомыша с болот мацковии...
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09.12.2022 10:40 Відповісти
Є@ать, щасливчик! Думав що допоможе собі хаотичними метаннями по сторонам.
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09.12.2022 10:41 Відповісти
бІнго))
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09.12.2022 11:05 Відповісти
Коптеристу 12 балів.
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09.12.2022 12:49 Відповісти
і нахіба ото було суєтіцца? умєр вспотєвшім
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09.12.2022 12:50 Відповісти
Набігався орк і вмер втомлений, а мав вибір померти відпочивши
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09.12.2022 12:56 Відповісти
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09.12.2022 12:57 Відповісти
кацапосвинья набегался.
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09.12.2022 13:29 Відповісти
Гра Digger.
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09.12.2022 14:38 Відповісти
А навіщо граната!? Можно було б і простим кирпичом.
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09.12.2022 15:25 Відповісти
цеглина нам ще пригодиться для відбудови!
тож "лови фашист гранату"
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09.12.2022 15:54 Відповісти
Воно перед тим як застигло непорушно, начебто щось передчувало, ніби кудись на небо дертися хотіло, що ж якби справді не хотіло б померти, то не перлося б в Україну
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09.12.2022 15:47 Відповісти
Щоб свині не взівали...
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09.12.2022 16:46 Відповісти
Шановне панство, а уявляєте, що буде, коли ви під це відео запустите тему про "ваньку встаньку"... Ви потім пів року на порнхаб ходить не будете!)))))))
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10.12.2022 00:35 Відповісти
й немає москаля.. одна сира земля...
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10.12.2022 08:18 Відповісти
 
 