Шинный завод горит в российском Барнауле. ВИДЕО

В российском Барнауле загорелся завод по производству шин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места пожара публикуются в соцсетях.

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