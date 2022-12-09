Шинный завод горит в российском Барнауле. ВИДЕО
В российском Барнауле загорелся завод по производству шин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места пожара публикуются в соцсетях.
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