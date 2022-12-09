РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11581 посетитель онлайн
Новости Видео Война
12 142 26

Шинный завод горит в российском Барнауле. ВИДЕО

В российском Барнауле загорелся завод по производству шин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи с места пожара публикуются в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Москвой вспыхнул масштабный пожар в торговом центре. ВИДЕО

пожар (5946) россия (95526)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Це хлопок чи задьімлєніє?
показать весь комментарий
09.12.2022 08:54
+12
Бавовна!
показать весь комментарий
09.12.2022 09:00
+12
На горе ГОРИТ аул, это город Барнаул
показать весь комментарий
09.12.2022 09:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це хлопок чи задьімлєніє?
показать весь комментарий
09.12.2022 08:54 Ответить
Бавовна!
показать весь комментарий
09.12.2022 09:00 Ответить
це знову перевибори )
показать весь комментарий
09.12.2022 09:33 Ответить
Партизаны подожгли.
показать весь комментарий
09.12.2022 08:57 Ответить
та шось не метушиться ніхто
показать весь комментарий
09.12.2022 09:20 Ответить
Конкуренти .
показать весь комментарий
09.12.2022 09:03 Ответить
Шинный завод - это хорошо, но в россии много военных и пороховых заводов, один Уралвагонзавод чего стоит, вот их бы как-то поджечь..
показать весь комментарий
09.12.2022 12:12 Ответить
Коли на*уяритися звечора всього, що горить, а щранку на роботі перднути, то і якраз наслідки тільки такі.
показать весь комментарий
09.12.2022 09:04 Ответить
Наші в місті🤔🧐😁 Десь обов'язково має віднайтись обгоріла візитка Зоряна та паспорт Шкіряка 😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
09.12.2022 09:04 Ответить
На горе стоит аул, это город Барнаул.
показать весь комментарий
09.12.2022 09:06 Ответить
На горе ГОРИТ аул, это город Барнаул
показать весь комментарий
09.12.2022 09:13 Ответить
Опять покурили.
показать весь комментарий
09.12.2022 09:07 Ответить
Michelin заслав диверсантів )))
показать весь комментарий
09.12.2022 09:07 Ответить
Там рядом жилая застройка. Бесплатное копчение орков.
показать весь комментарий
09.12.2022 09:13 Ответить
Петушиный скорее
показать весь комментарий
09.12.2022 09:18 Ответить
Це називається "краще спалити завод та отримати відшкодування по страховці, аніж офіційно визнати банкротство". Це єдиний легітимний спорсіб вивести хоч якесь бабло. Після оголошення військового стану чи початку чергової революції на мацковії увесь бізнесь піде у сраку!
показать весь комментарий
09.12.2022 09:21 Ответить
ну горит,и что? ...и пусть горит...
показать весь комментарий
09.12.2022 10:38 Ответить
Нужно еще леса поджигать по всей росии. Где токо можно. сжечь всю сибирь нахерь. посадки, рощи с березками, все поджигать. уничтожить шоб не одного дерева там не осталоь. Поджигать торфянники тоже желательно
показать весь комментарий
09.12.2022 10:55 Ответить
Колесная мастерская в Бараньем ауле!
показать весь комментарий
09.12.2022 12:42 Ответить
Красота
показать весь комментарий
09.12.2022 13:35 Ответить
показать весь комментарий
09.12.2022 18:42 Ответить
Опять №35?
показать весь комментарий
10.12.2022 12:23 Ответить
а вот це вже зправді трагедія..ктож тепер буде робити галоші яки вони носять поверх лаптей
показать весь комментарий
10.12.2022 19:16 Ответить
ну а це вже трагедія для москалів. і кто тепер буде робити галоши.. шо будуть поверх лаптей взувати
показать весь комментарий
11.12.2022 10:04 Ответить
 
 