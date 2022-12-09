УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4362 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
12 142 26

Шинний завод горить у російському Барнаулі. ВIДЕО

В російському Барнаулі загорівся завод з виробництва шин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи з місця пожежі публікуються в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Москвою спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4327) росія (65162)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Це хлопок чи задьімлєніє?
показати весь коментар
09.12.2022 08:54
+12
Бавовна!
показати весь коментар
09.12.2022 09:00
+12
На горе ГОРИТ аул, это город Барнаул
показати весь коментар
09.12.2022 09:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це хлопок чи задьімлєніє?
показати весь коментар
09.12.2022 08:54 Відповісти
Бавовна!
показати весь коментар
09.12.2022 09:00 Відповісти
це знову перевибори )
показати весь коментар
09.12.2022 09:33 Відповісти
Партизаны подожгли.
показати весь коментар
09.12.2022 08:57 Відповісти
та шось не метушиться ніхто
показати весь коментар
09.12.2022 09:20 Відповісти
Конкуренти .
показати весь коментар
09.12.2022 09:03 Відповісти
Шинный завод - это хорошо, но в россии много военных и пороховых заводов, один Уралвагонзавод чего стоит, вот их бы как-то поджечь..
показати весь коментар
09.12.2022 12:12 Відповісти
Коли на*уяритися звечора всього, що горить, а щранку на роботі перднути, то і якраз наслідки тільки такі.
показати весь коментар
09.12.2022 09:04 Відповісти
Наші в місті🤔🧐😁 Десь обов'язково має віднайтись обгоріла візитка Зоряна та паспорт Шкіряка 😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
09.12.2022 09:04 Відповісти
На горе стоит аул, это город Барнаул.
показати весь коментар
09.12.2022 09:06 Відповісти
На горе ГОРИТ аул, это город Барнаул
показати весь коментар
09.12.2022 09:13 Відповісти
Опять покурили.
показати весь коментар
09.12.2022 09:07 Відповісти
Michelin заслав диверсантів )))
показати весь коментар
09.12.2022 09:07 Відповісти
Там рядом жилая застройка. Бесплатное копчение орков.
показати весь коментар
09.12.2022 09:13 Відповісти
Петушиный скорее
показати весь коментар
09.12.2022 09:18 Відповісти
Це називається "краще спалити завод та отримати відшкодування по страховці, аніж офіційно визнати банкротство". Це єдиний легітимний спорсіб вивести хоч якесь бабло. Після оголошення військового стану чи початку чергової революції на мацковії увесь бізнесь піде у сраку!
показати весь коментар
09.12.2022 09:21 Відповісти
ну горит,и что? ...и пусть горит...
показати весь коментар
09.12.2022 10:38 Відповісти
Нужно еще леса поджигать по всей росии. Где токо можно. сжечь всю сибирь нахерь. посадки, рощи с березками, все поджигать. уничтожить шоб не одного дерева там не осталоь. Поджигать торфянники тоже желательно
показати весь коментар
09.12.2022 10:55 Відповісти
Колесная мастерская в Бараньем ауле!
показати весь коментар
09.12.2022 12:42 Відповісти
Красота
показати весь коментар
09.12.2022 13:35 Відповісти
показати весь коментар
09.12.2022 18:42 Відповісти
Опять №35?
показати весь коментар
10.12.2022 12:23 Відповісти
а вот це вже зправді трагедія..ктож тепер буде робити галоші яки вони носять поверх лаптей
показати весь коментар
10.12.2022 19:16 Відповісти
ну а це вже трагедія для москалів. і кто тепер буде робити галоши.. шо будуть поверх лаптей взувати
показати весь коментар
11.12.2022 10:04 Відповісти
 
 