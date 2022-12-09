Шинний завод горить у російському Барнаулі. ВIДЕО

В російському Барнаулі загорівся завод з виробництва шин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи з місця пожежі публікуються в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Москвою спалахнула масштабна пожежа у торговому центрі. ВIДЕО