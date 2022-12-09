Шинний завод горить у російському Барнаулі. ВIДЕО
В російському Барнаулі загорівся завод з виробництва шин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи з місця пожежі публікуються в соцмережах.
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