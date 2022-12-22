Предателя Андрея Штепу подорвали в оккупированной Каховке. ВИДЕО

Во временно оккупированной Каховке подорвали автомобиль предателя Андрея Штепы, который "возглавлял" оккупационную "администрацию" села Любимовка Херсонской области. Штепа ликвидирован.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупированной Каховке сгорел местный гауляйтер Андрей Штепа", - говорится в сообщении.

Российские СМИ отмечают, что Штепа подорван в его автомобиле, и что он сгорел в машине заживо.

Оккупанты назначили Штепу "руководителем" Любимовской громады 18 июля. Родился он в России, но давно жил в Украине.

Последние 15 лет Штепа жил в Васильевке, где работал в местном коммунхозе и безуспешно баллотировался на должность сельского головы. Также сообщалось, что Штепа торговал самогонкой и тратил деньги на наркотики.

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Летом местное издание "Мост" сообщало, что после назначения Штепы в селе Васильевка начался террор.

Сообщалось, что у Штепы со многими местными были конфликты и он показывал оккупантам, кто где проживает и говорил, что отомстит всем.



