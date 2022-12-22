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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Предателя Андрея Штепу подорвали в оккупированной Каховке. ВИДЕО

Во временно оккупированной Каховке подорвали автомобиль предателя Андрея Штепы, который "возглавлял" оккупационную "администрацию" села Любимовка Херсонской области. Штепа ликвидирован.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупированной Каховке сгорел местный гауляйтер Андрей Штепа", - говорится в сообщении.

Российские СМИ отмечают, что Штепа подорван в его автомобиле, и что он сгорел в машине заживо.

Оккупанты назначили Штепу "руководителем" Любимовской громады 18 июля. Родился он в России, но давно жил в Украине.

Последние 15 лет Штепа жил в Васильевке, где работал в местном коммунхозе и безуспешно баллотировался на должность сельского головы. Также сообщалось, что Штепа торговал самогонкой и тратил деньги на наркотики.

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Летом местное издание "Мост" сообщало, что после назначения Штепы в селе Васильевка начался террор.

Сообщалось, что у Штепы со многими местными были конфликты и он показывал оккупантам, кто где проживает и говорил, что отомстит всем.

Предателя Андрея Штепу подорвали в оккупированной Каховке 01
Предателя Андрея Штепу подорвали в оккупированной Каховке 02

взрыв (6738) Каховка (95) государственная измена (1540) коллаборационизм (870) Херсонская область (4760)


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Топ комментарии
+69
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22.12.2022 17:23
+52
Слава партизанам! Народный гнев, страшная сила!
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22.12.2022 17:24
+40
Брат по нещастю -- Штепа 2 .
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22.12.2022 17:24
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22.12.2022 17:23 Ответить
Слава партизанам! Народный гнев, страшная сила!
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22.12.2022 17:24 Ответить
Головне, щоб потім цих партизанів наше ДБР по судах не затаскало.
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22.12.2022 18:01 Ответить
Тому і не треба переставати партизанити до повного звільнення України.
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23.12.2022 02:39 Ответить
Брат по нещастю -- Штепа 2 .
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22.12.2022 17:24 Ответить
Й не кажіть!
Невже всі штепи штопані?
І що тепер робити нештопаним штепам?

.
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22.12.2022 18:09 Ответить
бавовнятко прийшло порядок навело
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22.12.2022 17:25 Ответить
І так повинно бути з кожним, хто навіть трохи заперечує агресію россії проти України (я вже мовчу про зрадників).
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22.12.2022 17:25 Ответить
Пацан до успіху прийшов. Саме так і виглядає успіх будь-яких запроданців.
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22.12.2022 17:25 Ответить
Так все по-домашнему..
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22.12.2022 17:26 Ответить
...і харошева настраєнія!
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22.12.2022 17:26 Ответить
и "шастя-даровля"..
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22.12.2022 17:49 Ответить
Гори в пеклі гнида.
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22.12.2022 17:28 Ответить
«Був штепа - нема штепи» - будні реального колаборанта!
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22.12.2022 17:30 Ответить
Дыма столько, что как будто не легковушка а большой танкер горит... Чел ездил с хорошим запасом бензина в багажнике?
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22.12.2022 17:31 Ответить
Так горит большой запас масла.. )
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22.12.2022 17:43 Ответить
Лесь Подерв'янський.До *** масла
На сцені стоїть гидко разкрашений кіоск з продавцем внутрі, біля кіоска стоїть купка мудил і жде трамвая. Раптом прибігає захеканий мудило і врізується головою в кіоск.

Мудило в цегейковій шапці. Што такоє? Што, спокойно ходіть нє можетє?
Захеканий мудило (лежачі долі). Там масла до***!
Всі мудила. Де?
Захеканий мудило. Там! (Помирає).

Вбігає другий мудило, він кулею прошиває стоячих мудил і зникає.

Мудило в картузі (шуткує). Скорость *********.

Мудила, які стоять поруч, тупо сміються.

Мудило в блєстящєму пальті (впевнено і різко). Там масла до***!

Мудило в блєстящєму пальті зникає в напрямі, в якому, по його підставі, знаходиться до*** масла.

Мудило в спортивних штанцях з авоською. Люда, шо ми стоїмо? Щас, знаєш, скіки долбойобів набіжить?

Мудило в спортивних штанцях і Люда зникають. Вбігає зразу п'ять здоровенних мудил, вони несуть мішки, повні масла, а в зубах у кожного стирчить по цілій пачці. Мудила насилу совають язиками, силячись його прожувать, при цьому вони противно плямкають.

Один з мудил. Ето кайф, марожено!

Всі остовпіло дивляться їм в слід і стоять, мов хворі стовбняком.

Мудило в цегейковій шапці (раптово скаженіє). За мной!

Натовп, спотикаючись, несеться за ним, чути страшенне ревіння, переходяще в жіночий зойк. Продавець висовується з кіоска до половини і з заздрістю дивиться їм в слід. З того боку, де знаходиться масло, йдуть молодцеваті мудила. У них масні їбальники, в руках вони тримають носилки. На носилках лежить до*** масла. Зверху, прямо на маслі, лежить іще один мудило, він блює маслом вниз.

Продавець. Шо з нім такоє?
Мудило. І з тобою, дєд, таке буде, єслі до*** масла з'їси.

З того боку, з якого прийшли мудила, чути дике ревіння і зойки, де по де мимо кіоска швидко проносяться все нові і нові орди любителів масла. Входять мудило в спортивних штанцях і Люда, вони повзуть раком, згинаючись під маслом. В очах у них щастя.

Мудило в спортивних штанцях. А я тєбє говоріл, што когда-нібудь етот дєнь настанєт, ето будєт, а ти нє вєріла.
Люда. Якщо б знать, можно було б на тачці под'єхать. Я їбала, його так тащіть!

Входять три мудила, вони несуть мудила в блєстящему пальті, вмурованого в масло.

Мудило в блєстящєму пальті. Я всіх вас їбав, подонки, сємєро на одного, фашисти прокляті!

Мудила посміхаються.

Один з мудил. Будєш піздєть, ми тєбє і голову в масло засунєм.
Продавець. Хлопці, шо ви з ним здєлаєтє?
Мудила (регочуть). Кастріруєм *****.

З іншого боку до кіоску риссю надбігає агресивна старушка.

Агресивна старушка (до старого). Шо сідіш, старий поц?

Продавець кидає на старушку іспуганий погляд. Старушка убігає, погрожуючи старому кулаком. Згинаючись під маслом, проходить підрозділ виховательок дитячого садку. За ними з куском масла в зубах повзе мудило в цегейковій шапці. Одна нога в нього безпорадно волочиться по асфальту.

Мудило в цегейковій шапці. Дівчата, задеріть спідниці, масладам. (Регоче).

Одна з вихователек мєтко жбурля чималий шматок масла йому в голову. Мудило в цегейковій шапці іспускає здавлений зойк і здихає. Входить дебела жінка з вусами, бородавками і куснем масла під пахвою.

Жінка (до продавця). Арон, збирайся додому, сьогодні я тобі на вечерю гарненько засмажу шматочок масла. (Помічає труп мудила, який перший приніс звістку про масло). Арон, хто це?
Арон. Він помер. Дай йому трохи масла, він його любив.

Опасиста жінка відрізає шматок масла і кладе в зуби мертвому мудилу. Арон виходить з кіоска і зав'язує двері на дріт, ніг у Арона немає. Замість ніг у нього маленький возик і два утюжки. Підходить трамвай. Він абсолютно пустий і блакитний. Арон і дебела жінка неквапливо прямують на зупинку. Крім них в трамвай ніхто не сідає. Сідаючи в двері, дебела жінка бере Арона під пахву і разом з Ароном і маслом сідає в трамвай. Трамвай, подзенькуючи, повільно суне в блакитну далечінь під натхненні звуки полонеза Огінського і здавлені крики любителів масла.

Завіса.
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22.12.2022 18:28 Ответить
Ужас..
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22.12.2022 18:41 Ответить
Майже як у Сорокіна.
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22.12.2022 18:46 Ответить
Звичка красти! Він же в комунгоспі до того працював!
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22.12.2022 20:20 Ответить
Сгорел на работе
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22.12.2022 17:32 Ответить
Дим такий густий.
Мабуть жирний був.
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22.12.2022 17:32 Ответить
то не та штепа,? шо штепа...яка була сепаратистка...а то шо за штепа?
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22.12.2022 17:32 Ответить
Неля Штепа №раз..
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22.12.2022 17:51 Ответить
во во ..неля...прокляття родини штеп
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22.12.2022 17:53 Ответить
на черзі стара тупа ригівська корова нелька штепа
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22.12.2022 17:40 Ответить
Яка сумна новина... Піду стограм потяну!!!!!
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22.12.2022 17:42 Ответить
ШАШЛИЧОК...МІДІЇ...РАПАНИ.
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22.12.2022 17:44 Ответить
Сгорел на работе!
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22.12.2022 17:44 Ответить
штепаний гондон
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22.12.2022 17:45 Ответить
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22.12.2022 17:50 Ответить
Здаровья пагібшему і харошего настроєнія!
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22.12.2022 17:52 Ответить
..а даунбасская штепа благодаря "неподкупному" пещерному правосудию пока что пропетляла..
может хвойда рыгов и кремля очень хочет попасть на концерт кобзона на палубе крейсера "Москва"?.. и может даже в компании "справедливых" пещерных судей
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22.12.2022 17:52 Ответить
Народився він у Росії, але давно жив в Україні. Джерело:

І Богуслаев народився у раши .

Потрібно законом заборонити народившимся у раши займати державні посади і бути обраними В УКРАІНЕ . Ось , наприклад, в США е закон забороняющий обирати президентом не рожденного в США. У Словаччіни більшість населення важае , що презідентом мае бути тількі словак. І даже не народившийся у Словаччіни мадяр , БО У МАДЯР Е СВОЯ КРАЇНА
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22.12.2022 17:56 Ответить
Це приклад для інших зрадників
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22.12.2022 17:57 Ответить
Небось родственник известной сепарке Нели?
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22.12.2022 18:03 Ответить
Сгорел на работе, бывает. Теперь пусть терроризирует чертей.
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22.12.2022 18:07 Ответить
Нравицця як воно горить... )))
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22.12.2022 18:09 Ответить
у чортів підібралась непогана команда-барбекю...цей чмирь Штепа,Захарченко,Моторола,Гіві,одеські кацапи-шашличники з 2014-го....
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22.12.2022 18:11 Ответить
Воняє і каптить це гамно.
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22.12.2022 18:14 Ответить
Гори в аду, Андрюша. Как бы хотелось,что бы всех предателей настигла кара и в Херсоне и в Запорожье и в Киеве на Банковой
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22.12.2022 18:19 Ответить
Ні хрена собі горить. Непогано би було і його тезку Нелю також ліквідувати.
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22.12.2022 18:23 Ответить
Тобто поняття "національна меншина" у Німеччині не існує?
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22.12.2022 18:37 Ответить
Людей обіжати і тероризувати не можна
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22.12.2022 18:40 Ответить
Згорів на роботі.
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22.12.2022 19:13 Ответить
ЗДОХ , СОБАКА!!!
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22.12.2022 20:14 Ответить
Скарбим мля!
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22.12.2022 21:19 Ответить
Судя по факелу , любитель полного бака , ну ну .
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22.12.2022 21:28 Ответить
А Неля в списку?
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22.12.2022 21:45 Ответить
А где щас интересно его знаменитая однофамилица.
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22.12.2022 21:48 Ответить
иуде собачья смерть!
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22.12.2022 22:10 Ответить
А Рогозіну який в ресторані Донецька відмічав свій день народженя був прильот. Ранило ніби космоалконавта в жопу, в ліве стегно, башку та під лопатку. Є вбиті.
Всім спокійної ночі!
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22.12.2022 23:54 Ответить
Однією "штепой" більше - одной менше...
Какая разница?
Що не "заштепають" у лікарні - вивезуть на цвинтар. Туда його дорога.😏
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23.12.2022 06:27 Ответить
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23.12.2022 10:22 Ответить
 
 