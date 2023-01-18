Россия начала спецоперацию, чтобы остановить войну, - Путин. ВИДЕО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приступила к так называемой "специальной военной операции", чтобы прекратить боевые действия, которые происходили в Украине с 2014 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались - с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сейчас, в том числе специальная военная операция, - это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают", - заявил Путин на состоявшейся 18 января в Петербурге встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.
По его словам, Россия считает Донбасс своей исторической территорией и "исторически примирилась" с тем, что после распада СССР эта территория перешла Украине. Но российские власти, по его словам, "не могли не отреагировать на то, что начало происходить" в Украине после Евромайдана в 2014 году и смены власти, "когда начали по сути уничтожать людей" на этих территориях.
Путин добавил, что российские власти "терпели" и "пытались договориться", чтобы разрешить ситуацию мирными средствами, но украинская сторона, по его словам, собиралась перевести конфликт "в острую и горячую фазу". "Ничего нам не оставалось кроме того, что мы делаем сейчас", – объяснил Путин.
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і завтра настане мир !
Падлюка ти плюгава , досить брехати , досить вбивати ( і своіх і наших )
досить корчити із себе царька , тому що ти , насправді , ботоксне чмо і пітерський
люмпен !
Здохни , тварюко та дай нам спокій 😡
Когда срёш в чемодан, причинно- следственные связи иногда путаются...
Ещё в сети такую шизофрению, как этот текст путина, сравнивали с митингом проституток за девственность
з кожним роком їх народжувається все більше.
Секс за невинность!
Убийство за жизнь!
Логично же, не?
обманул чтобы прекратить обманывать
украл чтобы прекратить воровать.
убил чтобы прекратить убивать.
развязал войну чтобы прекратить войну