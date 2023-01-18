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Россия начала спецоперацию, чтобы остановить войну, - Путин. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приступила к так называемой "специальной военной операции", чтобы прекратить боевые действия, которые происходили в Украине с 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались - с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сейчас, в том числе специальная военная операция, - это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают", - заявил Путин на состоявшейся 18 января в Петербурге встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.

По его словам, Россия считает Донбасс своей исторической территорией и "исторически примирилась" с тем, что после распада СССР эта территория перешла Украине. Но российские власти, по его словам, "не могли не отреагировать на то, что начало происходить" в Украине после Евромайдана в 2014 году и смены власти, "когда начали по сути уничтожать людей" на этих территориях.

Путин добавил, что российские власти "терпели" и "пытались договориться", чтобы разрешить ситуацию мирными средствами, но украинская сторона, по его словам, собиралась перевести конфликт "в острую и горячую фазу". "Ничего нам не оставалось кроме того, что мы делаем сейчас", – объяснил Путин.

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Автор: 

путин владимир (31267) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+66
Джельсомино в стране лжецов.....
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18.01.2023 16:36
+62
*******, типа я напал на соседку, избил, изнасиловал и убил, чтобы она не напала на меня. Конченный, у тебя дурка и ждет тебя клиника а лучше стул электрический.
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18.01.2023 16:38
+58
ПТН ПШНХЙ
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18.01.2023 16:36
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Страница 2 из 2
Хочу напомнить Немцам , что у них тоже много руских , дальше ***** пойдет их освобождать , через Венгрию и Румынию . Потому что через Украину ему не пройти Так что готовьтесь , ройте окопы .
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18.01.2023 17:33 Ответить
Венгрия из пропустит и так.
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18.01.2023 18:04 Ответить
Турків в Німеччині ще більше ніж рашистів. ***** не посміє піти проти Ердогана.
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18.01.2023 23:10 Ответить
Підперло *****, шукає вихід, вже намагається вислизнути. Реально всрався
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18.01.2023 17:33 Ответить
Тварюка конченная иди прямо в АД
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18.01.2023 17:50 Ответить
Кончене ху@ ло , прибери своїх скажених собак із украінськоі землі
і завтра настане мир !

Падлюка ти плюгава , досить брехати , досить вбивати ( і своіх і наших )
досить корчити із себе царька , тому що ти , насправді , ботоксне чмо і пітерський
люмпен !

Здохни , тварюко та дай нам спокій 😡
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18.01.2023 17:53 Ответить
Не ображайте собак, вони чудові. А росіяне просто кончені гидоти.
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19.01.2023 00:05 Ответить
*****, карликовый дебил, всё наоборот: начала войну, чтобы остановить спецоперацию!
Когда срёш в чемодан, причинно- следственные связи иногда путаются...
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18.01.2023 17:53 Ответить
Начал читать книгу "1984" Млять,да это реально про этих конченых написано,про рашку будующего.Шо б ты падло здох,шизик конченый
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18.01.2023 17:55 Ответить
Там описане минуле совка в яке параша повертається знов.
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18.01.2023 23:12 Ответить
Может ***** застрелится чтоб не умереть?
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18.01.2023 17:59 Ответить
Хорошая аналогия
Ещё в сети такую шизофрению, как этот текст путина, сравнивали с митингом проституток за девственность
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18.01.2023 19:00 Ответить
Сколько же тогда народу погибло в Крыму, что с него начали захват? А уже потом донбалласт? Ну так выходит по логике сказанного этим. Ведь прекрасно знает что мелет. И все там это понимают, я лично уверен. Это же русская поговорка:,, знает кошка, чье сало съела,,. Врут нагло все там.
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18.01.2023 18:00 Ответить
Ничего не понимают там все. В начале войны мы, жители Харькова, показывали родственникам в рашке фотографии разбитых домов. Они отвечали: "будьте осторожны, это фейки".
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19.01.2023 03:02 Ответить
merzota-PNX !!!!
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18.01.2023 18:04 Ответить
иди ***** *************** *******...............
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18.01.2023 18:08 Ответить
Начали войну чтобы остановить войну
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18.01.2023 18:15 Ответить
Потому что могла начатся война
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18.01.2023 22:13 Ответить
Бункерний підар
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18.01.2023 18:16 Ответить
Причинно- следственная связь? О чем я?! Это же россияне, тупое, обозленное на весь мир дегенеративная жертва дибилизации и дибилоселекции. Потомственные дураки, алкоголики и насильники- убийцы....
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18.01.2023 18:18 Ответить
не дивлячись на хвору маячню ху..йла, нам своє робити - берегти Україну, українців і нищити кацапів.
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18.01.2023 18:27 Ответить
Уже говорит-попытка, это хорошо, значит,признает, что попытка не удалась!
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18.01.2023 18:28 Ответить
Залишилося після всього цього тільки трахнути себе і сказати, що то "проклятые бендеровцы" - бо це вже епогей варіантів вторгнення.
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18.01.2023 18:30 Ответить
Це вже психіатрія
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18.01.2023 18:38 Ответить
Розпочав війну, щоб прогнати із свого черепка тараканів. Світлі проміжки змутованого розуму не часті, і таракани там перебувають в благодаті і нікуди не йдуть. Щасти тобі, Расея-матушка.
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18.01.2023 18:43 Ответить
развязать войну, что бы потом ее остановить с помощью мирной специальной военной операции
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18.01.2023 18:56 Ответить
это как сесть на яйца и специальным ерзанием заглушить боль
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18.01.2023 18:57 Ответить
чикатило сказал шо убивал и насиловал детей и женщин шобы их не убил и не изнасиловал хтота другой....
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18.01.2023 19:07 Ответить
Зустріч з ветеранами вов? ***** там що кащеїв безсмертних зібрав?
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18.01.2023 19:07 Ответить
***** "традиційно впевнений" в тому що тисячу разів повторена брехня перетворюється на правду.
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18.01.2023 19:16 Ответить
А щоб зупинити спецоперацію треба розпочати панахиду.
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18.01.2023 19:20 Ответить
в росії з'явилась нова народність : "ветерани Другої Світової війни та жителі блокадного лєнінграду".

з кожним роком їх народжувається все більше.
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18.01.2023 19:20 Ответить
Раніше на кацапських вокзалах була одна спецкаса для різних ветеранів та безліч звичайних. Незабаром буде навпаки.
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18.01.2023 19:24 Ответить
Пуйло зупиняє донбаську війну, в якій кількість жертв за рік дорівнювала кількості загиблих у автоаваріях в любому взятому С.М.Т., спецоперацією з сотнями тисяч загиблих. Може він ніколи не вчив арифметику в школі?
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18.01.2023 19:21 Ответить
"зустріч з ветеранами другої світової" - це типу трупи відкопали?
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18.01.2023 19:28 Ответить
***** #блан конченный...
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18.01.2023 19:42 Ответить
Шизанутий старий брехливий підар
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18.01.2023 19:52 Ответить
правнучатий сіфілісного членіна пізнається.
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18.01.2023 19:52 Ответить
оксюморон. мы начали войну чтобы остановить войну которую мы начали
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18.01.2023 19:58 Ответить
шо цей під@р на ху@ло схожий бреше? знов загострився пост-ботоксний сіндром гіпертрофованої кацапо-брехливості на тлі епічних пізд@лєй від ЗСУ? краще вже починати тобі, виродок, гадати на "ромашкє" новічьок чи мотузка ...
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18.01.2023 19:59 Ответить
Войны не будет! Но мы так будем бороться за мир, что камня на камне не оставим.
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18.01.2023 20:24 Ответить
Ну если война не останавливается, то ты, *******, делаешь что-то не правильно! Это ведь и ежу понятно!!!
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18.01.2023 20:31 Ответить
Выродок, ублюдок! 🤬 Когда же этот поганый упырь напьется украинской крови??? Каждый прожитый им день приносит всё новые жертвы...😭 Когда же сдохнет этот плешивый уродец?! Где тот Герой, который придавит эту ГНИДУ, наконец?!
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18.01.2023 20:43 Ответить
У тебя это просто ******* получилось плешивий ты ушлепок.
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18.01.2023 20:47 Ответить
Есть - Homo sapiens - человек разумный, а рашистское болото не относится к ним, их сорт - дебилус деградатус, который не имеет права на существование на планете Земля!!!
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18.01.2023 21:32 Ответить
Таких идиотов ка этот дятел ещё не знала история.
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18.01.2023 23:10 Ответить
Война за мир!
Секс за невинность!
Убийство за жизнь!
Логично же, не?
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18.01.2023 23:16 Ответить
Дебилоид мразотный
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18.01.2023 23:44 Ответить
Воно надзвичайно й*бнуто
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18.01.2023 23:50 Ответить
ооо, краще бу путін під гільйотіну ліг, щоб облисіння зупинити.
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18.01.2023 23:56 Ответить
Я не доктор, но тут уверенно могу сказать - это шизофрения.
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19.01.2023 00:24 Ответить
болезнь явно запущена и обострение у ***** на *****
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19.01.2023 10:00 Ответить
Брехло, тварь, мразь, конченное
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19.01.2023 03:20 Ответить
Дерьма поел, теперь страдает.
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19.01.2023 06:05 Ответить
это ж сколько самому молодому ветерану второй мировой -- 2023-1945=78+18=96лет , и где этот выродок плешивый их насобирал , там ветеранов войны с наполеоном еще не привезли ***** , а то медальки уже приготовили за маскву спаленную пажаром что хранцузу отдана
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19.01.2023 09:58 Ответить
Шпаргалка для *****. оправдывает все на свете.🤡🤡🤡
обманул чтобы прекратить обманывать
украл чтобы прекратить воровать.
убил чтобы прекратить убивать.
развязал войну чтобы прекратить войну
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19.01.2023 14:42 Ответить
Объяснение на уровне того ,если бы женщина, на последней стадии беременности, пришла в роддом и сказала бы: Я пришла, чтобы остановить РОДЫ.
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10.07.2023 07:14 Ответить
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