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Росія розпочала спецоперацію, щоб зупинити війну, - Путін. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розпочала так звану "спеціальну воєнну операцію", щоб припинити бойові дії, які відбувалися в Україні з 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"По суті повномасштабні воєнні дії на Донбасі з 2014 року не припинялися – із застосуванням важкої техніки, артилерії, танків та авіації. Це все відбувалося. Все, що ми робимо сьогодні, зокрема й спеціальна воєнна операція, — це, як я вже неодноразово говорив, спроба зупинити цю війну. Ось у чому сенс нашої операції. І захистити наших людей, які там на цих територіях проживають", – заявив Путін на зустрічі з ветеранами Другої світової війни та жителями блокадного Ленінграда, що відбулася 18 січня у Петербурзі.

За його словами, Росія вважає Донбас своєю історичною територією та "історично примирилася" з тим, що після розпаду СРСР ця територія перейшла Україні. Але російська влада, за його словами, "не могла не відреагувати на те, що стало відбуватися" в Україні після Євромайдану у 2014 році та зміни влади, "коли почали по суті знищувати людей" на цих територіях.

Путін додав, що російська влада "терпіла" і "намагалася домовитися", щоб вирішити ситуацію мирними засобами, але українська сторона, за його словами, збиралася перевести конфлікт "в гостру та гарячу фазу". "Нічого нам не залишалося крім того, що ми робимо зараз", – пояснив Путін.

Читайте також: Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня, - ГУР

Автор: 

путін володимир (23821) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+66
Джельсомино в стране лжецов.....
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18.01.2023 16:36
+62
*******, типа я напал на соседку, избил, изнасиловал и убил, чтобы она не напала на меня. Конченный, у тебя дурка и ждет тебя клиника а лучше стул электрический.
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18.01.2023 16:38
+58
ПТН ПШНХЙ
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18.01.2023 16:36
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Хочу напомнить Немцам , что у них тоже много руских , дальше ***** пойдет их освобождать , через Венгрию и Румынию . Потому что через Украину ему не пройти Так что готовьтесь , ройте окопы .
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18.01.2023 17:33 Відповісти
Венгрия из пропустит и так.
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18.01.2023 18:04 Відповісти
Турків в Німеччині ще більше ніж рашистів. ***** не посміє піти проти Ердогана.
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18.01.2023 23:10 Відповісти
Підперло *****, шукає вихід, вже намагається вислизнути. Реально всрався
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18.01.2023 17:33 Відповісти
Тварюка конченная иди прямо в АД
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18.01.2023 17:50 Відповісти
Кончене ху@ ло , прибери своїх скажених собак із украінськоі землі
і завтра настане мир !

Падлюка ти плюгава , досить брехати , досить вбивати ( і своіх і наших )
досить корчити із себе царька , тому що ти , насправді , ботоксне чмо і пітерський
люмпен !

Здохни , тварюко та дай нам спокій 😡
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18.01.2023 17:53 Відповісти
Не ображайте собак, вони чудові. А росіяне просто кончені гидоти.
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19.01.2023 00:05 Відповісти
*****, карликовый дебил, всё наоборот: начала войну, чтобы остановить спецоперацию!
Когда срёш в чемодан, причинно- следственные связи иногда путаются...
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18.01.2023 17:53 Відповісти
Начал читать книгу "1984" Млять,да это реально про этих конченых написано,про рашку будующего.Шо б ты падло здох,шизик конченый
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18.01.2023 17:55 Відповісти
Там описане минуле совка в яке параша повертається знов.
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18.01.2023 23:12 Відповісти
Может ***** застрелится чтоб не умереть?
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18.01.2023 17:59 Відповісти
Хорошая аналогия
Ещё в сети такую шизофрению, как этот текст путина, сравнивали с митингом проституток за девственность
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18.01.2023 19:00 Відповісти
Сколько же тогда народу погибло в Крыму, что с него начали захват? А уже потом донбалласт? Ну так выходит по логике сказанного этим. Ведь прекрасно знает что мелет. И все там это понимают, я лично уверен. Это же русская поговорка:,, знает кошка, чье сало съела,,. Врут нагло все там.
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18.01.2023 18:00 Відповісти
Ничего не понимают там все. В начале войны мы, жители Харькова, показывали родственникам в рашке фотографии разбитых домов. Они отвечали: "будьте осторожны, это фейки".
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19.01.2023 03:02 Відповісти
merzota-PNX !!!!
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18.01.2023 18:04 Відповісти
иди ***** *************** *******...............
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18.01.2023 18:08 Відповісти
Начали войну чтобы остановить войну
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18.01.2023 18:15 Відповісти
Потому что могла начатся война
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18.01.2023 22:13 Відповісти
Бункерний підар
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18.01.2023 18:16 Відповісти
Причинно- следственная связь? О чем я?! Это же россияне, тупое, обозленное на весь мир дегенеративная жертва дибилизации и дибилоселекции. Потомственные дураки, алкоголики и насильники- убийцы....
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18.01.2023 18:18 Відповісти
не дивлячись на хвору маячню ху..йла, нам своє робити - берегти Україну, українців і нищити кацапів.
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18.01.2023 18:27 Відповісти
Уже говорит-попытка, это хорошо, значит,признает, что попытка не удалась!
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18.01.2023 18:28 Відповісти
Залишилося після всього цього тільки трахнути себе і сказати, що то "проклятые бендеровцы" - бо це вже епогей варіантів вторгнення.
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18.01.2023 18:30 Відповісти
Це вже психіатрія
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18.01.2023 18:38 Відповісти
Розпочав війну, щоб прогнати із свого черепка тараканів. Світлі проміжки змутованого розуму не часті, і таракани там перебувають в благодаті і нікуди не йдуть. Щасти тобі, Расея-матушка.
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18.01.2023 18:43 Відповісти
развязать войну, что бы потом ее остановить с помощью мирной специальной военной операции
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18.01.2023 18:56 Відповісти
это как сесть на яйца и специальным ерзанием заглушить боль
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18.01.2023 18:57 Відповісти
чикатило сказал шо убивал и насиловал детей и женщин шобы их не убил и не изнасиловал хтота другой....
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18.01.2023 19:07 Відповісти
Зустріч з ветеранами вов? ***** там що кащеїв безсмертних зібрав?
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18.01.2023 19:07 Відповісти
***** "традиційно впевнений" в тому що тисячу разів повторена брехня перетворюється на правду.
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18.01.2023 19:16 Відповісти
А щоб зупинити спецоперацію треба розпочати панахиду.
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18.01.2023 19:20 Відповісти
в росії з'явилась нова народність : "ветерани Другої Світової війни та жителі блокадного лєнінграду".

з кожним роком їх народжувається все більше.
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18.01.2023 19:20 Відповісти
Раніше на кацапських вокзалах була одна спецкаса для різних ветеранів та безліч звичайних. Незабаром буде навпаки.
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18.01.2023 19:24 Відповісти
Пуйло зупиняє донбаську війну, в якій кількість жертв за рік дорівнювала кількості загиблих у автоаваріях в любому взятому С.М.Т., спецоперацією з сотнями тисяч загиблих. Може він ніколи не вчив арифметику в школі?
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18.01.2023 19:21 Відповісти
"зустріч з ветеранами другої світової" - це типу трупи відкопали?
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18.01.2023 19:28 Відповісти
***** #блан конченный...
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18.01.2023 19:42 Відповісти
Шизанутий старий брехливий підар
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18.01.2023 19:52 Відповісти
правнучатий сіфілісного членіна пізнається.
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18.01.2023 19:52 Відповісти
оксюморон. мы начали войну чтобы остановить войну которую мы начали
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18.01.2023 19:58 Відповісти
шо цей під@р на ху@ло схожий бреше? знов загострився пост-ботоксний сіндром гіпертрофованої кацапо-брехливості на тлі епічних пізд@лєй від ЗСУ? краще вже починати тобі, виродок, гадати на "ромашкє" новічьок чи мотузка ...
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18.01.2023 19:59 Відповісти
Войны не будет! Но мы так будем бороться за мир, что камня на камне не оставим.
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18.01.2023 20:24 Відповісти
Ну если война не останавливается, то ты, *******, делаешь что-то не правильно! Это ведь и ежу понятно!!!
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18.01.2023 20:31 Відповісти
Выродок, ублюдок! 🤬 Когда же этот поганый упырь напьется украинской крови??? Каждый прожитый им день приносит всё новые жертвы...😭 Когда же сдохнет этот плешивый уродец?! Где тот Герой, который придавит эту ГНИДУ, наконец?!
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18.01.2023 20:43 Відповісти
У тебя это просто ******* получилось плешивий ты ушлепок.
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18.01.2023 20:47 Відповісти
Есть - Homo sapiens - человек разумный, а рашистское болото не относится к ним, их сорт - дебилус деградатус, который не имеет права на существование на планете Земля!!!
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18.01.2023 21:32 Відповісти
Таких идиотов ка этот дятел ещё не знала история.
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18.01.2023 23:10 Відповісти
Война за мир!
Секс за невинность!
Убийство за жизнь!
Логично же, не?
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18.01.2023 23:16 Відповісти
Дебилоид мразотный
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18.01.2023 23:44 Відповісти
Воно надзвичайно й*бнуто
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18.01.2023 23:50 Відповісти
ооо, краще бу путін під гільйотіну ліг, щоб облисіння зупинити.
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18.01.2023 23:56 Відповісти
Я не доктор, но тут уверенно могу сказать - это шизофрения.
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19.01.2023 00:24 Відповісти
болезнь явно запущена и обострение у ***** на *****
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19.01.2023 10:00 Відповісти
Брехло, тварь, мразь, конченное
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19.01.2023 03:20 Відповісти
Дерьма поел, теперь страдает.
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19.01.2023 06:05 Відповісти
это ж сколько самому молодому ветерану второй мировой -- 2023-1945=78+18=96лет , и где этот выродок плешивый их насобирал , там ветеранов войны с наполеоном еще не привезли ***** , а то медальки уже приготовили за маскву спаленную пажаром что хранцузу отдана
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19.01.2023 09:58 Відповісти
Шпаргалка для *****. оправдывает все на свете.🤡🤡🤡
обманул чтобы прекратить обманывать
украл чтобы прекратить воровать.
убил чтобы прекратить убивать.
развязал войну чтобы прекратить войну
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19.01.2023 14:42 Відповісти
Объяснение на уровне того ,если бы женщина, на последней стадии беременности, пришла в роддом и сказала бы: Я пришла, чтобы остановить РОДЫ.
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10.07.2023 07:14 Відповісти
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