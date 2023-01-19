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Пара украинских вертолетов уничтожает российских оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы фрагменты боевой работы пары украинских вертолетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, работу авиации запечатлел один из украинских пехотинцев.

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Автор: 

авиация (2827) боевые действия (4053)


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Топ комментарии
+13
Не понял!!!! Канашенка ведь уже нашу авиацию уничтожил в самом начале войны??!!! Вот как получается - суслика не видно а он есть!!!!
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19.01.2023 09:24
+8
Ви, мабуть, не в курсі, але "крокодили" роблять рівно те ж саме, бо модернізованій українській Іглі-1М байдуже - крокодил ти, чи Боінг-787. Влупить в бочину - і "+1" в зведенні ГШ ЗСУ в рядку "гвинтокрили". А якщо в тебе в руці стінгер чи Starstreak, то тобі і Зірка смерті вже не супротивник.

НІХТО зараз на фронті не "зависає" для прицілювання. А якщо ви маєте на увазі ПТРК "Штурм-ВУ" - будь-те певні, засрашка втратила "крокодилів" під час спроб його застосувати більше, ніж ЗСУ втратило від цих ПТРК танків чи БТР/БМП. Воно, мабуть, проти сирійських партизанів якось і спрацьовувало, але проти ЗСУ, де в будь-якому баті декілька штатних розрахунків з ПЗРК на постійному чергуванні - це просто звичайна ціль - крокодил там чи не крокодил...
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19.01.2023 10:44
+6
Це називається "маневр кабрування". Відстріл НУРС-ів на малій висоті під час набору висоти - стандартная задача. Є для цього і методи прицілювання і прилади навіть (але не знаю, чи поставлені вони ЗСУ). Звісно, точність там нижча, ніж "зависнути" на одному місці на 3-5 хвилин, добряче прицілитись та відстрілятись, але в умовах, коли фронт з обох боків критично насичений ПЗРК, те, що роблять ці хлопці - дуже важливо та надзвичайно корисно. І навіть в такому режимі - ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО.
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19.01.2023 10:26
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Не понял!!!! Канашенка ведь уже нашу авиацию уничтожил в самом начале войны??!!! Вот как получается - суслика не видно а он есть!!!!
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19.01.2023 09:24 Ответить
Да, не понятно...клоакошенков авторитетне очко...
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19.01.2023 09:42 Ответить
Прапорщик Кокошников вещает не приходя в сознание!
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19.01.2023 13:13 Ответить
То вони відстрелюють теплові ловушки а по цілях луплять вниз.
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19.01.2023 10:21 Ответить
Це називається "маневр кабрування". Відстріл НУРС-ів на малій висоті під час набору висоти - стандартная задача. Є для цього і методи прицілювання і прилади навіть (але не знаю, чи поставлені вони ЗСУ). Звісно, точність там нижча, ніж "зависнути" на одному місці на 3-5 хвилин, добряче прицілитись та відстрілятись, але в умовах, коли фронт з обох боків критично насичений ПЗРК, те, що роблять ці хлопці - дуже важливо та надзвичайно корисно. І навіть в такому режимі - ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНО.
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19.01.2023 10:26 Ответить
Якби не мені судити, але ганяти здорові машини, щоб пустити по 4-6 НУРСа ... При тому, що у касеті їх штук 20.

"вертушки" огненной поддержки, типа Ми-24, с двумя кассетами НУРСов, которая пройдет вдоль окопов. Вот в чем "фишка". При подавленной системе ПВО "вертушка" проходит вдоль окопов. Два прохода - и фактически две линии окопов будут сожжены полностью. Они очень эффективны, но при определенных условиях применения. Каждый вид оружие создавался для определенных элементов боя и для этих элементов считался самым эффективным", - подытожил Жданов.
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19.01.2023 13:52 Ответить
Допускаю, шо пилоты просто жульничат - пульнули пару раз в небо, а записали как боевой вылет. Говорите "такого быть не может", а если проверить? Ведь НУРСы денег стоят...
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19.01.2023 14:15 Ответить
Слабенький высер. Вы просто жульничаете. Не заплатят, а то и уволят.
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19.01.2023 18:13 Ответить
ППО не подавлена, ПЗРК в бойових порядках - завжди є. Тому ніяких "вертушки вздовж окопів" - немає і не буде. Так можна воювати, повторюю, тільки проти папуасів, в яких на озброєнні тільки калаші. Чим срср (в неіснуючому "досвіді" величного експерта у всьому Жданова) і займався в афгані, наприклад, а засрашка - в Сирії (і то, в Сирії вони цим не страждали майже - там бомбили лікарні бочками-фосфорними бомбами).

І повторюю, відстріл НУРС-ів навіть в такому режимі - надзвичайно корисна річ. Пояснюю для людини, яка взагалі нічого не розуміє та навіть в ВУЗ-і на військовій кафедрі не навчалась: у атаки є декілька стадій: планування, накопичення засобів та особового складу, логістика до рубежів розгортання, пересування на вихідні рубежі атаки, власне атака, яка складається ще з декількох стадій. Так от - рубіж атаки це 1-2 кілометри - більше фізично неможливо, бо боєць тягне на собі 20-30 кг спорядження. Отже, накопичення іде на дистанціях 10-20 км, логістика до рубежів розгортання - 3-5 км, пересування на вихідні рубежі - 1-3 км. А дистанція пуску НУРС-ів в маневрі кабрування - 6-7 км. Тож вони не в білий світ пуляють, а практично завжди намагаються "спіймати" супротивника на стадіях логістики та пересування на вихідні рубежі. А якщо не це, то ракети запускаються в розвідані райони скупчення живої сили та легкої техніки. Все це - ВКРАЙ КОРИСНЕ на лінії зіткнення. Бо гвинтокрил - прилітає за секунди, відпрацьовує і нема його. До нього не підготуєшься. Від нього особливо не сховаєшься...
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19.01.2023 21:52 Ответить
1. Про це ж і написав Жданов - у разі подавленого ППО.

2. Я ж не проти. Єдине що - пуск 4-6 НУРС з 40 можливих. Нащо 2 гелікоптера ?
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19.01.2023 22:17 Ответить
"Парне катання" - це результат досвіду застосування бойової авіації на протязі 100 років. 3+ машин - слабокеровані як підрозділ в екстремальних ситуаціях. 1 машина - завжди програє парі. Пара - оптимум, вистражданий на крові тисяч пілотів. Це як правила ТБ.

40 можливих випустити можна тільки реально зависнувши на 2-3 хвилини. Вони ж не одночасно випускаються. А за 2-3 хвилини - це реально станеш трупом.
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19.01.2023 22:28 Ответить
Текс ... Є ньюанси. Я думав вони залпом вилітають. А, ще ж є варіант залпу по колоні, вздовж.
Але цей варіант з окопами вже розібрали.
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20.01.2023 12:32 Ответить
Одночасний залп в 18-20 ракет калібром 80 мм там відірве і пускову, і пілон, до якої він кріпиться.

Слово "залп" щодо цієї зброї використовують - як в РСЗО - для визначення кількості ракет, які можна запустити без перезаряджання, послідовно, з невеликим інтервалом часу.
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20.01.2023 15:10 Ответить
Згадав ... Для таких "підходів" явно потрібні менші гелікоптери. Де ж їх взяти ? Є Мі-4 ...
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20.01.2023 12:41 Ответить
Выглядит красиво, однако камбрирование это пальба пушкой по мухам. В этом отношении крокодил гораздо более компетентен. Конечно, зависит от ситуации и командованию виднее.
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19.01.2023 09:54 Ответить
Ви, мабуть, не в курсі, але "крокодили" роблять рівно те ж саме, бо модернізованій українській Іглі-1М байдуже - крокодил ти, чи Боінг-787. Влупить в бочину - і "+1" в зведенні ГШ ЗСУ в рядку "гвинтокрили". А якщо в тебе в руці стінгер чи Starstreak, то тобі і Зірка смерті вже не супротивник.

НІХТО зараз на фронті не "зависає" для прицілювання. А якщо ви маєте на увазі ПТРК "Штурм-ВУ" - будь-те певні, засрашка втратила "крокодилів" під час спроб його застосувати більше, ніж ЗСУ втратило від цих ПТРК танків чи БТР/БМП. Воно, мабуть, проти сирійських партизанів якось і спрацьовувало, але проти ЗСУ, де в будь-якому баті декілька штатних розрахунків з ПЗРК на постійному чергуванні - це просто звичайна ціль - крокодил там чи не крокодил...
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19.01.2023 10:44 Ответить
 
 