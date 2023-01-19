Пара українських вертольотів нищить російських окупантів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксовані фрагменти бойової роботи пари українських вертольотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, роботу авіації зафільмував один з українських піхотинців.
Топ коментарі
+13 валерий коренев #331462
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+8 Орест Гарай
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"вертушки" огненной поддержки, типа Ми-24, с двумя кассетами НУРСов, которая пройдет вдоль окопов. Вот в чем "фишка". При подавленной системе ПВО "вертушка" проходит вдоль окопов. Два прохода - и фактически две линии окопов будут сожжены полностью. Они очень эффективны, но при определенных условиях применения. Каждый вид оружие создавался для определенных элементов боя и для этих элементов считался самым эффективным", - подытожил Жданов.
І повторюю, відстріл НУРС-ів навіть в такому режимі - надзвичайно корисна річ. Пояснюю для людини, яка взагалі нічого не розуміє та навіть в ВУЗ-і на військовій кафедрі не навчалась: у атаки є декілька стадій: планування, накопичення засобів та особового складу, логістика до рубежів розгортання, пересування на вихідні рубежі атаки, власне атака, яка складається ще з декількох стадій. Так от - рубіж атаки це 1-2 кілометри - більше фізично неможливо, бо боєць тягне на собі 20-30 кг спорядження. Отже, накопичення іде на дистанціях 10-20 км, логістика до рубежів розгортання - 3-5 км, пересування на вихідні рубежі - 1-3 км. А дистанція пуску НУРС-ів в маневрі кабрування - 6-7 км. Тож вони не в білий світ пуляють, а практично завжди намагаються "спіймати" супротивника на стадіях логістики та пересування на вихідні рубежі. А якщо не це, то ракети запускаються в розвідані райони скупчення живої сили та легкої техніки. Все це - ВКРАЙ КОРИСНЕ на лінії зіткнення. Бо гвинтокрил - прилітає за секунди, відпрацьовує і нема його. До нього не підготуєшься. Від нього особливо не сховаєшься...
2. Я ж не проти. Єдине що - пуск 4-6 НУРС з 40 можливих. Нащо 2 гелікоптера ?
40 можливих випустити можна тільки реально зависнувши на 2-3 хвилини. Вони ж не одночасно випускаються. А за 2-3 хвилини - це реально станеш трупом.
Але цей варіант з окопами вже розібрали.
Слово "залп" щодо цієї зброї використовують - як в РСЗО - для визначення кількості ракет, які можна запустити без перезаряджання, послідовно, з невеликим інтервалом часу.
НІХТО зараз на фронті не "зависає" для прицілювання. А якщо ви маєте на увазі ПТРК "Штурм-ВУ" - будь-те певні, засрашка втратила "крокодилів" під час спроб його застосувати більше, ніж ЗСУ втратило від цих ПТРК танків чи БТР/БМП. Воно, мабуть, проти сирійських партизанів якось і спрацьовувало, але проти ЗСУ, де в будь-якому баті декілька штатних розрахунків з ПЗРК на постійному чергуванні - це просто звичайна ціль - крокодил там чи не крокодил...