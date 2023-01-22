Нацгвардейцы уничтожают вражеский склад на Донетчине. ВИДЕО
Нацгвардия 21 января опубликовала кадры, как украинские воины уничтожили вражеский склад с боеприпасами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке НГУ.
В сообщении отмечается: "Вблизи населенного пункта Спорное Донецкой области одним выстрелом артиллерии Калиновский полк Нацгвардии уничтожил десяток оккупантов и боевые комплекты.
Вражеские боеприпасы еще долго детонировали, чем помогли оккупантам достичь конечной цели пребывания на наших землях – оказаться навечно в ней".
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https://twitter.com/i/status/1616838463013150720
Героям слава!!!
Нашим воінам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼