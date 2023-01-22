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Нацгвардейцы уничтожают вражеский склад на Донетчине. ВИДЕО

Нацгвардия 21 января опубликовала кадры, как украинские воины уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке НГУ.

В сообщении отмечается: "Вблизи населенного пункта Спорное Донецкой области одним выстрелом артиллерии Калиновский полк Нацгвардии уничтожил десяток оккупантов и боевые комплекты.

Вражеские боеприпасы еще долго детонировали, чем помогли оккупантам достичь конечной цели пребывания на наших землях – оказаться навечно в ней".

Читайте также: Аэроразведка Нацгвардии уничтожает оккупантов на бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (9642) Национальная гвардия (2116)


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кремлевская консерва "арестович" вскрылась окончательно.....
https://twitter.com/i/status/1616838463013150720
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21.01.2023 23:29 Ответить
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21.01.2023 23:41 Ответить
а воно ніколи украінським і не було..радник ермака..
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22.01.2023 00:18 Ответить
Скоріш всього - артснаряди з споряджених "пострілів" Бо відкриті танкові "картузи" для роздільного заряджання горять яскравіше, вогонь світліший і вони не літають, як петарди
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21.01.2023 23:34 Ответить
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21.01.2023 23:40 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.01.2023 23:42 Ответить
Красави. Влучність вражає.
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21.01.2023 23:57 Ответить
Був склад русофашистів і раптом зник

Нашим воінам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.01.2023 00:35 Ответить
 
 