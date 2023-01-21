Нацгвардійці нищать ворожий склад на Донеччині. ВIДЕО

Нацгвардія 21 січня опублікувало кадри того, як українські воїни знищили ворожий склад з боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці НГУ.

У повідомленні зазначається: "Поблизу населеного пункту Спірне, що на Донеччині, одним пострілом артилерії Калинівський полк Нацгвардії знищив десяток окупантів та бойові комплекти.

Ворожі боєприпаси ще довго детонували, чим допомогли окупантам досягнути кінцевої цілі перебування на наших землях – опинитись навічно в ній".

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