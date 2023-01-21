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Нацгвардійці нищать ворожий склад на Донеччині. ВIДЕО

Нацгвардія 21 січня опублікувало кадри того, як українські воїни знищили ворожий склад з боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці НГУ.

У повідомленні зазначається: "Поблизу населеного пункту Спірне, що на Донеччині, одним пострілом артилерії  Калинівський полк Нацгвардії знищив десяток окупантів та бойові комплекти.

Ворожі боєприпаси ще довго детонували, чим допомогли окупантам досягнути кінцевої цілі перебування на наших землях – опинитись навічно в ній".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідка Нацгвардії нищить окупантів на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8453) Національна гвардія (1528)


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кремлевская консерва "арестович" вскрылась окончательно.....
https://twitter.com/i/status/1616838463013150720
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21.01.2023 23:29 Відповісти
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21.01.2023 23:41 Відповісти
а воно ніколи украінським і не було..радник ермака..
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22.01.2023 00:18 Відповісти
Скоріш всього - артснаряди з споряджених "пострілів" Бо відкриті танкові "картузи" для роздільного заряджання горять яскравіше, вогонь світліший і вони не літають, як петарди
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21.01.2023 23:34 Відповісти
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21.01.2023 23:40 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.01.2023 23:42 Відповісти
Красави. Влучність вражає.
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21.01.2023 23:57 Відповісти
Був склад русофашистів і раптом зник

Нашим воінам респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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22.01.2023 00:35 Відповісти
 
 