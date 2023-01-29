Трижды нанес пулевые ранения, - СМИ нашли фермера, в которого стрелял аграрий Поворознюк. ВИДЕО

Скандальный бизнесмен-аграрий, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк трижды стрелял в фермера из Кировоградской области Юрия Ткача. В легких у Ткача до сих пор остались пули. Однако ни одного наказания Поворознюк за это не понес, потому что у него есть родственники и кумовья при власти.

Ткач подчеркнул, что Поворознюк держит в страхе жителей всего района, а правоохранительные органы области мало реагируют на его действия, поскольку Поворознюк утверждает, что имеет связи в высших органах власти, в частности, с бывшим заместителем руководителя Офиса Президента Украины Кириллом Тимошенко и самим президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Это человек, который может отобрать, застрелить, убить. Плохой такой человек. На его совести многое... Лично Александр Поворознюк стрелял в меня, - сказал собеседник журналисту. - Я пережил клиническую смерть... Две пули от неустановленного оружия у меня до сих пор в правом легком. Это видно на снимке…".

Также отвечая на вопрос журналиста, есть ли у Поворознюка судимость, фермер из Петрово сказал, что все судимости условны, поскольку дядя Поворознюка был председателем суда и поэтому все сходило с рук. Кроме того, по словам Ткача, у Поворознюка родственники и кумовья были в органах - все обращения оставались без внимания.

Фермер в интервью Гордону рассказал, что у Поворознюка якобы есть собственная организованная преступная группа и что он "говорит всем, что за ним стоит" президент Украины Владимир Зеленский. При этом в прокуратуре и местной полиции Поворознюка боятся.

"У него дома стоят башни. Там охрана с автоматами везде. И в машине у него много добра армейского... Снайперские винтовки, автоматы... В последний раз он выпустил очередь из автомата. Это была очередь. Двое животных были ранены, я упал за бугор. И была автоматная очередь. И он мне кричит: Это тебе от Зеленского! Если бы я не упал, меня бы чисто перерезало автоматной очередью. Он имеет законный автомат, но это автомат охотничьего варианта – одиночный. А это был боевой автомат - 7,62", - рассказал Ткач Гордону.

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Гордон спросил Ткача, не считает ли тот, что Поворознюк сошел с ума, чтобы называть фамилию Зеленского?

"А он всем говорит, что за ним стоят Зеленский и Кирилл Тимошенко. Я вам говорю. Вот как дети гуляют, есть мальчики. Они подрались между собой, и один мальчик говорит: "А я маме скажу". - "А я - папе ". Так же и он говорит: "А я - Зеленскому или Кириллу (Тимошенко)", - ответил фермер на вопросы журналиста.

Гордон сообщил фермеру о работе независимой группы журналистов по расследованию деятельности Поворознюка и спросил, не боится ли Юрий Ткач последствий после публикации видео.

"Не боюсь! Кто-то должен его остановить", – сказал фермер Дмитрию Гордону. Также он выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский не оставит эту ситуацию без внимания, а Генпрокуратура даст правовую оценку действиям Поворознюка.

Ранее одиозный бизнесмен, президент футбольного клуба "Ингулец" из Петрово (Кировоградская область) Александр Поворознюк заявлял, что в ОП на него делают ставку.

"И он (Поворознюк. - Авт.) ходит своим знакомым, друзьям рассказывает, что Офис Президента делает на него ставку на предстоящих выборах. Я просто сразу говорю это Офису Президента, чтобы они знали это, что он бравирует этим, рассказывает, что у У него особые отношения с Офисом, которые хотят в первую пятерку будущей партии предлагать, что его раскручивают", - рассказал основатель издания "ГОРДОН" "Дмитрий Гордон в эфире сдержания с телеведущим Василием Головановым.

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