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Трижды нанес пулевые ранения, - СМИ нашли фермера, в которого стрелял аграрий Поворознюк. ВИДЕО

поворознюк

Скандальный бизнесмен-аграрий, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк трижды стрелял в фермера из Кировоградской области Юрия Ткача. В легких у Ткача до сих пор остались пули. Однако ни одного наказания Поворознюк за это не понес, потому что у него есть родственники и кумовья при власти.

Ткач подчеркнул, что Поворознюк держит в страхе жителей всего района, а правоохранительные органы области мало реагируют на его действия, поскольку Поворознюк утверждает, что имеет связи в высших органах власти, в частности, с бывшим заместителем руководителя Офиса Президента Украины Кириллом Тимошенко и самим президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Это человек, который может отобрать, застрелить, убить. Плохой такой человек. На его совести многое... Лично Александр Поворознюк стрелял в меня, - сказал собеседник журналисту. - Я пережил клиническую смерть... Две пули от неустановленного оружия у меня до сих пор в правом легком. Это видно на снимке…".

Также отвечая на вопрос журналиста, есть ли у Поворознюка судимость, фермер из Петрово сказал, что все судимости условны, поскольку дядя Поворознюка был председателем суда и поэтому все сходило с рук. Кроме того, по словам Ткача, у Поворознюка родственники и кумовья были в органах - все обращения оставались без внимания.

Фермер в интервью Гордону рассказал, что у Поворознюка якобы есть собственная организованная преступная группа и что он "говорит всем, что за ним стоит" президент Украины Владимир Зеленский. При этом в прокуратуре и местной полиции Поворознюка боятся.

"У него дома стоят башни. Там охрана с автоматами везде. И в машине у него много добра армейского... Снайперские винтовки, автоматы... В последний раз он выпустил очередь из автомата. Это была очередь. Двое животных были ранены, я упал за бугор. И была автоматная очередь. И он мне кричит: Это тебе от Зеленского! Если бы я не упал, меня бы чисто перерезало автоматной очередью. Он имеет законный автомат, но это автомат охотничьего варианта – одиночный. А это был боевой автомат - 7,62", - рассказал Ткач Гордону.

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Гордон спросил Ткача, не считает ли тот, что Поворознюк сошел с ума, чтобы называть фамилию Зеленского?

"А он всем говорит, что за ним стоят Зеленский и Кирилл Тимошенко. Я вам говорю. Вот как дети гуляют, есть мальчики. Они подрались между собой, и один мальчик говорит: "А я маме скажу". - "А я - папе ". Так же и он говорит: "А я - Зеленскому или Кириллу (Тимошенко)", - ответил фермер на вопросы журналиста.

Гордон сообщил фермеру о работе независимой группы журналистов по расследованию деятельности Поворознюка и спросил, не боится ли Юрий Ткач последствий после публикации видео.

"Не боюсь! Кто-то должен его остановить", – сказал фермер Дмитрию Гордону. Также он выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский не оставит эту ситуацию без внимания, а Генпрокуратура даст правовую оценку действиям Поворознюка.

Ранее одиозный бизнесмен, президент футбольного клуба "Ингулец" из Петрово (Кировоградская область) Александр Поворознюк заявлял, что в ОП на него делают ставку.

"И он (Поворознюк. - Авт.) ходит своим знакомым, друзьям рассказывает, что Офис Президента делает на него ставку на предстоящих выборах. Я просто сразу говорю это Офису Президента, чтобы они знали это, что он бравирует этим, рассказывает, что у У него особые отношения с Офисом, которые хотят в первую пятерку будущей партии предлагать, что его раскручивают", - рассказал основатель издания "ГОРДОН" "Дмитрий Гордон в эфире сдержания с телеведущим Василием Головановым.

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Гордон Дмитрий (120) Офис Президента (1797) Поворознюк Александр (6)


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Топ комментарии
+102
Ну да- мудрий нарід обов'язково вибере цього тупого кнура…. Може навіть у президенти..
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28.01.2023 12:32
+84
Мосийчучка в печали, что на ее кумира наезжают?....
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28.01.2023 12:31
+81
Гидкий кнур
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28.01.2023 12:38
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Страница 2 из 2
И с хера ли я должен верить?
С такой же вероятностью, как правда, это может быть Заказаная статья.
Все время молчал, а тут звезды сошлись, и он решил- я больше жить так не могу, возьму и правду расскажу.

Я говорю не о том, что это не правда, а о том, что статья проплаченая. А соответственно тут решается вопрос не о справедливости, а о переделе влияния власти.
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29.01.2023 16:47 Ответить
А что не так-то...у нас же любят таких модных ребятишек-решал...пол страны такими управляется....
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29.01.2023 16:56 Ответить
Гордон сводит счёты с Поворознюком! Очень "беспристрастный и порядочный" тип!
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29.01.2023 18:07 Ответить
Нова порода політиків - «хряк петрівський»….
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29.01.2023 19:29 Ответить
Кто не знает.... Это фермер с погонялом "папа" до Майдана 2014 г. тянул мазу за партию регионов. После Майдана один крепкий фермер Ваня этого "папу" за шиворот вытянул с зала, где была сессия районного совета и спустил по лестнице.
А потом Ваню убили....
Ну, вы догадываетесь кто мог быть заказчиком !?
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29.01.2023 19:40 Ответить
Так виглядає звичайне вуличне бидло у підворотні
Невже немає добрих людей хто поставлять цю ***** пакость на місце Дай йому вже по ***** та прив'яжіть до стовпа голою сракоб!!
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30.01.2023 04:39 Ответить
Я БЫ УБИЛ ТОГО КТО В МЕНЯ СТРЕЛЯЛ !)
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30.01.2023 10:30 Ответить
ПО ЭТОМУ КОРРУПЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО УБИВАТЬ !!! СЕЙЧАС ДЛЯ ЭТОГО ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ !)
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30.01.2023 10:35 Ответить
Звичайне кончене бидло. Співак. Ще й рветься до корита
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30.01.2023 15:28 Ответить
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