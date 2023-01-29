"Пригожин – чмо, и его компания п#дарастическая", - российский военнослужащий Полинков. ВИДЕО
Воюющий на Донбассе российский военнослужащий Михаил Полинков записал видеообращение к Евгению Пригожину. В нем он публично унизил главаря "вагнеровцев".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Друг Гиркина и российский военнослужащий Михаил Полинков назвал владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина "чмом и владельцем п#дарастической компании", "угребищем", "приблаженной шестеркой" и "халдеем, который менял тарелки у Путина".
"Приватная п#дарастическая кампания" - ЧВК, выходит. Звучит. Пожалуй, впервые в России нашелся военный, посмевший открыто унизить Пригожина, назвал его самым унизительным по зоновским понятиям прозвищем - "п#даром", то есть самой низкой тюремной кастой заключенных, подвергающихся сексуальному насилию", - отметил Бутусов.
Полинков унизил всемогущего путинского олигарха на весь мир, теперь следует дождаться реакции предводителя "вагнеровцев".
"Если он не ответит солдату Полинкову, после того, как тот его назвал "п#даром", Пригожина уже никто не будет воспринимать всерьез. История драматична, показывает уровень морали и интеллекта "защитников российского мира", - отметил главный редактор.
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До речі, ніби ув'язнений за дтп актор Єфремов, який критикував путінга, погодився воювати проти України.
Не треба вірити москалям!
и о кадырке-"Дед Рамзай и зайцы" / на ютб./
Оце хвояка заразився анархічними ідеями Нестора махно. То клімат України впливає.
Пали далі! (здохнеш від ВСУ чи підарів, то не має значення).
Десь місяці півтора тому якийсь зек, що сидів разом із Пригожиним, ще краще відгукнувся про нього - "Женя, ты что, забыл, как *уй сосал?""
Ну і...??? Які наслідки?
Минуло, ніби нічого й не було сказано.
А за їх "понятіямі" чи вбий того, хто тебе звинуватив чи залізай під шконку