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Новини Відео Агресія Росії проти України
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"Пригожин – чмо, і його компанія п#дарастична" - російський військовослужбовець Полинков. ВIДЕО

Російський військовослужбовець Михайло Полинков, який воює на Донбасі, записав відеозвернення до Євгена Пригожина. У ньому він публічно принизив ватажка "вагнерівців".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

Друг Гіркіна та російський військовослужбовець Михайло Полинков назвав власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "чмом і власником п#дарастичної компанії", "угребищем", "приблатненою шісткою" та "халдеєм, який змінював тарілки у Путіна".

"Приватна п#дарастична кампанія" - ППК, виходить. Звучить. Мабуть, вперше в Росії знайшовся військовий, який посмів відкрито принизити Пригожина, назвав його найпринизливішим за зонівськими поняттями прізвиськом - "п#даром", тобто найнижчою тюремною кастою ув'язнених, які зазнають сексуального насильства", - зазначив Бутусов. 

Полинков принизив всемогутнього путінського олігарха на весь світ, тепер слід дочекатися реакції ватажка "вагнеревців". 

"Якщо він не відповість солдату Полинкову, після того, як той його назвав "п#даром", Пригожина вже ніхто не сприйматиме всерйоз. Історія драматична, показує рівень моралі та інтелекту "захисників російського світу", - зазначив головний редактор.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Терорист Пригожин про терориста Гіркіна: "У#бок, законченое ссыкло, тварь еб#чая. Я поссу ему на лицо". АУДIО (18+)

Автор: 

Гіркін Ігор (189) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+29
Только пєтухі могут ідті по зову і под командованіє пєтуха-поетому ето пєтушиная армія...
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29.01.2023 09:03
+25
Не розбираюсь в сортах гівна і рангах підарів. Русня є русня, одного коричневого кольору.
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29.01.2023 09:07
+24
Все більше ознак, що назріває внутрішній конфлікт на Мордорі ))
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29.01.2023 09:04
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Только пєтухі могут ідті по зову і под командованіє пєтуха-поетому ето пєтушиная армія...
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29.01.2023 09:03 Відповісти
Пєтухи обули "ЛДНР" в все кедебістське чмо. Це новітня історія росії.
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29.01.2023 09:32 Відповісти
Все більше ознак, що назріває внутрішній конфлікт на Мордорі ))
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29.01.2023 09:04 Відповісти
Таки праві були Подоляк та Данілов.
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29.01.2023 09:16 Відповісти
В чому? Їх признали терористами і мають плани переслідувати по усьому світу. Не пеньок часів януковича і не другий,а США. ОП же цих покидьків просто відпустив.
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29.01.2023 09:23 Відповісти
Щоб щось відпустити, його треба спочатку узяти.
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29.01.2023 10:08 Відповісти
Биомусор начал прозревать? Шо там говорил Станиславский по этому поводу?
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29.01.2023 09:05 Відповісти
Була інфа, що прихожин лише спонсор і піарменеджер обколотих урків.
До речі, ніби ув'язнений за дтп актор Єфремов, який критикував путінга, погодився воювати проти України.
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29.01.2023 09:06 Відповісти
Скільки йому років і Скільки у нього розуму?
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29.01.2023 09:10 Відповісти
Ще навального треба до чвк відправити
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29.01.2023 09:14 Відповісти
Адвокат Єфремова подав заяву про заміну решту строку його ув'язнення на зоні виправними роботами, як тому, що відбув третину строку.
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29.01.2023 09:16 Відповісти
Він був засуджений в 2020 на 8 років, наразі в колонії, 2023 тільки на початку, яка третина?
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29.01.2023 09:21 Відповісти
*********! третина.
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29.01.2023 09:49 Відповісти
Може з вересня 2020 і третина, ,але як на мене забагато брехні навколо цієї людини
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29.01.2023 11:46 Відповісти
Ні. Я бачила це відео - Єфремов сказав тільки кілька слів, що живе собі в тюрмі, що читає, мовляв, бібліотека гарна... Все інше промовляє диктор - тобто сута брехня та підстава. Російське телебачення - то чистий фейк!
Не треба вірити москалям!
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29.01.2023 10:20 Відповісти
Не думаю, що це так. Скоріше, підстава. Не схожий він на путінське чмо.
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29.01.2023 10:35 Відповісти
М.Ефремов вроде бы сидит за дтп, но скорее всего за свои стихи о путине "Смерть путина),
и о кадырке-"Дед Рамзай и зайцы" / на ютб./
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29.01.2023 11:01 Відповісти
"Эх правда матка -грязная тряпка, режь ее напополам" (С).
Оце хвояка заразився анархічними ідеями Нестора махно. То клімат України впливає.
Пали далі! (здохнеш від ВСУ чи підарів, то не має значення).
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29.01.2023 09:07 Відповісти
Не розбираюсь в сортах гівна і рангах підарів. Русня є русня, одного коричневого кольору.
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29.01.2023 09:07 Відповісти
півні, орки, кадирівці, буряти - орда 21 сторіччя
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29.01.2023 09:07 Відповісти
пригожин набрал петухов по зонам. вагнеровцы - это петухи.
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29.01.2023 09:08 Відповісти
Жаба гадюку
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29.01.2023 09:09 Відповісти
впрочем, как и везде, эти "скандалы" - обычная манипуляция. уводят внимание от чего-то в другое русло. доверять этим "спектаклям" - себе дороже.
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29.01.2023 09:10 Відповісти
Ці бла бла бла -- шо воно нам дає -- якби одна бригада напала на другу -- то був якиись результат.
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29.01.2023 09:27 Відповісти
Ходять чутки, що на Макєєвку навели вагнерівці, щоб підставити бурята ш.
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29.01.2023 10:30 Відповісти
Так зійдіться один проти одного в Соледар і загинуть там усі. Що урки що орки
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29.01.2023 09:11 Відповісти
А третья сила им поможет
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29.01.2023 10:08 Відповісти
Полинков - даже не овца, а осел
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29.01.2023 09:14 Відповісти
Ой яка змістовна новина. Один старий лисий кацап ображає такого ж. До речі, цей Полинков часто підробляє аніматором у костюмі діда мороза як і Губарєв.
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29.01.2023 09:14 Відповісти
П#дараси п#дарасів п#дарасами називають. Круговерть п#дарасів в козлостані.
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29.01.2023 09:18 Відповісти
Не вперше.
Десь місяці півтора тому якийсь зек, що сидів разом із Пригожиним, ще краще відгукнувся про нього - "Женя, ты что, забыл, как *уй сосал?""
Ну і...??? Які наслідки?
Минуло, ніби нічого й не було сказано.
А за їх "понятіямі" чи вбий того, хто тебе звинуватив чи залізай під шконку
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29.01.2023 09:27 Відповісти
Вся росія сьогодні законтачена, бо пригожин був на зоні для ображених. Подавав чайок такому ж звіздерасу. А цей лопух не військовий, а терорист. Немає на росії армії - там мародери, гвалтівники і терористи.
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29.01.2023 09:31 Відповісти
Генетичне сміття..
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29.01.2023 09:36 Відповісти
Милые бранятся, только тешатся
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29.01.2023 09:39 Відповісти
замочат официанта *****. насадят на ручку кувалды по самую железяку )))
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29.01.2023 09:40 Відповісти
Что вы хотите от президента - лакея...
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29.01.2023 09:43 Відповісти
вже гордяться тим кто більший підорас
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29.01.2023 09:45 Відповісти
Та якось однаково! Той "Полинков" нічим від Пригожина не відрізняється - та сама лексика, ті ж самі норми поведінки І рід та місце дяльності - однакові: загарбницька війна в Україні А решта не цікава: чи вони один одного з задницю довбать будуть, чи горлянки перегризать Аби їх здихало більше!
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29.01.2023 09:45 Відповісти
А что значит "холдей" или халдей?
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29.01.2023 10:04 Відповісти
Халдей - название ряженого шута или скомороха, потешавшего народ на улицах, базарах и не стеснявшегося непристойных выходок (обычно с оттенком пренебрежительности). Сам вперше почув. Явно кацапське явище.
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29.01.2023 10:39 Відповісти
На "фені" "халдей" - прислуга Офіціант в ресторані, гардеробщик в готелі, особистий водій начальника На "зоні" - "халдеями" називають тих, хто прислуговує "блатним" Їх послугами користуються, але не поважають за те що будуть прислуговувать будь-кому (за гроші чи якісь інші привілегії)
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30.01.2023 03:29 Відповісти
Имела жаба гадюку
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29.01.2023 10:05 Відповісти
"единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране - работать клоуном у *********. Кто не хочет работать клоуном у *********, будет работать ********* у клоунов. За тот же самый мелкий прайс." (с)
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29.01.2023 10:06 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет..
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29.01.2023 10:33 Відповісти
Помните еще предвоенную историю в рассеюшке с пытками шваброй?Раскладываю по деталям. Событие происходит на территории Российской Федерации.Один гражданин Российской Федерации вставляет в зад черенок от швабры другому гражданину Российской Федерации.Вокруг стоят,смотрят,смеются,снимают и помогают другие граждане Российской Федерации.Гражданин с черенком в заднице,по своим морально - этическим нормам не сильно отличается от своих палачей,просто он не в теме,ему не повезло.И он это не забудет и не простит.У него есть друзья,приятели родственники,тоже граждане Российской Федерации и кое кто из них подпишется за своего,а если не достанут палачей то отыграются на их родных и близких,тоже граждан Рассийской Федерации.И сколько таких по всей рассеюшке.А зная по службе в СА как русские друг друга дубасили и унижали,более чем уверен что скоро начнется такая веселуха - гражданская война а начале 20 века покажется веселым водевилем.
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29.01.2023 11:07 Відповісти
Швидше б вже. Рік на неї чекаємо, а маємо тільки ріст криміналу та уклонізм.
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29.01.2023 11:48 Відповісти
Два пітораса ніяк не поділять ботоксну бункерну шльондру з нафарбованими губками і в штіблєтах на каблучках.
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29.01.2023 11:48 Відповісти
Якось пох хто переможе чи жаба чи гадюка.
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29.01.2023 11:53 Відповісти
Жабы и гадюки.
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29.01.2023 12:19 Відповісти
Пригожин не воин, а холуй и пиарщик. Он бункер себе приготовил ?
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29.01.2023 13:08 Відповісти
А при личной встрече?
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29.01.2023 16:24 Відповісти
эх,разорвали бы они друг друга.....а вообще желаю кацапам гражданской войны до последнего ублюдка!
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29.01.2023 18:02 Відповісти
Душевне спілкування двох **********.
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29.01.2023 19:36 Відповісти
Покажіть но мені нашого олігарха (або близького до головнокомандувача кварталівця) який би за власні кошти організував для України зараз пару бригад найманців проти кацапні. Він ворог України й Українців безумовно, але він на відміну від наших олігархів не втік, а робить все для своєї країни що може. Знов таки, ідейні кацапи це перші кого треба знищувати, кацапських патріотів й націоналістів.
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29.01.2023 21:19 Відповісти
Це добре, що Порох вже не "олігарх"!
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30.01.2023 10:31 Відповісти
а за ними всіма стоят кадировці, і без розбору (армію підарасів) *****, аж шуба завертається...
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30.01.2023 10:21 Відповісти
З іваничем їх обох на гіляку і цього оратора поруч.
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30.01.2023 17:37 Відповісти
 
 