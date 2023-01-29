"Пригожин – чмо, і його компанія п#дарастична" - російський військовослужбовець Полинков. ВIДЕО

Російський військовослужбовець Михайло Полинков, який воює на Донбасі, записав відеозвернення до Євгена Пригожина. У ньому він публічно принизив ватажка "вагнерівців".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Друг Гіркіна та російський військовослужбовець Михайло Полинков назвав власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "чмом і власником п#дарастичної компанії", "угребищем", "приблатненою шісткою" та "халдеєм, який змінював тарілки у Путіна".

"Приватна п#дарастична кампанія" - ППК, виходить. Звучить. Мабуть, вперше в Росії знайшовся військовий, який посмів відкрито принизити Пригожина, назвав його найпринизливішим за зонівськими поняттями прізвиськом - "п#даром", тобто найнижчою тюремною кастою ув'язнених, які зазнають сексуального насильства", - зазначив Бутусов.

Полинков принизив всемогутнього путінського олігарха на весь світ, тепер слід дочекатися реакції ватажка "вагнеревців".

"Якщо він не відповість солдату Полинкову, після того, як той його назвав "п#даром", Пригожина вже ніхто не сприйматиме всерйоз. Історія драматична, показує рівень моралі та інтелекту "захисників російського світу", - зазначив головний редактор.

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