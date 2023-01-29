"Пригожин – чмо, і його компанія п#дарастична" - російський військовослужбовець Полинков. ВIДЕО
Російський військовослужбовець Михайло Полинков, який воює на Донбасі, записав відеозвернення до Євгена Пригожина. У ньому він публічно принизив ватажка "вагнерівців".
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Друг Гіркіна та російський військовослужбовець Михайло Полинков назвав власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "чмом і власником п#дарастичної компанії", "угребищем", "приблатненою шісткою" та "халдеєм, який змінював тарілки у Путіна".
"Приватна п#дарастична кампанія" - ППК, виходить. Звучить. Мабуть, вперше в Росії знайшовся військовий, який посмів відкрито принизити Пригожина, назвав його найпринизливішим за зонівськими поняттями прізвиськом - "п#даром", тобто найнижчою тюремною кастою ув'язнених, які зазнають сексуального насильства", - зазначив Бутусов.
Полинков принизив всемогутнього путінського олігарха на весь світ, тепер слід дочекатися реакції ватажка "вагнеревців".
"Якщо він не відповість солдату Полинкову, після того, як той його назвав "п#даром", Пригожина вже ніхто не сприйматиме всерйоз. Історія драматична, показує рівень моралі та інтелекту "захисників російського світу", - зазначив головний редактор.
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До речі, ніби ув'язнений за дтп актор Єфремов, який критикував путінга, погодився воювати проти України.
Не треба вірити москалям!
и о кадырке-"Дед Рамзай и зайцы" / на ютб./
Оце хвояка заразився анархічними ідеями Нестора махно. То клімат України впливає.
Пали далі! (здохнеш від ВСУ чи підарів, то не має значення).
Десь місяці півтора тому якийсь зек, що сидів разом із Пригожиним, ще краще відгукнувся про нього - "Женя, ты что, забыл, как *уй сосал?""
Ну і...??? Які наслідки?
Минуло, ніби нічого й не було сказано.
А за їх "понятіямі" чи вбий того, хто тебе звинуватив чи залізай під шконку