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Ситуация очень жесткая. На Донбассе проходят постоянные российские штурмы, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам с видеообращением 29 января 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке украинского президента.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Основное внимание, конечно, ситуации на фронте. Прежде всего, на Донетчине и южных направлениях.

Ситуация очень жесткая. Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные российские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону.

Враг не считает людей и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак. В некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем кладет там, в том числе под Бахмутом.

Читайте также: Ситуация на фронте и информация разведки о возможных действиях врага на ближайший период: Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего


И противопоставить этому можно только чрезвычайную стойкость и полное понимание того, что, защищая Донетчину, наши воины защищают всю Украину. Делаем все, чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов.

И очень важно при этом сохранять динамику оборонной поддержки наших партнеров. Скорость снабжения была и будет одним из ключевых факторов в этой войне.

Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Поэтому мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины.

На этой неделе мы имеем значительные оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами. Следующую неделю должны сделать не менее сильной для нашей обороны".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748)


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Топ комментарии
+29
Ой, ******. Хто ж наказав залишити бетонні укріпрайони, збудовані всією країною у 16-17 роках. Ти ж, поц, все зробив, по оманськи, шоб раша почала мовномаштабно вбивати українців - дітей, жінок, чоловіків. Хай тобі Бог дасть по ділам твоїм.
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29.01.2023 21:11
+27
Другий день заздрю Чехії,-вони мають залізного генерала, а ми маємо залізні яйця ,найдорожчі у світі , бо ще ніколи за яйця народ не платив таку ціну ...
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29.01.2023 21:13
+24
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29.01.2023 21:12
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Правила форума Совет форумчан
Отут можна почитати що відбувається.
Думав, що я так надсадно ригаю від контузії, але ні, просто після чергового бойового виходу подивився новини, виявляється у нас все добре і ми майже перемагаємо. У мене на немитих руках кілька діб підряд сиділа кров поранених і двохсотих - вирвані щелепи, пробиті животи, рвані боки, посічені ноги і руки, не говорячи про кульові...
Джерело:
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29.01.2023 21:01 Ответить
Все як звичайно у нас, знали що ворог веде мобілізацію й нарощує сили, збирається наступати, але ж у нас уже перемога, а тут РАЗ і знов палундра. Сміялися що кацапи возять маршрутками й прицепами пірамідки з дотами, з мобіків також сміялись... Нам в першу чергу треба слідкувати й виправляти свої помилки й недоліки, тверезо оцінювати й підходити до того що відбувається. Мобіками в землянках війну не виграти.
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29.01.2023 21:07 Ответить
Воювати, працювати? Жебрати і постачати - "один із ключових факторів у цій війні".
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29.01.2023 21:16 Ответить
А що, зараз не воюємо?
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29.01.2023 21:49 Ответить
Воюємо??? Прослідкуйте. Полонених "Азовців" відправили в Оленівку. Якщо ви подивитесь по карті, це до 10 км від лінії фронту. Хтось, колись старався їх визволити???
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29.01.2023 22:06 Ответить
Як завезли так і вивезли б. А може б усіх розстріляли б на місці. Стратегічного сенсу брати населений пункт, в якому знаходилися військовополонені - нуль.
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30.01.2023 11:55 Ответить
надішліть резерви, вони ж е . Iз-за кордону нехай недоучені врятують тих хто ще живий у Бахмути та Вугледарі. Мабуть чекають як минулого разу коли ці тягнуть час і гинуть, а інші навчаются закордоном. Інший час і зараз як раніше з Ізюмом вже не проканае. Людей треба рятувати, а не шматок територii.
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29.01.2023 21:05 Ответить
і програти війну в цілому, ти геній
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29.01.2023 21:07 Ответить
Може ти, недоучений, підеш рятувати людей?
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30.01.2023 11:48 Ответить
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29.01.2023 21:05 Ответить
Если на Донбассе идет непрерывный штурм, то значит туда свезли всех боеспособных кацапов.

Кто на данный момент охраняет одинокий корабль адмирал Горшков? Никто? Так почему с 2-3 торговых судов под видом вооруженной охраны не отправить 100 наших спецов на захват судна, в том числе и с так называемыми цирконами? Это пленные, которых можно обменять, это документация и разведданные, и это сам корабль, который будет воевать уже под нашим контролем.

Сколько охраны в Кенигсберге, где на секунду на аэродроме стоят миг-31 с кинжалами, которые нам бы пригодились? Тоже легионы штурмовиков? Или там никого из серьезной охраны нету, просто кое-кому выгодны кое-какие сделки с кацапами и вообще завершение войны опасно, вдруг будет расследование про всю гадость, сделанную до войны и во время тоже?

Я не вижу решительных действий по нанесению поражения врагу. Число взрывов кацапских магистральных труб и других военных и логистических объектив чудовищно низкое. Почему я до сих пор, спустя 11 месяцев войны, не вижу в открытом доступе приложения и сайты, где любой хороший русский может взять диверсионную работу, сделать ее и получить хотя бы 30-70 тысяч долларов за ее выполнение? С биоцелями в том числе. Это же элементарно. Сделал задачу, сделал свободный поиск исполнителей, требуешь снять на телефон сам процесс диверсии или ликвидации как свидетельство участия фрилансера к выполненной им работе, затем получаешь в приложении сообщение с неизвестного адреса, где есть эксклюзивное видео, платишь по тем реквизитам, которые предоставит автор видео. И все довольны, нам польза и полезный русский заработал деньги, сам выехав в Армению или Грузию без проблем. Потом еще столько же денег получит после победы уже за счет россии без путина.
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29.01.2023 21:06 Ответить
Можно предположить, что нельзя отклонятся от оманских договорняков. Поэтому с двух сторон воюют мясом,а не уничтожением инфраструктуры. Все зарабатывают. Венгры вообще ссут нам в глаза и срут под дверь, а мы им москальский газ и нефть исправно поставляем. Вот така бл..ая геополитика.
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29.01.2023 21:18 Ответить
В смысле, а нам кацапы не уничтожают инфраструктуру ? А мясом, потому что нет перевода страны на военные рельсы, и делать оружие в три смены. И у кацапов этого тоже нет. Потому что не 30-е года нынче, гулаги и расстрелы не в моде. Денег нет, а за миску супа никто пахать не будет.
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30.01.2023 03:43 Ответить
Уже не до шашлыков? Да, Владимир Александрович? Как насчёт договориться с ВВХ "где-то посредине"?
Господи, где ты такой умный был три года назад?
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29.01.2023 21:08 Ответить
крутого президента себе чехи выбрали! не то, что "это".......
AS74 @AS7404542949 https://twitter.com/AS7404542949/status/1619686482985496576 5 ч
Новый чешский президент Петр Павел о Навальном: "Он определенно не либеральный демократ, он еще один вид русского националиста". Новая трезвая Европа
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29.01.2023 21:09 Ответить
Умные выбрали лучшего.
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29.01.2023 21:10 Ответить
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29.01.2023 21:12 Ответить
Другий день заздрю Чехії,-вони мають залізного генерала, а ми маємо залізні яйця ,найдорожчі у світі , бо ще ніколи за яйця народ не платив таку ціну ...
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29.01.2023 21:13 Ответить
,,Протухло царство---где паяцы, назваться королем хотят,, . У. Шекспир. Король Лир. перевод. Б. Пастернак.1956г.
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29.01.2023 21:49 Ответить
Щось я не розумію. Будуть шлях на Бахмут асфальтувати в цьому місяці чи в наступному?
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29.01.2023 21:09 Ответить
На лижах відкатаються й почнуть бюджет в асфальт закатувати..з березня, мабудь, поки відпочивають від справ..
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30.01.2023 09:13 Ответить
Ой, ******. Хто ж наказав залишити бетонні укріпрайони, збудовані всією країною у 16-17 роках. Ти ж, поц, все зробив, по оманськи, шоб раша почала мовномаштабно вбивати українців - дітей, жінок, чоловіків. Хай тобі Бог дасть по ділам твоїм.
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29.01.2023 21:11 Ответить
хто з його оточення, рідних, близьких, друзів, знайомих
навіть таких що від нього на відстані сотень км є на передовій????
я не знаю,
а Ви????
це той кому потрібні салдатікі і танцікі
запіхнуть салдатіков в танцікі і атправіть туда, страдать.
пусть страдают
це його слова з сцени квартала
а всім (своїм) бронь, недоторканість, безкарність
****!!!!
в очі сказали що гуманітарку на мільярди вкрали твої люди
міністр вкрав 4 ярла в ЗСУ, сума меньче чим з третини регіонів
а вона буде в рази більшою
мовчить, *****
як перших півроку після виборів, робить своє а на зауваження, мовчить.
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29.01.2023 21:12 Ответить
А ось, на жаль, і візуальне підтвердження окупації ворогом села Благодатне, що біля Соледару
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29.01.2023 21:16 Ответить
Столько петухов сразу в одном месте!
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29.01.2023 21:22 Ответить
Цаплієнко пише - російські тг канали повідомили про захоплення Благодатного

З української сторони підтвердження немає.
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29.01.2023 21:26 Ответить
На дипстейт есть
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29.01.2023 21:37 Ответить
та з 26 ще
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29.01.2023 21:46 Ответить
C украинской стороны о захвате какого либо нп или даже города орками вообще не сообщают или сообщают через неделю как минимум как как из Соледаром было (исключение Светлодарск )
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29.01.2023 22:58 Ответить
Вилізло і загундосило.
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29.01.2023 21:20 Ответить
Да коренного перелома ситуации вам, как ГлавкоВерху шо таки выше не бывает, надо направить туда двух супербойцов невидимого фронта с позывными "Плешивый кнур-утырок" и "Хряк-дегенерат" из батальона "Подворотня 59", которые уже 11 месяцев, за бюджетные деньги, проходят подготовку на секретных сценах Европы. В помощь им придайте медсестру Ленку К. с позывным "**** на 33 миллиона из бюджета", стратегиню высшей пробы с позывным "Безмозглая" и сексопотологину с позывным "пОслица" прошедшую спецподготовку на киевской окружной дороге.
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29.01.2023 21:21 Ответить
Класс!
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30.01.2023 09:21 Ответить
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30.01.2023 10:15 Ответить
и о палках в колеса !!!
///
Присоединить к украинской сети завод по производству "Байрактаров" будет стоить 10 миллионов долларов. Об этом заявил генеральный директор предприятия Baykar Defence Халук Байрактар

По его словам, 10 миллионов долларов и два года - такой срок и такие средства требовали в Украине за получение разрешения на присоединение будущего предприятия по производству "Байракторов" к электрической сети.

Также он добавил, что в Турции подключение к сети стоит 0 долларов, а разрешение можно оформить за пару недель.
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29.01.2023 21:41 Ответить
Then, Bayraltar needs to build it's own
island electricity power plant .

But, that's kind of guest unfriendly .

What to achieve with that ?

Clearly, Ukraine has it's own electricity problems .

But 10 mio $ sounds like "we don't want you here" .

But, give us characterjews your $$$ .

Corruption alarm !
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29.01.2023 22:45 Ответить
Corruption alarm !
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29.01.2023 22:52 Ответить
треба готуватись до повідомлення про вихід з бахмуту. сподіваюсь цього разу ніхто не буде заважати нашому генштабу!
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29.01.2023 22:11 Ответить
Так скоріш за все буде відхід-якщо захоплять Часів Яр .
Не раз вже писав ,що протидія подібному кацапському наступу відома ще з другої світової-підрізка флангів моторизованими частинами (так діяли німці проти радянської армії)
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29.01.2023 22:32 Ответить
Асфальт не допомогає ?
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30.01.2023 07:18 Ответить
Зрадник мародер зєлєнскій командує обороною країни яку зрадив і мародерить. Напевно після цієї війни все людство ,притомне, буде вивчати феномен клоуна у політиці.Зелпна гидотна шмаркля я бажаю тобі і твоїй сім'ї ,твоїм дітям і батькам відчути хоч соту долю тих мук через які проходить український народ.і щоб ті гроші що ти намародерив забили тобі горлянку.
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30.01.2023 09:54 Ответить
Все так, но не сам же он пролез на чужое место.
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30.01.2023 10:08 Ответить
Підтримую. Віслюк Апокаліпсису має понести максимальну кару за зраду і корупцію.
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30.01.2023 10:25 Ответить
От президент каже, що москлі втрати не рахують. А у нас втрати рахують?
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30.01.2023 10:32 Ответить
 
 