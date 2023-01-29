Ситуация очень жесткая. На Донбассе проходят постоянные российские штурмы, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам с видеообращением 29 января 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке украинского президента.
"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Основное внимание, конечно, ситуации на фронте. Прежде всего, на Донетчине и южных направлениях.
Ситуация очень жесткая. Бахмутское, Угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные российские штурмы. Постоянные попытки прорвать нашу оборону.
Враг не считает людей и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак. В некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем кладет там, в том числе под Бахмутом.
И противопоставить этому можно только чрезвычайную стойкость и полное понимание того, что, защищая Донетчину, наши воины защищают всю Украину. Делаем все, чтобы наше давление все же перевесило штурмовые возможности оккупантов.
И очень важно при этом сохранять динамику оборонной поддержки наших партнеров. Скорость снабжения была и будет одним из ключевых факторов в этой войне.
Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Поэтому мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины.
На этой неделе мы имеем значительные оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами. Следующую неделю должны сделать не менее сильной для нашей обороны".
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Думав, що я так надсадно ригаю від контузії, але ні, просто після чергового бойового виходу подивився новини, виявляється у нас все добре і ми майже перемагаємо. У мене на немитих руках кілька діб підряд сиділа кров поранених і двохсотих - вирвані щелепи, пробиті животи, рвані боки, посічені ноги і руки, не говорячи про кульові...
Джерело:
Кто на данный момент охраняет одинокий корабль адмирал Горшков? Никто? Так почему с 2-3 торговых судов под видом вооруженной охраны не отправить 100 наших спецов на захват судна, в том числе и с так называемыми цирконами? Это пленные, которых можно обменять, это документация и разведданные, и это сам корабль, который будет воевать уже под нашим контролем.
Сколько охраны в Кенигсберге, где на секунду на аэродроме стоят миг-31 с кинжалами, которые нам бы пригодились? Тоже легионы штурмовиков? Или там никого из серьезной охраны нету, просто кое-кому выгодны кое-какие сделки с кацапами и вообще завершение войны опасно, вдруг будет расследование про всю гадость, сделанную до войны и во время тоже?
Я не вижу решительных действий по нанесению поражения врагу. Число взрывов кацапских магистральных труб и других военных и логистических объектив чудовищно низкое. Почему я до сих пор, спустя 11 месяцев войны, не вижу в открытом доступе приложения и сайты, где любой хороший русский может взять диверсионную работу, сделать ее и получить хотя бы 30-70 тысяч долларов за ее выполнение? С биоцелями в том числе. Это же элементарно. Сделал задачу, сделал свободный поиск исполнителей, требуешь снять на телефон сам процесс диверсии или ликвидации как свидетельство участия фрилансера к выполненной им работе, затем получаешь в приложении сообщение с неизвестного адреса, где есть эксклюзивное видео, платишь по тем реквизитам, которые предоставит автор видео. И все довольны, нам польза и полезный русский заработал деньги, сам выехав в Армению или Грузию без проблем. Потом еще столько же денег получит после победы уже за счет россии без путина.
Господи, где ты такой умный был три года назад?
AS74 @AS7404542949 https://twitter.com/AS7404542949/status/1619686482985496576 5 ч
Новый чешский президент Петр Павел о Навальном: "Он определенно не либеральный демократ, он еще один вид русского националиста". Новая трезвая Европа
навіть таких що від нього на відстані сотень км є на передовій????
я не знаю,
а Ви????
це той кому потрібні салдатікі і танцікі
запіхнуть салдатіков в танцікі і атправіть туда, страдать.
пусть страдают
це його слова з сцени квартала
а всім (своїм) бронь, недоторканість, безкарність
****!!!!
в очі сказали що гуманітарку на мільярди вкрали твої люди
міністр вкрав 4 ярла в ЗСУ, сума меньче чим з третини регіонів
а вона буде в рази більшою
мовчить, *****
як перших півроку після виборів, робить своє а на зауваження, мовчить.
З української сторони підтвердження немає.
///
Присоединить к украинской сети завод по производству "Байрактаров" будет стоить 10 миллионов долларов. Об этом заявил генеральный директор предприятия Baykar Defence Халук Байрактар
По его словам, 10 миллионов долларов и два года - такой срок и такие средства требовали в Украине за получение разрешения на присоединение будущего предприятия по производству "Байракторов" к электрической сети.
Также он добавил, что в Турции подключение к сети стоит 0 долларов, а разрешение можно оформить за пару недель.
island electricity power plant .
But, that's kind of guest unfriendly .
What to achieve with that ?
Clearly, Ukraine has it's own electricity problems .
But 10 mio $ sounds like "we don't want you here" .
But, give us characterjews your $$$ .
Corruption alarm !
Не раз вже писав ,що протидія подібному кацапському наступу відома ще з другої світової-підрізка флангів моторизованими частинами (так діяли німці проти радянської армії)