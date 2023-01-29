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Новости Агрессия России против Украины Война
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Поставки ракет ATACMS жизненно необходимы для Украины, - Зеленский

ракети,atacms

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров предоставить Украине дальнобойные ракеты для защиты от таких обстрелов, как в субботу в Константиновке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в своем обращении президент вечером 28 января.

Зеленский сообщил, что при обстреле Константиновки Донецкой области в субботу утром, в результате 3 человек погибли и 14 получили ранения, россияне использовали ракеты С-300.

"Эти российские ракеты попали в Константиновку, в частности, в четыре жилых дома. И такие обстрелы, к сожалению, являются повседневностью наших территорий, до которых российская армия достает такими ракетами. Донбасс, Харьковщина, юг государства…"

Прекратить этот российский террор можно было бы, если бы мы могли обеспечить соответствующие ракетные силы для наших военных. Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности.

Украине нужны дальнобойные ракеты, в частности, для того чтобы убрать эту возможность оккупанта ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все, "чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки – поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия".

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Зеленский Владимир (20260) крылатые ракеты (879) Константиновка (1734)


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Топ комментарии
+28
Де наші ракети, клоуняра?
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28.01.2023 22:50
+24
бітум з беларашкі більш не потрібен?
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28.01.2023 22:48
+18
Ты уже дорог настроил для боса -*****,что его свинособаки через час в Гостомеле были. Асфальтом теперь сам стреляй .
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28.01.2023 22:50
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..доведи, що ти змінилося - звільни та посади дермаків-татарових та віддай, нарешті вже, клівлендському Правосуддю Бєню, справжнього баригу..
а вже потім з піною у рота вимагай того, чого з 2019го в Україні ти проміняло на зеасфальт та арахнід Підкитайських
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29.01.2023 12:44 Ответить
Колись про шашличкі патякав, а тепер про ATACMSи
То може тоді ще потрібно було хвилюватися про ATACMSи?
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29.01.2023 13:04 Ответить
К сожалению, медлительность Запада обходится Украине жизнями наших воинов.
Предугадать ситуацию, сложившуюся сейчас вполне было можно и нужно еще в сентябре.
У рашистов "неожиданно" получилось преимущество в живой силе и они сейчас наступают. Поэтому средства, для уничтожения этой живой силы, необходимы нам были еще в сентябре-октябре!
Ракеты с дальностью 160-300 вместо 80 км это наступление свело бы на нет.
Возможно и обстрелы из аэродромов Беларуссии тоже превентивно гасились бы, как в Энгельсе.
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29.01.2023 13:39 Ответить
они пытаются избежать ядерной войны и варят лягушку медленно... к сожалению вместе с ней варимся и мы с вами... но тут уж что уж - судьба.
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29.01.2023 15:41 Ответить
Ракеты АТАКМС очень-очень нужны... и еще в октябре 22го... опаздывают Штаты к сожалению...
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29.01.2023 14:43 Ответить
Партию ОПЗЖ ЗАПРЕТИЛИ,НО ГНИДЫ из ОПЗЖ продолжают эаседать в РАДе и получать зарплаты.уже год.Если бы вы зелёная плесень лишили бы их мандатов,то уже собрали бы на АТАКМС.А если бы сами перестали воровать,то многим ещё смогли бы обеспечить армию,вместо попрошайничать
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29.01.2023 22:20 Ответить
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