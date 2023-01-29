Поставки ракет ATACMS жизненно необходимы для Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров предоставить Украине дальнобойные ракеты для защиты от таких обстрелов, как в субботу в Константиновке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал в своем обращении президент вечером 28 января.

Зеленский сообщил, что при обстреле Константиновки Донецкой области в субботу утром, в результате 3 человек погибли и 14 получили ранения, россияне использовали ракеты С-300.

"Эти российские ракеты попали в Константиновку, в частности, в четыре жилых дома. И такие обстрелы, к сожалению, являются повседневностью наших территорий, до которых российская армия достает такими ракетами. Донбасс, Харьковщина, юг государства…"

Прекратить этот российский террор можно было бы, если бы мы могли обеспечить соответствующие ракетные силы для наших военных. Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности.

Украине нужны дальнобойные ракеты, в частности, для того чтобы убрать эту возможность оккупанта ставить где-то далеко от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина сделает все, "чтобы партнеры открыли эти жизненно необходимые поставки – поставки, в частности, ATACMS и другого подобного оружия".

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