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Постачання ракет ATACMS є життєво необхідними для України, - Зеленський

ракети,atacms

Президент Володимир Зеленський закликає партнерів надати Україні далекобійні ракети для захисту від таких обстрілів, як у суботу в Костянтинівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у своєму звернення президент ввечері 28 січня.

Зеленський повідомив, що при обстрілі Костянтинівки на Донеччині у суботу зранку, внаслідок 3 осіб загинуло і 14 дістали поранень, росіяни використали ракети С-300.

"Ці російські ракети влучили в Костянтинівці, зокрема, в чотири житлові будинки. І такі обстріли, на жаль, є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами. Донбас, Харківщина, південь держави…

Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили для наших військових. Щоб у терористів не було відчуття безкарності.

Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема, для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста", - підкреслив український президент.

Зеленський підкреслив, що Україна зробить усе, "щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання – постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ввів у дію санкції щодо осіб і компаній, причетних до перевезення окупантів і техніки

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) крилаті ракети (1071) Костянтинівка (265)


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Топ коментарі
+28
Де наші ракети, клоуняра?
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28.01.2023 22:50
+24
бітум з беларашкі більш не потрібен?
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28.01.2023 22:48
+18
Ты уже дорог настроил для боса -*****,что его свинособаки через час в Гостомеле были. Асфальтом теперь сам стреляй .
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28.01.2023 22:50
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..доведи, що ти змінилося - звільни та посади дермаків-татарових та віддай, нарешті вже, клівлендському Правосуддю Бєню, справжнього баригу..
а вже потім з піною у рота вимагай того, чого з 2019го в Україні ти проміняло на зеасфальт та арахнід Підкитайських
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29.01.2023 12:44 Відповісти
Колись про шашличкі патякав, а тепер про ATACMSи
То може тоді ще потрібно було хвилюватися про ATACMSи?
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29.01.2023 13:04 Відповісти
К сожалению, медлительность Запада обходится Украине жизнями наших воинов.
Предугадать ситуацию, сложившуюся сейчас вполне было можно и нужно еще в сентябре.
У рашистов "неожиданно" получилось преимущество в живой силе и они сейчас наступают. Поэтому средства, для уничтожения этой живой силы, необходимы нам были еще в сентябре-октябре!
Ракеты с дальностью 160-300 вместо 80 км это наступление свело бы на нет.
Возможно и обстрелы из аэродромов Беларуссии тоже превентивно гасились бы, как в Энгельсе.
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29.01.2023 13:39 Відповісти
они пытаются избежать ядерной войны и варят лягушку медленно... к сожалению вместе с ней варимся и мы с вами... но тут уж что уж - судьба.
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29.01.2023 15:41 Відповісти
Ракеты АТАКМС очень-очень нужны... и еще в октябре 22го... опаздывают Штаты к сожалению...
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29.01.2023 14:43 Відповісти
Партию ОПЗЖ ЗАПРЕТИЛИ,НО ГНИДЫ из ОПЗЖ продолжают эаседать в РАДе и получать зарплаты.уже год.Если бы вы зелёная плесень лишили бы их мандатов,то уже собрали бы на АТАКМС.А если бы сами перестали воровать,то многим ещё смогли бы обеспечить армию,вместо попрошайничать
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29.01.2023 22:20 Відповісти
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