Постачання ракет ATACMS є життєво необхідними для України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликає партнерів надати Україні далекобійні ракети для захисту від таких обстрілів, як у суботу в Костянтинівці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у своєму звернення президент ввечері 28 січня.
Зеленський повідомив, що при обстрілі Костянтинівки на Донеччині у суботу зранку, внаслідок 3 осіб загинуло і 14 дістали поранень, росіяни використали ракети С-300.
"Ці російські ракети влучили в Костянтинівці, зокрема, в чотири житлові будинки. І такі обстріли, на жаль, є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами. Донбас, Харківщина, південь держави…
Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили для наших військових. Щоб у терористів не було відчуття безкарності.
Україні потрібні далекобійні ракети, зокрема, для того, щоб прибрати цю можливість окупанта ставити десь далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста", - підкреслив український президент.
Зеленський підкреслив, що Україна зробить усе, "щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання – постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї".
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а вже потім з піною у рота вимагай того, чого з 2019го в Україні ти проміняло на зеасфальт та арахнід Підкитайських
То може тоді ще потрібно було хвилюватися про ATACMSи?
Предугадать ситуацию, сложившуюся сейчас вполне было можно и нужно еще в сентябре.
У рашистов "неожиданно" получилось преимущество в живой силе и они сейчас наступают. Поэтому средства, для уничтожения этой живой силы, необходимы нам были еще в сентябре-октябре!
Ракеты с дальностью 160-300 вместо 80 км это наступление свело бы на нет.
Возможно и обстрелы из аэродромов Беларуссии тоже превентивно гасились бы, как в Энгельсе.