Бойцы смеются над "отрицательным наступлением" группы российских оккупантов: "Смотри, туалетная бумага примоталась к ноге, а он бежит! Сука! Обосриши!". ВИДЕО

Группа российских оккупантов, бежавшая после попытки наступления, насмешила украинских бойцов особенностью снаряжения одного из захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы заметили, что во время "отрицательного наступления" за ногу оккупанта прицепился кусок туалетной бумаги длиной в несколько метров.

"Смотри, туалетная бумага примоталась к ноге, а он бежит! Сука! Обосриши!", - комментирует видеозапись украинский воин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы уничтожили место дислокации подразделения российских оккупантов. ВИДЕО