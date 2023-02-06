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Бойцы смеются над "отрицательным наступлением" группы российских оккупантов: "Смотри, туалетная бумага примоталась к ноге, а он бежит! Сука! Обосриши!". ВИДЕО

Группа российских оккупантов, бежавшая после попытки наступления, насмешила украинских бойцов особенностью снаряжения одного из захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы заметили, что во время "отрицательного наступления" за ногу оккупанта прицепился кусок туалетной бумаги длиной в несколько метров.

"Смотри, туалетная бумага примоталась к ноге, а он бежит! Сука! Обосриши!", - комментирует видеозапись украинский воин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы уничтожили место дислокации подразделения российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358)


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Топ комментарии
+51
То вожак, веде до купи лайна.
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06.02.2023 10:11
+39
До обісраних лаптєй прилип вкрадений туалетний папір-епічно...
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06.02.2023 10:11
+32
Обосраный кацап - это звучит гордо ))) Главное будьте живы наши хлопцы
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06.02.2023 10:14
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То вожак, веде до купи лайна.
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06.02.2023 10:11 Ответить
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06.02.2023 10:21 Ответить
Та не, то он как раз здiйнявся з насеста.
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06.02.2023 13:19 Ответить
Это была вторая армия в мире...
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06.02.2023 10:11 Ответить
До обісраних лаптєй прилип вкрадений туалетний папір-епічно...
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06.02.2023 10:11 Ответить
Это новый знак капитуляции. Орки дают знак, что они уже достаточно обосрались и сдаются в плен.
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06.02.2023 10:19 Ответить
"До обісраних лаптєй прилип" обгижений троей.
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06.02.2023 11:21 Ответить
Обосраный кацап - это звучит гордо ))) Главное будьте живы наши хлопцы
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06.02.2023 10:14 Ответить
Так они рождаються уже обос...ми, через жо..у. Ну, через что их зачинали через то и на свет божий россияне и появляются.
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06.02.2023 10:38 Ответить
Це хоробрий і кмітливий орк веде до перемоги одноплеменників. Біла смуга за ним і характерний запах не дають більш молодим збитися з заданого напрямку. Плід довгих навчаннь і військової селекції. З таких героїв і складається непереможна друга армія світу.
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06.02.2023 10:28 Ответить
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06.02.2023 11:18 Ответить
Як добре, що наші хлопці мають можливість хоч морально хвилинку відпочити і посміятися Над рашистами- дристівниками.
Дрищi обдристалися.
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06.02.2023 10:37 Ответить
Якщо перший масштабний наступ на Київ закінчився десь в районі донбасу другий ймовірно закінчиться у Москві? 😆
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06.02.2023 10:40 Ответить
классика жанра, по новопарашному ))
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06.02.2023 10:44 Ответить
прости мене Ґосподи - я католік ..
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06.02.2023 10:46 Ответить
ну був...
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06.02.2023 10:54 Ответить
Как кто?
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06.02.2023 13:08 Ответить
Это не бумага это флаг будущей Рашки.
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06.02.2023 10:52 Ответить
То глист нарешті второпав, що він усередині п*дарасу живе й вирішив шо це зашквар, шо другі глисти "єго ніпаймут" і вирішив звалити через штанину!
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06.02.2023 11:00 Ответить
Воно звичайно смішно, але нашим хлопцям які зараз під Бахмутом я думаю не дуже.
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06.02.2023 11:18 Ответить
нічого там думати - там п***ц.
Основна біда - відсутність ротації підрозділів. Ермак "працює" на повну катушку - план 2/3 неньки нікуди не зник.
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06.02.2023 11:30 Ответить
То у кацапа ленточный глист выскочил !
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06.02.2023 11:29 Ответить
Самая обосраная кацапстаная армия в мире
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06.02.2023 11:36 Ответить
Надо раскидать по полю унитазы . У орков буде ступор .
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06.02.2023 11:55 Ответить
Сюжет для новой марки.
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06.02.2023 12:15 Ответить
Обосриші - давно так не сміявся 👍🏼👍🏼👍🏼
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06.02.2023 12:16 Ответить
Голова клубу Онанімних пабєдітелей поспішає на позачергове засідання, що має перейти в могиліZZацію всіх учасників.
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06.02.2023 12:23 Ответить
Шьерт побери, кмiтливий кацап с лентой туалетной бумаги... То он наших на жалость пробивал, шобы с дрона его не умножили на ноль.
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06.02.2023 13:21 Ответить
они бегут на запах дерьма, проголодались
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06.02.2023 13:42 Ответить
Это тактический замысел такой - т. бумага должна заметать следы.
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07.02.2023 05:48 Ответить
 
 