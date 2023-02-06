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Охваченный огнем вражеский танкист сбегает с поля боя близ Угледара. ВИДЕО

Украинские артиллеристы успешно атаковали вражескую технику, совершавшую наступательные маневры вблизи Угледара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсетях. На первых кадрах через поле бежит вражеский танкист, охваченный огнем. Один из танков бронированной группы пытается начать движение, но взрывается. Всего на поле можно насчитать четыре бронемашины. Две из них, это – танки.

"Неудачная попытка российского наступления в районе Угледара", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Также смотрите: Российский танк догорает после попытки оккупантов штурмовать украинские позиции вблизи Авдеевки. ВИДЕО

танк (2260) уничтожение (7001)


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Топ комментарии
+148
На,****! скількі ж любові в цих словах!
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06.02.2023 18:50
+101
Підпалив себе на знак протесту.
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06.02.2023 18:51
+97
Ще один згорів на роботі
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06.02.2023 18:53
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Страница 2 из 2
тот кто бежал без танка в огне походу оказался умнее (и живее) тех кто в танке. им бы массовый флешмоб запилить что ли.
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06.02.2023 22:58 Ответить
Не факт. Если сильно обгорел - то просто сдох в муках.
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06.02.2023 23:38 Ответить
Та он на шоке бежит, ему звезда,сперва сгорит, а затем замёрзнет
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07.02.2023 00:37 Ответить
А я, наоборот, подумала, что мудак. Ведь еще в школе учат, что ни в коем случае нельзя бежать. Нужно падать и кататься по земле - сбивать огонь. А когда бежишь, ветер раздувает огонь, и горит - сильнее.
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07.02.2023 13:20 Ответить
ну, если рядом танк взрывается - то таки лучше быть от этого события немного дальше, хоть и сильно (надеюсь) горелым. на войне все немного по-другому.
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07.02.2023 21:55 Ответить
карбюратор в танку переливає.......
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06.02.2023 23:20 Ответить
Ярік, бачок потік 🤣
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07.02.2023 09:47 Ответить
танк похоже на мину наехал
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06.02.2023 23:43 Ответить
СЛАВА ЗСУ❗️❗️❗️💙💛
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07.02.2023 00:10 Ответить
Цікаво - до рашки добіг?
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07.02.2023 00:16 Ответить
Ну что помог тебе твой путин? Помогла тебе великая расея? кацап сдыхает как говно, потому что в голове жижа
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07.02.2023 00:36 Ответить
Теперь надо новые мины заложить и ждать
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07.02.2023 00:48 Ответить
красівоє, палающій окупант особеєнно нравітся
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07.02.2023 08:09 Ответить
Красівоє показують... 💥💥💥🔥🔥🔥 З добрим вутром, ми з України! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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07.02.2023 08:43 Ответить
Гойда!
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07.02.2023 09:16 Ответить
Три речі на які можна дивитися вічно: "як палає дупа у кацапа, "на даний момент ніде намає води" "та як тікає рашиська падлка".
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07.02.2023 09:23 Ответить
сніг є і качаться по землі треба. але раз воно на війну попало, то явно в голові не багато.
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08.02.2023 21:03 Ответить
Жутко... А эти довбни до сих пор к нам прутся вместо того, чтобы у себя восстание поднять против современных "панов". Рабы козломордые. Но в этом видео я бы убрала музыку и запустила его прямиком на расею.
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07.02.2023 13:29 Ответить
Stop, drop, and roll, dumb-ass.
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08.02.2023 00:30 Ответить
Вот это адище!!!
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08.02.2023 11:25 Ответить
біжить дурне, качаться по землі треба.
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08.02.2023 21:02 Ответить
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