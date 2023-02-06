В США показали, как производят арт-снаряды для Украины. ВИДЕО
Журналисты американской газеты The New York Times по разрешению Пентагона посетили заводы минобороны США, на которых производят артиллерийские боеприпасы.
В издании отмечают, что большинство изготовленных там снарядов отправляют в Украину, передает Цензор.НЕТ.
В течение всего производственного процесса работники производят проверку качества заготовок. После заливки взрывчатки снаряды проходят даже через рентгеновские лучи, обнаруживающие любые полости внутри снарядов, которые могут отрицательно повлиять на боевое применение боеприпасов. Это одна из окончательных проверок качества, проходимых артиллерийскими боеприпасами.
Далее некоторые снаряды отправляются в Юму, штат Аризона, где на полигоне они будут выстрелены из гаубиц. Если они пройдут испытания, то остальные десятки тысяч снарядов, сделанных в этом месяце, будут утверждены для использования.
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один 155 мм снаряд - 3 000 $
для вбивства одного орка треба декілька снарядів
а ось "касетник" один може замочити десяток орків
Земля України це святе!
а це серійне мінімум
учи матчасть
тип випуску продукції мало залежить від обладнання, більш від навиків працівників, кількості продукції, застосування технологічних операцій інше.
...
вважайте себе правим, 73 % й друг
https://buklib.net/books/24033/
Срані фсбшники в Укроборонпромі 😡
https://censor.net/ru/news/3325199/rossiyiskie_okkupanty_razbombili_predpriyatiya_v_shostke_jivitskiyi_video#comments
09.08.2018,
В Україні вперше запустили виробництво снарядів за стандартами NATO
Комбінат «Артем», що входить до складу Державного концерну «Укроборонпром», запустив першу лінію виробництва артилерійських снарядів калібру 152-мм для артилерійської системи «Гіацинт». Лінія також дає змогу випускати снаряди для усіх систем артилерії калібром аж до 155 мм.
А потім, його
ХТОСЬ НЕВІДОМИЙрозлагодив, і
У листопаді 2022
міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що "Укроборонпром" налагодив виробництво дефіцитних *********** радянських калібрів 152 та 122 мм.
Чималенько вас на ЦН закинули.
Украина является одной из самых богатых европейских стран, когда речь идёт о запасах редкоземельных металлов и лития, стоимость этих месторождений оценивается в диапазоне от 3 до 11,5 трлн долларов. Если нефть из-за её значимости традиционно называют "чёрным золотом", то литий по оценкам мировых экспертов становится "белым золотом" этого столетия… В ядерной энергетике и атомной технике при его помощи получают радиоактивный изотоп водорода - тритий, львиная доля лития уходит на производство литийионных аккумуляторов… В Украине запасы литиевых руд категории С1 только в месторождении Шевченковское в Донецкой области составляют 5,67 млн тонн, а категории С2 - более 8 млн тонн… Прогнозные объемы запасов лития в России - 1 млн тонн…"
Бинго! Как говорил один мой приятель: "Вот вы и открылись!" Прогнозные объемы запасов лития в России - всего 1 млн тонн, а в Украине, только в Донецкой области - более 13 млн тонн!
Теперь понятно, зачем Путин в Украине и почему мёртвой хваткой вцепился в Донецк? И почему так упорно, до 21 сентября, отказывался называть это вторжение войной, а называл "спецоперацией"? Да потому что это и вправду было задумано как специальная операция по захвату украинского лития! "В конце 2021 года Украина начала выставлять на аукцион разрешения на разведку своих запасов лития, а также меди, кобальта и никеля, - пишет генерал Овчинский, бывший руководитель российского Интерпола. - В ноябре 2021 года австралийская компания European Lithium заявила, что находится в процессе получения прав на два многообещающих литиевых месторождения в Донецкой области на востоке Украины и в Кировограде в центре страны. В том же месяце китайская компания Chengxin Lithium также подала заявку на получение прав на месторождения лития в Донецке и Кировограде… В середине февраля 2022 года 17 американских военных экспертов написали письмо министру обороны США Ллойду Остину, в котором подчеркнули необходимость расширения доступа США к полезным ископаемым".
Понятно? Сразу после заявок Австралии и Китая на право разработок украинского лития Путин начал собирать войска вдоль украинской границы, а стоило американским экспертам лишь заговорить про "необходимость доступа США к полезным ископаемым", тут же дал приказ о вторжении.
Автор тексту загубився у просторово-часовій петлі?
Чи під час copy-paste джерело вказувати розівчилися?
і пукін напав в 2014-ому, а не в 2022-ому....
Як би то взнати ціну продажу та ціну закупівлі.
У Збройних силах України є достатні запаси як підствольних гранатометів ГП-25 так і станкових гранатометів АГС-17. Але ********** переважно закуплялися за кордоном, зокрема у Польші та Болгарії. Виходом з подібної ситуації є виробництво власних ***********. Це стало можливим з появою вітчизняного Спеціального конструкторського бюро "Вектор-В", яке було створено у 2018 році. Бюро спеціалізується на розробці і організації виробництва пострілів для підствольних і автоматичних гранатометів. Вже на даний момент у СКБ "ВЕКТОР-В" створена лінійка власних ***********, в яку, зокрема, входить і постріл ВОГ-17В - український ********* для автоматичних гранатометів типу АГС-17, КБА-117, КБА-119. Також в СКБ "ВЕКТОР-В" розробили вітчизняний постріл для підствольного гранатомета типу ГП-25 - ВОГ-40В.
Водночас, майже водночас, на КП «Шосткинський казенний завод «Імпульс» запустили новітній виробничий центр, який замикає повний цикл виробництва артилерійських *********** та ракетного озброєння. У новому цеху виготовлятимуть усі необхідні деталі для засобів ініціювання артилерійських снарядів та ракетного озброєння, повідомляє https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/na-shostkynskomu-impulsi-vpershe-zapustyly-povnyj-tsykl-vygotovlennya-novyh-komplektuyuchyh-dlya-************.html Укроборопром . За словами директора заводу Євгена Чернова, підприємство готове до випуску підпривачів В-429, В-429Е, РГМ-2М та інших елементів вогняних ланцюгів артилерійських ***********. На створення новітнього центру витратили https://www.ukrmilitary.com/2019/08/impuls.html дев'ять місяців та 282 мільйони гривень. Тобто виробничий центр профінансували та почали створювати ще у лютому 2019 р. за часів Порошенка.
Тут встановили 101 комп'ютеризований високотехнологічний верстат та обладнання для виробництва детонаторів. Вже виготовлено та успішно випробувано першу партію підривачів, наступний етап - випробування полігоном.
«Високоточні верстати мають вільний набір інструментів, які здатні виготовити всю номенклатуру комплектуючих для детонаторів. Вірогідність браку деталей, які будуть виготовлятися в новому цеху, мінімальна. Нові верстати працюють у дуже швидкому режимі. Наприклад, для виготовлення деталі "Корпус" потрібно 26 хвилин, тоді як в ручному режимі спеціаліст витрачає на нього понад 8 годин», - розповідає Андрій Артюшенко, директор дивізіону високоточної зброї і *********** державного концерну «Укроборонпром».
Паралельно із обладнанням комплексу готували фахівців, 25 з них уже працюють в новому цеху. Передбачається, що за умови повної завантаженості буде задіяно 45 спеціалістів.
Шосткинський казенний завод «Імпульс» є унікальним підприємством, яке у замкнутому циклі виготовляє детонатори, капсулі та інші елементи для різних видів ***********: від снарядів та протитанкових ракет до далекобійних систем «Вільха» та «Нептун». https://www.ukrmilitary.com/2019/12/shostka.html
«Аналогічні високотехнологічні центри створюються у кожному кластері концерну», - зазначив генеральний директор https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/pavlo-bukin-na-impulsi-stvoryuyetsya-vysokotochnyj-tsentr-yakyj-zamykaye-povnyj-tsykl-vyrobnytstva-************.html ДК «Укроборонпром» Павло Букін. Йдеться мова про харківський Завод ім. Малишева, запорізьку «Іскру», луцький «Мотор» і ще з десяток підприємств. «Наразі Концерн реалізує наймасштабніше оновлення виробничих потужностей оборонних підприємств за 30 років», - підкреслив Букін. https://www.ukrmilitary.com/2019/08/impuls.html
Слава Україні та ЗСУ💪❗️
Снаряди це непогано, але ворога треба вигнати з України, а не тільки стримувати.
"Нульовий варіант" розробляли в Москві
Звідки з'явилась ідея без'ядерного статусу? Анатолій Бень наводить слова свого колишнього опонента на виборах до Верховної Ради Володимира Буткевича, який сказав в інтерв'ю парламентській газеті "Голос України": "У пориві політичного романтизму бовкнули про без'ядерний статус України і тепер розплачуємося". "Тепер" - це червень 93-го. Бовкнули, звісно, не на порожньому місці. Хто саме цей "пацифіст"? - запитаєте ви, якщо призабули події десятилітньої давності. Автори відсилають шукати відповідь у словах іншого відомого політика, тодішнього міністра охорони довкілля і водночас голови робочої депутатської групи з підготовки до ратифікації Договору "Старт-1" Юрія Костенка. "До проголошення України незалежною державою, - каже він, - відомий московський всесоюзний інститут США і Канади, яким керував академік Арбатов, детально розробив на замовлення ЦК КПРС один таємний документ щодо майбутнього ядерної зброї Радянського Союзу. Рішення політиками-вченими було прийнято однозначно: почати всебічну роботу і на державному рівні, і серед "своїх людей" на місцях для створення умов з вивезення ядерної зброї до Росії".
У самій Україні, продовжує Костенко, першим ініціатором без'ядерності нашої держави можна вважати Івана Драча, що, як відомо, виступив з трибуни Верховної Ради з ідеєю нашого "миролюбного" життя. А першим виконавцем її втілення - Леоніда Кравчука, який оперативно взявся за передачу українського арсеналу до великої сусідньої держави.
Діяти в річищі кремлівських інтересів, вважає Костенко, Драча змусили всліпу. Адже цим антиядерна місія відомого українського поета, першого голови Руху фактично вичерпується.
А місія "хитрого лиса" Кравчука? І в книжці знаходимо відповідь на це запитання.
Політичне словоблуддя як камуфляж для капітуляції
У грудні 1991 року в Казахстані наш нинішній Герой посидів з Єльциним, Шушкевичем і Назарбаєвим не гірше, ніж перед тим у Біловезькій Пущі. Принаймні так стверджується у книжці. У цій "теплій" компанії Кравчук від імені України і підписав "Угоду про спільні заходи щодо зброї". Хитрий вийшов папір. У ньому жодного відвертого, зрозумілого для пересічного громадянина зобов'язання українців віддати Росії тактичну ядерну зброю. Та ще й безплатно. Просто у статті 6-й Угоди зашифрована цитата: "До 1 липня 1992 року Республіка Білорусь, Республіка Казахстан і Україна забезпечать вивезення тактичної ядерної зброї на центральні передзаводські бази для її розукомплектування під спільним контролем". Здавалося б, що тут поганого. Ну, вивезуть на якусь базу в Черкасах чи Кіровограді, де там ті центральні передзаводські розташовані. І лише вузьке коло, в тому числі і сам Кравчук, знало, що ці бази розташовані в Росії, куди й попливли з вини політичних словоблудців наші тактичні боєзаряди. А вони ж, за попередніми підрахунками фахівців, коштували майже півтора мільярда американських доларів. Як бачимо, дбайливий "батько нації" просто кинув свій "улюблений" народ, мов безталанних сиріт.
КНИГА https://universum.lviv.ua/magazines/universum/2004/1/mohut.html А. Беня і П. Творуна «Треті за могутністю, перші за наївністю. Хто і як нас обеззброїв »