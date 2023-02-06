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В США показали, как производят арт-снаряды для Украины. ВИДЕО

Журналисты американской газеты The New York Times по разрешению Пентагона посетили заводы минобороны США, на которых производят артиллерийские боеприпасы.

В издании отмечают, что большинство изготовленных там снарядов отправляют в Украину, передает Цензор.НЕТ.

В течение всего производственного процесса работники производят проверку качества заготовок. После заливки взрывчатки снаряды проходят даже через рентгеновские лучи, обнаруживающие любые полости внутри снарядов, которые могут отрицательно повлиять на боевое применение боеприпасов. Это одна из окончательных проверок качества, проходимых артиллерийскими боеприпасами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судно с БМП Bradley для Украины прибыло в Великобританию

Далее некоторые снаряды отправляются в Юму,  штат Аризона, где на полигоне они будут выстрелены из гаубиц. Если они пройдут испытания, то остальные десятки тысяч снарядов, сделанных в этом месяце, будут утверждены для использования.

боеприпасы (2342) США (26835)


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Топ комментарии
+76
Большое спасибо, союзники. Без вас бы мы не выстояли.
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06.02.2023 20:47
+39
Дякуємо
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06.02.2023 20:49
+37
А наша линия на "Артеме" так и не дождалась за три года денег от Зели. А теперь как обычно - вранье про "впервые".
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06.02.2023 20:51
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Правила форума Совет форумчан
Большое спасибо, союзники. Без вас бы мы не выстояли.
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06.02.2023 20:47 Ответить
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06.02.2023 21:13 Ответить
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06.02.2023 21:45 Ответить
А ми би так не змогли?
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06.02.2023 22:25 Ответить
Дякуємо
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06.02.2023 20:49 Ответить
Дякуємо!

один 155 мм снаряд - 3 000 $
для вбивства одного орка треба декілька снарядів

а ось "касетник" один може замочити десяток орків
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06.02.2023 21:07 Ответить
Американцы говорят что у их DPICM не разрывается от 5 до 25% юнитов. Боятся засрать нашу землю полностью. Хз как тут быть.
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06.02.2023 21:53 Ответить
Стріляти з позначками зон для подальшого розмінування після війни.

Земля України це святе!
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07.02.2023 02:08 Ответить
Оце так темпи виробництва...
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06.02.2023 20:50 Ответить
Штучное производство. Качество на первом месте. И, наверняка, показали не самое современное. Нечего противнику все показывать.
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06.02.2023 20:52 Ответить
де ви побачили штучне виробництво? гуманітарій?
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06.02.2023 21:03 Ответить
Вилку подарить, резкость навести, негуманитарий?
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06.02.2023 21:05 Ответить
ось тобі, двоєчнік, штучне виробництво


а це серійне мінімум
учи матчасть
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06.02.2023 21:07 Ответить
А вот тебе, нулевка, нештучные линии



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06.02.2023 21:15 Ответить
на ваших нештучних лініях можливе дороге і не раціональне штучне виробництво.
тип випуску продукції мало залежить від обладнання, більш від навиків працівників, кількості продукції, застосування технологічних операцій інше.
...
вважайте себе правим, 73 % й друг
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06.02.2023 21:21 Ответить
Ну и, нулевой гуманитарий, а сказать то что хотели?
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06.02.2023 21:24 Ответить
ви почали сперечатися, я просто заперечив
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06.02.2023 21:25 Ответить
Ну и как, сравнили? Про нештучное производство расскажите нам здесь после крайнего видео с нанесением маркировки, гуманитарий вы наш.
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06.02.2023 21:33 Ответить
на, ледачий тип
https://buklib.net/books/24033/
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06.02.2023 21:37 Ответить
Не понравилось видео? Что же так?
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06.02.2023 21:41 Ответить
це лише одна операція, і тут людина з низькою кваліфікацією не пензликом маркірує виріб. це не штучне виробництво. вчіть мат часть
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07.02.2023 08:59 Ответить
Так и предпоследнее видео диагностики и покрасочный участок. Ну и, гуманитарий, будете продолжать не видеть очевидного? И при конвейерном производстве маркировку наносят станки, а не человек валиком на одну болванку вручную.
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07.02.2023 10:58 Ответить
ідіть далеко, ви просто нуль в цьому питанні
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07.02.2023 14:04 Ответить
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07.02.2023 14:22 Ответить
Шо дратує, то це те, що наші люди і талановиті і працьовиті і віддані своїй країні, а опинилися у такій дупі...
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06.02.2023 21:39 Ответить
Люди есть, производство современное создали. Только проголосовать за будущее эти же люди забыли. Вот и стали эти линии без денег.

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06.02.2023 21:48 Ответить
Ти наше виробництво бачив, яке Укроборонпром показувало? Там ще штучніше
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06.02.2023 20:59 Ответить
Смотря где и что. Директор "Артема" в 2019 году говорил что их линии готовы выпускать 360 тыс. снарядов 152 и 155 в год.
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06.02.2023 21:17 Ответить
Как писал Мирослав Гай через два года американцы обещали Украине 90 тысяч 155-мм снарядов в месяц. По программе.
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06.02.2023 21:04 Ответить
А наша линия на "Артеме" так и не дождалась за три года денег от Зели. А теперь как обычно - вранье про "впервые".
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06.02.2023 20:51 Ответить
Хлопці! Пора працювати в чотири зміни! Голод....
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06.02.2023 20:57 Ответить
якщо б не влада Бені чи Ахметова - в 10 змін під землею в Житомирі чи горах - та вже на**р кремль розірвали на шматки, а Китай би попередили що підірвем їх всії якщо рипнуться до Евразії.
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06.02.2023 21:37 Ответить
Цех довольно простой, можно сказать небольшой, без особых технических изысков. Что мешало Украине создать такие за 9 лет войны?
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06.02.2023 20:59 Ответить
Не что, а кто...
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06.02.2023 21:02 Ответить
зе- ****** .
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06.02.2023 21:09 Ответить
Создали, наладили и испытали в конце 2018\начале 2019. Даже приняли на вооружение. И на этом все. Деньги кончились. Это, например, в Шостке.

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06.02.2023 21:20 Ответить
Оце я розумію- справжнє виробнитство.
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06.02.2023 21:22 Ответить
"Імпульс" в Шостці бомбили в березні 2022
Срані фсбшники в Укроборонпромі 😡

https://censor.net/ru/news/3325199/rossiyiskie_okkupanty_razbombili_predpriyatiya_v_shostke_jivitskiyi_video#comments
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07.02.2023 09:43 Ответить
Да. И рашисты все знали давно. Вся власть зеленых была пронизана предателями. Удары наносились по всем важным для обороны предприятиям, которые орки не надеются захватить. Они вон сколько раз пытались попасть в "Артем", попадая по жилым домам вокруг.
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07.02.2023 10:48 Ответить
Нічого не заважало.

09.08.2018,
В Україні вперше запустили виробництво снарядів за стандартами NATO

Комбінат «Артем», що входить до складу Державного концерну «Укроборонпром», запустив першу лінію виробництва артилерійських снарядів калібру 152-мм для артилерійської системи «Гіацинт». Лінія також дає змогу випускати снаряди для усіх систем артилерії калібром аж до 155 мм.

А потім, його ХТОСЬ НЕВІДОМИЙ розлагодив, і

У листопаді 2022
 міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що "Укроборонпром" налагодив виробництво дефіцитних *********** радянських калібрів 152 та 122 мм.
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06.02.2023 21:20 Ответить
И опять "впервые". За 2018 год память отшибло.
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06.02.2023 21:22 Ответить
а чого вони асфальт не добавляють? кажуть, що це памагає
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06.02.2023 21:01 Ответить
То білоруський бітум допомагає, але там санкції. )
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07.02.2023 01:18 Ответить
Гарно! Дякуємо США та союзникам а допомогу!
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06.02.2023 21:03 Ответить
сподіваюсь в московитів темпи не кращі...
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06.02.2023 21:06 Ответить
А вони і не дуже і поспішають. В них склади не взривались...
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06.02.2023 21:13 Ответить
Если бы у нас дали денег "Артему", как просил его директор, то за 3 года мы бы имели более миллиона своих современных снарядов 155 и 152. А "Импульс" полностью закрыл бы вопрос по 40мм минам. И прочее, прочее, прочее ..., что мы просрали за 3 года.
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06.02.2023 21:40 Ответить
Порошенко такий. Він і в Чехії склади підірвав.

Чималенько вас на ЦН закинули.
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06.02.2023 23:23 Ответить
Им понадобится еще несколько лет чтобы отстрелять советские склады. Но по отдельным видам боеприпасов могут быть осложнения.
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06.02.2023 21:13 Ответить
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06.02.2023 21:08 Ответить
Ось так виглядають засоби для переводу кацапських орків до пекла після відспівування кобзоном
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06.02.2023 21:15 Ответить
Главная причина нападения моли на Украину. Прочитайте и сами все поймете. Никакой это не "русский мир", бабло обыкновенное, очень-очень много бабла, спрятанного в недрах Украины.
Украина является одной из самых богатых европейских стран, когда речь идёт о запасах редкоземельных металлов и лития, стоимость этих месторождений оценивается в диапазоне от 3 до 11,5 трлн долларов. Если нефть из-за её значимости традиционно называют "чёрным золотом", то литий по оценкам мировых экспертов становится "белым золотом" этого столетия… В ядерной энергетике и атомной технике при его помощи получают радиоактивный изотоп водорода - тритий, львиная доля лития уходит на производство литийионных аккумуляторов… В Украине запасы литиевых руд категории С1 только в месторождении Шевченковское в Донецкой области составляют 5,67 млн тонн, а категории С2 - более 8 млн тонн… Прогнозные объемы запасов лития в России - 1 млн тонн…"
Бинго! Как говорил один мой приятель: "Вот вы и открылись!" Прогнозные объемы запасов лития в России - всего 1 млн тонн, а в Украине, только в Донецкой области - более 13 млн тонн!

Теперь понятно, зачем Путин в Украине и почему мёртвой хваткой вцепился в Донецк? И почему так упорно, до 21 сентября, отказывался называть это вторжение войной, а называл "спецоперацией"? Да потому что это и вправду было задумано как специальная операция по захвату украинского лития! "В конце 2021 года Украина начала выставлять на аукцион разрешения на разведку своих запасов лития, а также меди, кобальта и никеля, - пишет генерал Овчинский, бывший руководитель российского Интерпола. - В ноябре 2021 года австралийская компания European Lithium заявила, что находится в процессе получения прав на два многообещающих литиевых месторождения в Донецкой области на востоке Украины и в Кировограде в центре страны. В том же месяце китайская компания Chengxin Lithium также подала заявку на получение прав на месторождения лития в Донецке и Кировограде… В середине февраля 2022 года 17 американских военных экспертов написали письмо министру обороны США Ллойду Остину, в котором подчеркнули необходимость расширения доступа США к полезным ископаемым".

Понятно? Сразу после заявок Австралии и Китая на право разработок украинского лития Путин начал собирать войска вдоль украинской границы, а стоило американским экспертам лишь заговорить про "необходимость доступа США к полезным ископаемым", тут же дал приказ о вторжении.
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06.02.2023 21:15 Ответить
Ви ще забули вказати на те, що у нас 30% світових запасів титану...( Україна- колондайк, а ми- жебраки)
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06.02.2023 21:21 Ответить
В якому, на***, Кіровоградє?

Автор тексту загубився у просторово-часовій петлі?

Чи під час copy-paste джерело вказувати розівчилися?
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06.02.2023 21:25 Ответить
Про Кіровоградську область чули?
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06.02.2023 21:31 Ответить
в начале вторжения кацапов в 14-м были передачи о несметных запасах сланцевого газа в районе Славянск-Лозовая-Изюм. Кто знает, кто знает..
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06.02.2023 21:59 Ответить
може і так, але в болівії того літію в 3-4 рази більше і регіон на порядки спокійніший без регулярних величезних війн, революцій чи повстань з мільйонами жертв!
і пукін напав в 2014-ому, а не в 2022-ому....
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07.02.2023 01:29 Ответить
Не воспринимайте так буквально. Никто не покажет то, что противнику не нужно видеть.
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06.02.2023 21:28 Ответить
Точно...
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06.02.2023 21:41 Ответить
Дякуємо США !
Як би то взнати ціну продажу та ціну закупівлі.
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06.02.2023 21:19 Ответить
смотреть как ты свиноматка там визжишь на своём канале...?
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06.02.2023 21:51 Ответить
Варто це відео показати по ОРК ТБ, щоб у них медвежа хвороба сталась від побаченого 🤔🧐😁 І так раз десять на день, може відпаде охота хахлоф пааастрьєльять 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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06.02.2023 21:28 Ответить
а відео де?
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06.02.2023 21:57 Ответить
Н-да ... Доволі відстале виробництво. Особливо нанесення маркування.
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06.02.2023 22:38 Ответить
Да, технологиями и не пахнет, это не Япония. Судя по всему, это просто временное расширение производства на пустом месте, в пустых цехах. Здесь все по простому, по домашнему! Это типичная ситуация в США, где нет массового промышленного производства, километровых заводов или целых городов, построенных для одного завода. Их и раньше было мало, а после банкротства автозаводов Детройта и вовсе не осталось. Теперь вся экономика состоит из мелких кооперативов и штучного производства. Если получен дополнительный заказ, арендуют пустой цех, нанимают людей с прямо с улицы на временную работу, временно устанавливают (старое или взятое в аренду) оборудование и выполняют заказ. После выполнения заказа всех увольняют нахер. Это уже пост-индустриальная частная экономика и если очередного заказа нету, то никто не будет содержать цеха просто так и оплачивать персонал. А производить в больших масштабах невозможно, из-за дикой себестоимости товара, его просто никто не купит. Себестоимость товара определяется высокими налогами и жадностью собственника производства, всю прибыль он забирает себе, а рабочих нанимает по минимуму. А если, собственник не получит прибыль, то он вообще ничего не будет делать, а будет лучше играть на бирже. Во всех западных странах с производством сейчас большие проблемы.
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07.02.2023 17:38 Ответить
GM, Ford, Chrysler, Боінг, Локхід- Мартін, Нортроп Грумман, Дженерал Дайнемекс ,Макдоннел-Дуглас, General Electric

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07.02.2023 18:55 Ответить
Это все остатки индустриальной экономики и теперь они существуют только за счет прямых и косвенных дотаций от государства. У них всех одна проблема - они не могут самостоятельно существовать на рынке и им нужна помощь государства. Они достаточно большие и их искусственно держат на плаву, чтобы была хоть какая-то промышленная база. В противном случае, страна перестает быть индустриальной и в ней останутся только офисные помещения, гаражи и пустые бараки. Например, автомобильные фирмы сильно страдают от создания общей северо-американской зоны свободной торговли в 90 годы. Благодаря этому емкость рынка увеличилась, но все производство и большинство подрядчиков ушло в Мексику. Несколько лет назад, GM хотел закрыть последние заводы и перевести все за границу, на что трамп пригрозил им отменить дотации и увеличить налоги. Тоже самое было с единственным производителем мотоциклов в США (HD), они хотели закрыть последние заводы в США и построить новые за границей. У Форда такие-же проблемы - он еле ноги волочит. Крайслер объединился с европейскими фирмами и пытается выжить за их счет. Производители самолетов также сидят на дотациях из бюджета, ЕС не один раз подавал жалобы в ВТО на Боинг за нарушение правил ведения бизнеса и получение незаконных субсидий. Это ни к чему не привело, так как Аэробус тоже сидит на дотациях в Европе. По сути дела, рыночной экономики уже нету, а есть "бюджетная экономика" - если есть деньги из бюджета, то есть экономика, а если нету, то фсё, все свободны! Если посмотреть на название фирм, то можно заметить, что все они двойные и состоят из двух слов. Это указывает на слияние фирм и соответственно, уменьшение конкуренции, так как объем рынка не изменится. Часто объединяются фирмы расположенные в разных городах, при этом происходит оптимизация - часть заводов закрывают и людей увольняют. То есть, от объединения фирма не становится больше - она просто получает возможность просуществовать еще некоторое время, за счет устранения конкурента. Единственная отрасль экономики, которая работает в рыночных условиях и получает прибыль - это шоу-бизнес и Голливуд!
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08.02.2023 14:23 Ответить
Заводи міноборони США ? В США є державні заводи ?
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06.02.2023 23:16 Ответить
Програма розробки та виготовлення власних ***********, започаткована ще за Порошенка та майже знищена за часів антиукраїнського, антидержавного ватного ze-шапіто.

У Збройних силах України є достатні запаси як підствольних гранатометів ГП-25 так і станкових гранатометів АГС-17. Але ********** переважно закуплялися за кордоном, зокрема у Польші та Болгарії. Виходом з подібної ситуації є виробництво власних ***********. Це стало можливим з появою вітчизняного Спеціального конструкторського бюро "Вектор-В", яке було створено у 2018 році. Бюро спеціалізується на розробці і організації виробництва пострілів для підствольних і автоматичних гранатометів. Вже на даний момент у СКБ "ВЕКТОР-В" створена лінійка власних ***********, в яку, зокрема, входить і постріл ВОГ-17В - український ********* для автоматичних гранатометів типу АГС-17, КБА-117, КБА-119. Також в СКБ "ВЕКТОР-В" розробили вітчизняний постріл для підствольного гранатомета типу ГП-25 - ВОГ-40В.

Водночас, майже водночас, на КП «Шосткинський казенний завод «Імпульс» запустили новітній виробничий центр, який замикає повний цикл виробництва артилерійських *********** та ракетного озброєння. У новому цеху виготовлятимуть усі необхідні деталі для засобів ініціювання артилерійських снарядів та ракетного озброєння, повідомляє https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/na-shostkynskomu-impulsi-vpershe-zapustyly-povnyj-tsykl-vygotovlennya-novyh-komplektuyuchyh-dlya-************.html Укроборопром . За словами директора заводу Євгена Чернова, підприємство готове до випуску підпривачів В-429, В-429Е, РГМ-2М та інших елементів вогняних ланцюгів артилерійських ***********. На створення новітнього центру витратили https://www.ukrmilitary.com/2019/08/impuls.html дев'ять місяців та 282 мільйони гривень. Тобто виробничий центр профінансували та почали створювати ще у лютому 2019 р. за часів Порошенка.
Тут встановили 101 комп'ютеризований високотехнологічний верстат та обладнання для виробництва детонаторів. Вже виготовлено та успішно випробувано першу партію підривачів, наступний етап - випробування полігоном.
«Високоточні верстати мають вільний набір інструментів, які здатні виготовити всю номенклатуру комплектуючих для детонаторів. Вірогідність браку деталей, які будуть виготовлятися в новому цеху, мінімальна. Нові верстати працюють у дуже швидкому режимі. Наприклад, для виготовлення деталі "Корпус" потрібно 26 хвилин, тоді як в ручному режимі спеціаліст витрачає на нього понад 8 годин», - розповідає Андрій Артюшенко, директор дивізіону високоточної зброї і *********** державного концерну «Укроборонпром».
Паралельно із обладнанням комплексу готували фахівців, 25 з них уже працюють в новому цеху. Передбачається, що за умови повної завантаженості буде задіяно 45 спеціалістів.

Шосткинський казенний завод «Імпульс» є унікальним підприємством, яке у замкнутому циклі виготовляє детонатори, капсулі та інші елементи для різних видів ***********: від снарядів та протитанкових ракет до далекобійних систем «Вільха» та «Нептун». https://www.ukrmilitary.com/2019/12/shostka.html

«Аналогічні високотехнологічні центри створюються у кожному кластері концерну», - зазначив генеральний директор https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/pavlo-bukin-na-impulsi-stvoryuyetsya-vysokotochnyj-tsentr-yakyj-zamykaye-povnyj-tsykl-vyrobnytstva-************.html ДК «Укроборонпром» Павло Букін. Йдеться мова про харківський Завод ім. Малишева, запорізьку «Іскру», луцький «Мотор» і ще з десяток підприємств. «Наразі Концерн реалізує наймасштабніше оновлення виробничих потужностей оборонних підприємств за 30 років», - підкреслив Букін. https://www.ukrmilitary.com/2019/08/impuls.html
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07.02.2023 00:04 Ответить
знахідка для шпигуна ...
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07.02.2023 18:42 Ответить
Спасибі💙💛 США❗️❗️❗️
Слава Україні та ЗСУ💪❗️
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07.02.2023 00:04 Ответить
From US with love
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07.02.2023 13:15 Ответить
Краще б показали як САУ і Абрамси з F 15 F 16 готують для України.
Снаряди це непогано, але ворога треба вигнати з України, а не тільки стримувати.
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07.02.2023 14:58 Ответить
ЯК УКРАЇНУ "ПОЗБУЛИ" ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ -

"Нульовий варіант" розробляли в Москві

Звідки з'явилась ідея без'ядерного статусу? Анатолій Бень наводить слова свого колишнього опонента на виборах до Верховної Ради Володимира Буткевича, який сказав в інтерв'ю парламентській газеті "Голос України": "У пориві політичного романтизму бовкнули про без'ядерний статус України і тепер розплачуємося". "Тепер" - це червень 93-го. Бовкнули, звісно, не на порожньому місці. Хто саме цей "пацифіст"? - запитаєте ви, якщо призабули події десятилітньої давності. Автори відсилають шукати відповідь у словах іншого відомого політика, тодішнього міністра охорони довкілля і водночас голови робочої депутатської групи з підготовки до ратифікації Договору "Старт-1" Юрія Костенка. "До проголошення України незалежною державою, - каже він, - відомий московський всесоюзний інститут США і Канади, яким керував академік Арбатов, детально розробив на замовлення ЦК КПРС один таємний документ щодо майбутнього ядерної зброї Радянського Союзу. Рішення політиками-вченими було прийнято однозначно: почати всебічну роботу і на державному рівні, і серед "своїх людей" на місцях для створення умов з вивезення ядерної зброї до Росії".

У самій Україні, продовжує Костенко, першим ініціатором без'ядерності нашої держави можна вважати Івана Драча, що, як відомо, виступив з трибуни Верховної Ради з ідеєю нашого "миролюбного" життя. А першим виконавцем її втілення - Леоніда Кравчука, який оперативно взявся за передачу українського арсеналу до великої сусідньої держави.

Діяти в річищі кремлівських інтересів, вважає Костенко, Драча змусили всліпу. Адже цим антиядерна місія відомого українського поета, першого голови Руху фактично вичерпується.

А місія "хитрого лиса" Кравчука? І в книжці знаходимо відповідь на це запитання.
Політичне словоблуддя як камуфляж для капітуляції

У грудні 1991 року в Казахстані наш нинішній Герой посидів з Єльциним, Шушкевичем і Назарбаєвим не гірше, ніж перед тим у Біловезькій Пущі. Принаймні так стверджується у книжці. У цій "теплій" компанії Кравчук від імені України і підписав "Угоду про спільні заходи щодо зброї". Хитрий вийшов папір. У ньому жодного відвертого, зрозумілого для пересічного громадянина зобов'язання українців віддати Росії тактичну ядерну зброю. Та ще й безплатно. Просто у статті 6-й Угоди зашифрована цитата: "До 1 липня 1992 року Республіка Білорусь, Республіка Казахстан і Україна забезпечать вивезення тактичної ядерної зброї на центральні передзаводські бази для її розукомплектування під спільним контролем". Здавалося б, що тут поганого. Ну, вивезуть на якусь базу в Черкасах чи Кіровограді, де там ті центральні передзаводські розташовані. І лише вузьке коло, в тому числі і сам Кравчук, знало, що ці бази розташовані в Росії, куди й попливли з вини політичних словоблудців наші тактичні боєзаряди. А вони ж, за попередніми підрахунками фахівців, коштували майже півтора мільярда американських доларів. Як бачимо, дбайливий "батько нації" просто кинув свій "улюблений" народ, мов безталанних сиріт.

КНИГА https://universum.lviv.ua/magazines/universum/2004/1/mohut.html А. Беня і П. Творуна «Треті за могутністю, перші за наївністю. Хто і як нас обеззброїв »
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07.02.2023 15:11 Ответить
 
 