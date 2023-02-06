В США показали, как производят арт-снаряды для Украины. ВИДЕО

Журналисты американской газеты The New York Times по разрешению Пентагона посетили заводы минобороны США, на которых производят артиллерийские боеприпасы.

В издании отмечают, что большинство изготовленных там снарядов отправляют в Украину, передает Цензор.НЕТ.

В течение всего производственного процесса работники производят проверку качества заготовок. После заливки взрывчатки снаряды проходят даже через рентгеновские лучи, обнаруживающие любые полости внутри снарядов, которые могут отрицательно повлиять на боевое применение боеприпасов. Это одна из окончательных проверок качества, проходимых артиллерийскими боеприпасами.

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Далее некоторые снаряды отправляются в Юму, штат Аризона, где на полигоне они будут выстрелены из гаубиц. Если они пройдут испытания, то остальные десятки тысяч снарядов, сделанных в этом месяце, будут утверждены для использования.