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У США показали, як виробляють артснаряди для України. ВIДЕО

Журналісти американської газети The New York Times з дозволу Пентагону відвідали заводи міноборони США, на яких виготовляють артилерійські боєприпаси.

У виданні зазначають, що більшість з виготовлених там снарядів відправляють до України, передає Цензор.НЕТ.

Протягом усього виробничого процесу працівники проводять перевірку якості заготовок. Після заливки вибухівки снаряди проходять навіть крізь рентгенівські промені, що виявляють будь-які порожнини всередині снарядів, які можуть негативно вплинути на бойове застосування боєприпасів. Це одна з остаточних перевірок якості, яку проходять артилерійські боєприпаси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія може змінити рамки нейтралітету через боєприпаси для України, - Bloomberg

Далі деякі снаряди відправляються в Юму, штат Арізона, де на полігоні вони будуть вистрілені з гаубиць. Якщо вони пройдуть випробування, то решта десятків тисяч снарядів, зроблених у цьому місяці, будуть затверджені для використання.

Автор: 

боєприпаси (2277) США (23024)


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Топ коментарі
+76
Большое спасибо, союзники. Без вас бы мы не выстояли.
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06.02.2023 20:47
+39
Дякуємо
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06.02.2023 20:49
+37
А наша линия на "Артеме" так и не дождалась за три года денег от Зели. А теперь как обычно - вранье про "впервые".
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06.02.2023 20:51
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Большое спасибо, союзники. Без вас бы мы не выстояли.
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06.02.2023 20:47 Відповісти
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06.02.2023 21:13 Відповісти
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06.02.2023 21:45 Відповісти
А ми би так не змогли?
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06.02.2023 22:25 Відповісти
Дякуємо
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06.02.2023 20:49 Відповісти
Дякуємо!

один 155 мм снаряд - 3 000 $
для вбивства одного орка треба декілька снарядів

а ось "касетник" один може замочити десяток орків
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06.02.2023 21:07 Відповісти
Американцы говорят что у их DPICM не разрывается от 5 до 25% юнитов. Боятся засрать нашу землю полностью. Хз как тут быть.
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06.02.2023 21:53 Відповісти
Стріляти з позначками зон для подальшого розмінування після війни.

Земля України це святе!
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07.02.2023 02:08 Відповісти
Оце так темпи виробництва...
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06.02.2023 20:50 Відповісти
Штучное производство. Качество на первом месте. И, наверняка, показали не самое современное. Нечего противнику все показывать.
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06.02.2023 20:52 Відповісти
де ви побачили штучне виробництво? гуманітарій?
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06.02.2023 21:03 Відповісти
Вилку подарить, резкость навести, негуманитарий?
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06.02.2023 21:05 Відповісти
ось тобі, двоєчнік, штучне виробництво


а це серійне мінімум
учи матчасть
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06.02.2023 21:07 Відповісти
А вот тебе, нулевка, нештучные линии



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06.02.2023 21:15 Відповісти
на ваших нештучних лініях можливе дороге і не раціональне штучне виробництво.
тип випуску продукції мало залежить від обладнання, більш від навиків працівників, кількості продукції, застосування технологічних операцій інше.
...
вважайте себе правим, 73 % й друг
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06.02.2023 21:21 Відповісти
Ну и, нулевой гуманитарий, а сказать то что хотели?
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06.02.2023 21:24 Відповісти
ви почали сперечатися, я просто заперечив
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06.02.2023 21:25 Відповісти
Ну и как, сравнили? Про нештучное производство расскажите нам здесь после крайнего видео с нанесением маркировки, гуманитарий вы наш.
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06.02.2023 21:33 Відповісти
на, ледачий тип
https://buklib.net/books/24033/
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06.02.2023 21:37 Відповісти
Не понравилось видео? Что же так?
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06.02.2023 21:41 Відповісти
це лише одна операція, і тут людина з низькою кваліфікацією не пензликом маркірує виріб. це не штучне виробництво. вчіть мат часть
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07.02.2023 08:59 Відповісти
Так и предпоследнее видео диагностики и покрасочный участок. Ну и, гуманитарий, будете продолжать не видеть очевидного? И при конвейерном производстве маркировку наносят станки, а не человек валиком на одну болванку вручную.
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07.02.2023 10:58 Відповісти
ідіть далеко, ви просто нуль в цьому питанні
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07.02.2023 14:04 Відповісти
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07.02.2023 14:22 Відповісти
Шо дратує, то це те, що наші люди і талановиті і працьовиті і віддані своїй країні, а опинилися у такій дупі...
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06.02.2023 21:39 Відповісти
Люди есть, производство современное создали. Только проголосовать за будущее эти же люди забыли. Вот и стали эти линии без денег.

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06.02.2023 21:48 Відповісти
Ти наше виробництво бачив, яке Укроборонпром показувало? Там ще штучніше
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06.02.2023 20:59 Відповісти
Смотря где и что. Директор "Артема" в 2019 году говорил что их линии готовы выпускать 360 тыс. снарядов 152 и 155 в год.
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06.02.2023 21:17 Відповісти
Как писал Мирослав Гай через два года американцы обещали Украине 90 тысяч 155-мм снарядов в месяц. По программе.
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06.02.2023 21:04 Відповісти
А наша линия на "Артеме" так и не дождалась за три года денег от Зели. А теперь как обычно - вранье про "впервые".
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06.02.2023 20:51 Відповісти
Хлопці! Пора працювати в чотири зміни! Голод....
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06.02.2023 20:57 Відповісти
якщо б не влада Бені чи Ахметова - в 10 змін під землею в Житомирі чи горах - та вже на**р кремль розірвали на шматки, а Китай би попередили що підірвем їх всії якщо рипнуться до Евразії.
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06.02.2023 21:37 Відповісти
Цех довольно простой, можно сказать небольшой, без особых технических изысков. Что мешало Украине создать такие за 9 лет войны?
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06.02.2023 20:59 Відповісти
Не что, а кто...
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06.02.2023 21:02 Відповісти
зе- ****** .
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06.02.2023 21:09 Відповісти
Создали, наладили и испытали в конце 2018\начале 2019. Даже приняли на вооружение. И на этом все. Деньги кончились. Это, например, в Шостке.

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06.02.2023 21:20 Відповісти
Оце я розумію- справжнє виробнитство.
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06.02.2023 21:22 Відповісти
"Імпульс" в Шостці бомбили в березні 2022
Срані фсбшники в Укроборонпромі 😡

https://censor.net/ru/news/3325199/rossiyiskie_okkupanty_razbombili_predpriyatiya_v_shostke_jivitskiyi_video#comments
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07.02.2023 09:43 Відповісти
Да. И рашисты все знали давно. Вся власть зеленых была пронизана предателями. Удары наносились по всем важным для обороны предприятиям, которые орки не надеются захватить. Они вон сколько раз пытались попасть в "Артем", попадая по жилым домам вокруг.
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07.02.2023 10:48 Відповісти
Нічого не заважало.

09.08.2018,
В Україні вперше запустили виробництво снарядів за стандартами NATO

Комбінат «Артем», що входить до складу Державного концерну «Укроборонпром», запустив першу лінію виробництва артилерійських снарядів калібру 152-мм для артилерійської системи «Гіацинт». Лінія також дає змогу випускати снаряди для усіх систем артилерії калібром аж до 155 мм.

А потім, його ХТОСЬ НЕВІДОМИЙ розлагодив, і

У листопаді 2022
 міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що "Укроборонпром" налагодив виробництво дефіцитних *********** радянських калібрів 152 та 122 мм.
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06.02.2023 21:20 Відповісти
И опять "впервые". За 2018 год память отшибло.
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06.02.2023 21:22 Відповісти
а чого вони асфальт не добавляють? кажуть, що це памагає
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06.02.2023 21:01 Відповісти
То білоруський бітум допомагає, але там санкції. )
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07.02.2023 01:18 Відповісти
Гарно! Дякуємо США та союзникам а допомогу!
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06.02.2023 21:03 Відповісти
сподіваюсь в московитів темпи не кращі...
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06.02.2023 21:06 Відповісти
А вони і не дуже і поспішають. В них склади не взривались...
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06.02.2023 21:13 Відповісти
Если бы у нас дали денег "Артему", как просил его директор, то за 3 года мы бы имели более миллиона своих современных снарядов 155 и 152. А "Импульс" полностью закрыл бы вопрос по 40мм минам. И прочее, прочее, прочее ..., что мы просрали за 3 года.
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06.02.2023 21:40 Відповісти
Порошенко такий. Він і в Чехії склади підірвав.

Чималенько вас на ЦН закинули.
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06.02.2023 23:23 Відповісти
Им понадобится еще несколько лет чтобы отстрелять советские склады. Но по отдельным видам боеприпасов могут быть осложнения.
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06.02.2023 21:13 Відповісти
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06.02.2023 21:08 Відповісти
Ось так виглядають засоби для переводу кацапських орків до пекла після відспівування кобзоном
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06.02.2023 21:15 Відповісти
Главная причина нападения моли на Украину. Прочитайте и сами все поймете. Никакой это не "русский мир", бабло обыкновенное, очень-очень много бабла, спрятанного в недрах Украины.
Украина является одной из самых богатых европейских стран, когда речь идёт о запасах редкоземельных металлов и лития, стоимость этих месторождений оценивается в диапазоне от 3 до 11,5 трлн долларов. Если нефть из-за её значимости традиционно называют "чёрным золотом", то литий по оценкам мировых экспертов становится "белым золотом" этого столетия… В ядерной энергетике и атомной технике при его помощи получают радиоактивный изотоп водорода - тритий, львиная доля лития уходит на производство литийионных аккумуляторов… В Украине запасы литиевых руд категории С1 только в месторождении Шевченковское в Донецкой области составляют 5,67 млн тонн, а категории С2 - более 8 млн тонн… Прогнозные объемы запасов лития в России - 1 млн тонн…"
Бинго! Как говорил один мой приятель: "Вот вы и открылись!" Прогнозные объемы запасов лития в России - всего 1 млн тонн, а в Украине, только в Донецкой области - более 13 млн тонн!

Теперь понятно, зачем Путин в Украине и почему мёртвой хваткой вцепился в Донецк? И почему так упорно, до 21 сентября, отказывался называть это вторжение войной, а называл "спецоперацией"? Да потому что это и вправду было задумано как специальная операция по захвату украинского лития! "В конце 2021 года Украина начала выставлять на аукцион разрешения на разведку своих запасов лития, а также меди, кобальта и никеля, - пишет генерал Овчинский, бывший руководитель российского Интерпола. - В ноябре 2021 года австралийская компания European Lithium заявила, что находится в процессе получения прав на два многообещающих литиевых месторождения в Донецкой области на востоке Украины и в Кировограде в центре страны. В том же месяце китайская компания Chengxin Lithium также подала заявку на получение прав на месторождения лития в Донецке и Кировограде… В середине февраля 2022 года 17 американских военных экспертов написали письмо министру обороны США Ллойду Остину, в котором подчеркнули необходимость расширения доступа США к полезным ископаемым".

Понятно? Сразу после заявок Австралии и Китая на право разработок украинского лития Путин начал собирать войска вдоль украинской границы, а стоило американским экспертам лишь заговорить про "необходимость доступа США к полезным ископаемым", тут же дал приказ о вторжении.
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06.02.2023 21:15 Відповісти
Ви ще забули вказати на те, що у нас 30% світових запасів титану...( Україна- колондайк, а ми- жебраки)
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06.02.2023 21:21 Відповісти
В якому, на***, Кіровоградє?

Автор тексту загубився у просторово-часовій петлі?

Чи під час copy-paste джерело вказувати розівчилися?
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06.02.2023 21:25 Відповісти
Про Кіровоградську область чули?
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06.02.2023 21:31 Відповісти
в начале вторжения кацапов в 14-м были передачи о несметных запасах сланцевого газа в районе Славянск-Лозовая-Изюм. Кто знает, кто знает..
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06.02.2023 21:59 Відповісти
може і так, але в болівії того літію в 3-4 рази більше і регіон на порядки спокійніший без регулярних величезних війн, революцій чи повстань з мільйонами жертв!
і пукін напав в 2014-ому, а не в 2022-ому....
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07.02.2023 01:29 Відповісти
Не воспринимайте так буквально. Никто не покажет то, что противнику не нужно видеть.
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06.02.2023 21:28 Відповісти
Точно...
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06.02.2023 21:41 Відповісти
Дякуємо США !
Як би то взнати ціну продажу та ціну закупівлі.
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06.02.2023 21:19 Відповісти
смотреть как ты свиноматка там визжишь на своём канале...?
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06.02.2023 21:51 Відповісти
Варто це відео показати по ОРК ТБ, щоб у них медвежа хвороба сталась від побаченого 🤔🧐😁 І так раз десять на день, може відпаде охота хахлоф пааастрьєльять 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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06.02.2023 21:28 Відповісти
а відео де?
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06.02.2023 21:57 Відповісти
Н-да ... Доволі відстале виробництво. Особливо нанесення маркування.
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06.02.2023 22:38 Відповісти
Да, технологиями и не пахнет, это не Япония. Судя по всему, это просто временное расширение производства на пустом месте, в пустых цехах. Здесь все по простому, по домашнему! Это типичная ситуация в США, где нет массового промышленного производства, километровых заводов или целых городов, построенных для одного завода. Их и раньше было мало, а после банкротства автозаводов Детройта и вовсе не осталось. Теперь вся экономика состоит из мелких кооперативов и штучного производства. Если получен дополнительный заказ, арендуют пустой цех, нанимают людей с прямо с улицы на временную работу, временно устанавливают (старое или взятое в аренду) оборудование и выполняют заказ. После выполнения заказа всех увольняют нахер. Это уже пост-индустриальная частная экономика и если очередного заказа нету, то никто не будет содержать цеха просто так и оплачивать персонал. А производить в больших масштабах невозможно, из-за дикой себестоимости товара, его просто никто не купит. Себестоимость товара определяется высокими налогами и жадностью собственника производства, всю прибыль он забирает себе, а рабочих нанимает по минимуму. А если, собственник не получит прибыль, то он вообще ничего не будет делать, а будет лучше играть на бирже. Во всех западных странах с производством сейчас большие проблемы.
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07.02.2023 17:38 Відповісти
GM, Ford, Chrysler, Боінг, Локхід- Мартін, Нортроп Грумман, Дженерал Дайнемекс ,Макдоннел-Дуглас, General Electric

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07.02.2023 18:55 Відповісти
Это все остатки индустриальной экономики и теперь они существуют только за счет прямых и косвенных дотаций от государства. У них всех одна проблема - они не могут самостоятельно существовать на рынке и им нужна помощь государства. Они достаточно большие и их искусственно держат на плаву, чтобы была хоть какая-то промышленная база. В противном случае, страна перестает быть индустриальной и в ней останутся только офисные помещения, гаражи и пустые бараки. Например, автомобильные фирмы сильно страдают от создания общей северо-американской зоны свободной торговли в 90 годы. Благодаря этому емкость рынка увеличилась, но все производство и большинство подрядчиков ушло в Мексику. Несколько лет назад, GM хотел закрыть последние заводы и перевести все за границу, на что трамп пригрозил им отменить дотации и увеличить налоги. Тоже самое было с единственным производителем мотоциклов в США (HD), они хотели закрыть последние заводы в США и построить новые за границей. У Форда такие-же проблемы - он еле ноги волочит. Крайслер объединился с европейскими фирмами и пытается выжить за их счет. Производители самолетов также сидят на дотациях из бюджета, ЕС не один раз подавал жалобы в ВТО на Боинг за нарушение правил ведения бизнеса и получение незаконных субсидий. Это ни к чему не привело, так как Аэробус тоже сидит на дотациях в Европе. По сути дела, рыночной экономики уже нету, а есть "бюджетная экономика" - если есть деньги из бюджета, то есть экономика, а если нету, то фсё, все свободны! Если посмотреть на название фирм, то можно заметить, что все они двойные и состоят из двух слов. Это указывает на слияние фирм и соответственно, уменьшение конкуренции, так как объем рынка не изменится. Часто объединяются фирмы расположенные в разных городах, при этом происходит оптимизация - часть заводов закрывают и людей увольняют. То есть, от объединения фирма не становится больше - она просто получает возможность просуществовать еще некоторое время, за счет устранения конкурента. Единственная отрасль экономики, которая работает в рыночных условиях и получает прибыль - это шоу-бизнес и Голливуд!
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08.02.2023 14:23 Відповісти
Заводи міноборони США ? В США є державні заводи ?
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06.02.2023 23:16 Відповісти
Програма розробки та виготовлення власних ***********, започаткована ще за Порошенка та майже знищена за часів антиукраїнського, антидержавного ватного ze-шапіто.

У Збройних силах України є достатні запаси як підствольних гранатометів ГП-25 так і станкових гранатометів АГС-17. Але ********** переважно закуплялися за кордоном, зокрема у Польші та Болгарії. Виходом з подібної ситуації є виробництво власних ***********. Це стало можливим з появою вітчизняного Спеціального конструкторського бюро "Вектор-В", яке було створено у 2018 році. Бюро спеціалізується на розробці і організації виробництва пострілів для підствольних і автоматичних гранатометів. Вже на даний момент у СКБ "ВЕКТОР-В" створена лінійка власних ***********, в яку, зокрема, входить і постріл ВОГ-17В - український ********* для автоматичних гранатометів типу АГС-17, КБА-117, КБА-119. Також в СКБ "ВЕКТОР-В" розробили вітчизняний постріл для підствольного гранатомета типу ГП-25 - ВОГ-40В.

Водночас, майже водночас, на КП «Шосткинський казенний завод «Імпульс» запустили новітній виробничий центр, який замикає повний цикл виробництва артилерійських *********** та ракетного озброєння. У новому цеху виготовлятимуть усі необхідні деталі для засобів ініціювання артилерійських снарядів та ракетного озброєння, повідомляє https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/na-shostkynskomu-impulsi-vpershe-zapustyly-povnyj-tsykl-vygotovlennya-novyh-komplektuyuchyh-dlya-************.html Укроборопром . За словами директора заводу Євгена Чернова, підприємство готове до випуску підпривачів В-429, В-429Е, РГМ-2М та інших елементів вогняних ланцюгів артилерійських ***********. На створення новітнього центру витратили https://www.ukrmilitary.com/2019/08/impuls.html дев'ять місяців та 282 мільйони гривень. Тобто виробничий центр профінансували та почали створювати ще у лютому 2019 р. за часів Порошенка.
Тут встановили 101 комп'ютеризований високотехнологічний верстат та обладнання для виробництва детонаторів. Вже виготовлено та успішно випробувано першу партію підривачів, наступний етап - випробування полігоном.
«Високоточні верстати мають вільний набір інструментів, які здатні виготовити всю номенклатуру комплектуючих для детонаторів. Вірогідність браку деталей, які будуть виготовлятися в новому цеху, мінімальна. Нові верстати працюють у дуже швидкому режимі. Наприклад, для виготовлення деталі "Корпус" потрібно 26 хвилин, тоді як в ручному режимі спеціаліст витрачає на нього понад 8 годин», - розповідає Андрій Артюшенко, директор дивізіону високоточної зброї і *********** державного концерну «Укроборонпром».
Паралельно із обладнанням комплексу готували фахівців, 25 з них уже працюють в новому цеху. Передбачається, що за умови повної завантаженості буде задіяно 45 спеціалістів.

Шосткинський казенний завод «Імпульс» є унікальним підприємством, яке у замкнутому циклі виготовляє детонатори, капсулі та інші елементи для різних видів ***********: від снарядів та протитанкових ракет до далекобійних систем «Вільха» та «Нептун». https://www.ukrmilitary.com/2019/12/shostka.html

«Аналогічні високотехнологічні центри створюються у кожному кластері концерну», - зазначив генеральний директор https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/pavlo-bukin-na-impulsi-stvoryuyetsya-vysokotochnyj-tsentr-yakyj-zamykaye-povnyj-tsykl-vyrobnytstva-************.html ДК «Укроборонпром» Павло Букін. Йдеться мова про харківський Завод ім. Малишева, запорізьку «Іскру», луцький «Мотор» і ще з десяток підприємств. «Наразі Концерн реалізує наймасштабніше оновлення виробничих потужностей оборонних підприємств за 30 років», - підкреслив Букін. https://www.ukrmilitary.com/2019/08/impuls.html
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07.02.2023 00:04 Відповісти
знахідка для шпигуна ...
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07.02.2023 18:42 Відповісти
Спасибі💙💛 США❗️❗️❗️
Слава Україні та ЗСУ💪❗️
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07.02.2023 00:04 Відповісти
From US with love
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07.02.2023 13:15 Відповісти
Краще б показали як САУ і Абрамси з F 15 F 16 готують для України.
Снаряди це непогано, але ворога треба вигнати з України, а не тільки стримувати.
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07.02.2023 14:58 Відповісти
ЯК УКРАЇНУ "ПОЗБУЛИ" ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ -

"Нульовий варіант" розробляли в Москві

Звідки з'явилась ідея без'ядерного статусу? Анатолій Бень наводить слова свого колишнього опонента на виборах до Верховної Ради Володимира Буткевича, який сказав в інтерв'ю парламентській газеті "Голос України": "У пориві політичного романтизму бовкнули про без'ядерний статус України і тепер розплачуємося". "Тепер" - це червень 93-го. Бовкнули, звісно, не на порожньому місці. Хто саме цей "пацифіст"? - запитаєте ви, якщо призабули події десятилітньої давності. Автори відсилають шукати відповідь у словах іншого відомого політика, тодішнього міністра охорони довкілля і водночас голови робочої депутатської групи з підготовки до ратифікації Договору "Старт-1" Юрія Костенка. "До проголошення України незалежною державою, - каже він, - відомий московський всесоюзний інститут США і Канади, яким керував академік Арбатов, детально розробив на замовлення ЦК КПРС один таємний документ щодо майбутнього ядерної зброї Радянського Союзу. Рішення політиками-вченими було прийнято однозначно: почати всебічну роботу і на державному рівні, і серед "своїх людей" на місцях для створення умов з вивезення ядерної зброї до Росії".

У самій Україні, продовжує Костенко, першим ініціатором без'ядерності нашої держави можна вважати Івана Драча, що, як відомо, виступив з трибуни Верховної Ради з ідеєю нашого "миролюбного" життя. А першим виконавцем її втілення - Леоніда Кравчука, який оперативно взявся за передачу українського арсеналу до великої сусідньої держави.

Діяти в річищі кремлівських інтересів, вважає Костенко, Драча змусили всліпу. Адже цим антиядерна місія відомого українського поета, першого голови Руху фактично вичерпується.

А місія "хитрого лиса" Кравчука? І в книжці знаходимо відповідь на це запитання.
Політичне словоблуддя як камуфляж для капітуляції

У грудні 1991 року в Казахстані наш нинішній Герой посидів з Єльциним, Шушкевичем і Назарбаєвим не гірше, ніж перед тим у Біловезькій Пущі. Принаймні так стверджується у книжці. У цій "теплій" компанії Кравчук від імені України і підписав "Угоду про спільні заходи щодо зброї". Хитрий вийшов папір. У ньому жодного відвертого, зрозумілого для пересічного громадянина зобов'язання українців віддати Росії тактичну ядерну зброю. Та ще й безплатно. Просто у статті 6-й Угоди зашифрована цитата: "До 1 липня 1992 року Республіка Білорусь, Республіка Казахстан і Україна забезпечать вивезення тактичної ядерної зброї на центральні передзаводські бази для її розукомплектування під спільним контролем". Здавалося б, що тут поганого. Ну, вивезуть на якусь базу в Черкасах чи Кіровограді, де там ті центральні передзаводські розташовані. І лише вузьке коло, в тому числі і сам Кравчук, знало, що ці бази розташовані в Росії, куди й попливли з вини політичних словоблудців наші тактичні боєзаряди. А вони ж, за попередніми підрахунками фахівців, коштували майже півтора мільярда американських доларів. Як бачимо, дбайливий "батько нації" просто кинув свій "улюблений" народ, мов безталанних сиріт.

КНИГА https://universum.lviv.ua/magazines/universum/2004/1/mohut.html А. Беня і П. Творуна «Треті за могутністю, перші за наївністю. Хто і як нас обеззброїв »
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07.02.2023 15:11 Відповісти
 
 