У США показали, як виробляють артснаряди для України. ВIДЕО
Журналісти американської газети The New York Times з дозволу Пентагону відвідали заводи міноборони США, на яких виготовляють артилерійські боєприпаси.
У виданні зазначають, що більшість з виготовлених там снарядів відправляють до України, передає Цензор.НЕТ.
Протягом усього виробничого процесу працівники проводять перевірку якості заготовок. Після заливки вибухівки снаряди проходять навіть крізь рентгенівські промені, що виявляють будь-які порожнини всередині снарядів, які можуть негативно вплинути на бойове застосування боєприпасів. Це одна з остаточних перевірок якості, яку проходять артилерійські боєприпаси.
Далі деякі снаряди відправляються в Юму, штат Арізона, де на полігоні вони будуть вистрілені з гаубиць. Якщо вони пройдуть випробування, то решта десятків тисяч снарядів, зроблених у цьому місяці, будуть затверджені для використання.
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один 155 мм снаряд - 3 000 $
для вбивства одного орка треба декілька снарядів
а ось "касетник" один може замочити десяток орків
Земля України це святе!
а це серійне мінімум
учи матчасть
тип випуску продукції мало залежить від обладнання, більш від навиків працівників, кількості продукції, застосування технологічних операцій інше.
...
вважайте себе правим, 73 % й друг
https://buklib.net/books/24033/
Срані фсбшники в Укроборонпромі 😡
https://censor.net/ru/news/3325199/rossiyiskie_okkupanty_razbombili_predpriyatiya_v_shostke_jivitskiyi_video#comments
09.08.2018,
В Україні вперше запустили виробництво снарядів за стандартами NATO
Комбінат «Артем», що входить до складу Державного концерну «Укроборонпром», запустив першу лінію виробництва артилерійських снарядів калібру 152-мм для артилерійської системи «Гіацинт». Лінія також дає змогу випускати снаряди для усіх систем артилерії калібром аж до 155 мм.
А потім, його
ХТОСЬ НЕВІДОМИЙрозлагодив, і
У листопаді 2022
міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що "Укроборонпром" налагодив виробництво дефіцитних *********** радянських калібрів 152 та 122 мм.
Чималенько вас на ЦН закинули.
Украина является одной из самых богатых европейских стран, когда речь идёт о запасах редкоземельных металлов и лития, стоимость этих месторождений оценивается в диапазоне от 3 до 11,5 трлн долларов. Если нефть из-за её значимости традиционно называют "чёрным золотом", то литий по оценкам мировых экспертов становится "белым золотом" этого столетия… В ядерной энергетике и атомной технике при его помощи получают радиоактивный изотоп водорода - тритий, львиная доля лития уходит на производство литийионных аккумуляторов… В Украине запасы литиевых руд категории С1 только в месторождении Шевченковское в Донецкой области составляют 5,67 млн тонн, а категории С2 - более 8 млн тонн… Прогнозные объемы запасов лития в России - 1 млн тонн…"
Бинго! Как говорил один мой приятель: "Вот вы и открылись!" Прогнозные объемы запасов лития в России - всего 1 млн тонн, а в Украине, только в Донецкой области - более 13 млн тонн!
Теперь понятно, зачем Путин в Украине и почему мёртвой хваткой вцепился в Донецк? И почему так упорно, до 21 сентября, отказывался называть это вторжение войной, а называл "спецоперацией"? Да потому что это и вправду было задумано как специальная операция по захвату украинского лития! "В конце 2021 года Украина начала выставлять на аукцион разрешения на разведку своих запасов лития, а также меди, кобальта и никеля, - пишет генерал Овчинский, бывший руководитель российского Интерпола. - В ноябре 2021 года австралийская компания European Lithium заявила, что находится в процессе получения прав на два многообещающих литиевых месторождения в Донецкой области на востоке Украины и в Кировограде в центре страны. В том же месяце китайская компания Chengxin Lithium также подала заявку на получение прав на месторождения лития в Донецке и Кировограде… В середине февраля 2022 года 17 американских военных экспертов написали письмо министру обороны США Ллойду Остину, в котором подчеркнули необходимость расширения доступа США к полезным ископаемым".
Понятно? Сразу после заявок Австралии и Китая на право разработок украинского лития Путин начал собирать войска вдоль украинской границы, а стоило американским экспертам лишь заговорить про "необходимость доступа США к полезным ископаемым", тут же дал приказ о вторжении.
Автор тексту загубився у просторово-часовій петлі?
Чи під час copy-paste джерело вказувати розівчилися?
і пукін напав в 2014-ому, а не в 2022-ому....
Як би то взнати ціну продажу та ціну закупівлі.
У Збройних силах України є достатні запаси як підствольних гранатометів ГП-25 так і станкових гранатометів АГС-17. Але ********** переважно закуплялися за кордоном, зокрема у Польші та Болгарії. Виходом з подібної ситуації є виробництво власних ***********. Це стало можливим з появою вітчизняного Спеціального конструкторського бюро "Вектор-В", яке було створено у 2018 році. Бюро спеціалізується на розробці і організації виробництва пострілів для підствольних і автоматичних гранатометів. Вже на даний момент у СКБ "ВЕКТОР-В" створена лінійка власних ***********, в яку, зокрема, входить і постріл ВОГ-17В - український ********* для автоматичних гранатометів типу АГС-17, КБА-117, КБА-119. Також в СКБ "ВЕКТОР-В" розробили вітчизняний постріл для підствольного гранатомета типу ГП-25 - ВОГ-40В.
Водночас, майже водночас, на КП «Шосткинський казенний завод «Імпульс» запустили новітній виробничий центр, який замикає повний цикл виробництва артилерійських *********** та ракетного озброєння. У новому цеху виготовлятимуть усі необхідні деталі для засобів ініціювання артилерійських снарядів та ракетного озброєння, повідомляє https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/na-shostkynskomu-impulsi-vpershe-zapustyly-povnyj-tsykl-vygotovlennya-novyh-komplektuyuchyh-dlya-************.html Укроборопром . За словами директора заводу Євгена Чернова, підприємство готове до випуску підпривачів В-429, В-429Е, РГМ-2М та інших елементів вогняних ланцюгів артилерійських ***********. На створення новітнього центру витратили https://www.ukrmilitary.com/2019/08/impuls.html дев'ять місяців та 282 мільйони гривень. Тобто виробничий центр профінансували та почали створювати ще у лютому 2019 р. за часів Порошенка.
Тут встановили 101 комп'ютеризований високотехнологічний верстат та обладнання для виробництва детонаторів. Вже виготовлено та успішно випробувано першу партію підривачів, наступний етап - випробування полігоном.
«Високоточні верстати мають вільний набір інструментів, які здатні виготовити всю номенклатуру комплектуючих для детонаторів. Вірогідність браку деталей, які будуть виготовлятися в новому цеху, мінімальна. Нові верстати працюють у дуже швидкому режимі. Наприклад, для виготовлення деталі "Корпус" потрібно 26 хвилин, тоді як в ручному режимі спеціаліст витрачає на нього понад 8 годин», - розповідає Андрій Артюшенко, директор дивізіону високоточної зброї і *********** державного концерну «Укроборонпром».
Паралельно із обладнанням комплексу готували фахівців, 25 з них уже працюють в новому цеху. Передбачається, що за умови повної завантаженості буде задіяно 45 спеціалістів.
Шосткинський казенний завод «Імпульс» є унікальним підприємством, яке у замкнутому циклі виготовляє детонатори, капсулі та інші елементи для різних видів ***********: від снарядів та протитанкових ракет до далекобійних систем «Вільха» та «Нептун». https://www.ukrmilitary.com/2019/12/shostka.html
«Аналогічні високотехнологічні центри створюються у кожному кластері концерну», - зазначив генеральний директор https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/pavlo-bukin-na-impulsi-stvoryuyetsya-vysokotochnyj-tsentr-yakyj-zamykaye-povnyj-tsykl-vyrobnytstva-************.html ДК «Укроборонпром» Павло Букін. Йдеться мова про харківський Завод ім. Малишева, запорізьку «Іскру», луцький «Мотор» і ще з десяток підприємств. «Наразі Концерн реалізує наймасштабніше оновлення виробничих потужностей оборонних підприємств за 30 років», - підкреслив Букін. https://www.ukrmilitary.com/2019/08/impuls.html
Слава Україні та ЗСУ💪❗️
Снаряди це непогано, але ворога треба вигнати з України, а не тільки стримувати.
"Нульовий варіант" розробляли в Москві
Звідки з'явилась ідея без'ядерного статусу? Анатолій Бень наводить слова свого колишнього опонента на виборах до Верховної Ради Володимира Буткевича, який сказав в інтерв'ю парламентській газеті "Голос України": "У пориві політичного романтизму бовкнули про без'ядерний статус України і тепер розплачуємося". "Тепер" - це червень 93-го. Бовкнули, звісно, не на порожньому місці. Хто саме цей "пацифіст"? - запитаєте ви, якщо призабули події десятилітньої давності. Автори відсилають шукати відповідь у словах іншого відомого політика, тодішнього міністра охорони довкілля і водночас голови робочої депутатської групи з підготовки до ратифікації Договору "Старт-1" Юрія Костенка. "До проголошення України незалежною державою, - каже він, - відомий московський всесоюзний інститут США і Канади, яким керував академік Арбатов, детально розробив на замовлення ЦК КПРС один таємний документ щодо майбутнього ядерної зброї Радянського Союзу. Рішення політиками-вченими було прийнято однозначно: почати всебічну роботу і на державному рівні, і серед "своїх людей" на місцях для створення умов з вивезення ядерної зброї до Росії".
У самій Україні, продовжує Костенко, першим ініціатором без'ядерності нашої держави можна вважати Івана Драча, що, як відомо, виступив з трибуни Верховної Ради з ідеєю нашого "миролюбного" життя. А першим виконавцем її втілення - Леоніда Кравчука, який оперативно взявся за передачу українського арсеналу до великої сусідньої держави.
Діяти в річищі кремлівських інтересів, вважає Костенко, Драча змусили всліпу. Адже цим антиядерна місія відомого українського поета, першого голови Руху фактично вичерпується.
А місія "хитрого лиса" Кравчука? І в книжці знаходимо відповідь на це запитання.
Політичне словоблуддя як камуфляж для капітуляції
У грудні 1991 року в Казахстані наш нинішній Герой посидів з Єльциним, Шушкевичем і Назарбаєвим не гірше, ніж перед тим у Біловезькій Пущі. Принаймні так стверджується у книжці. У цій "теплій" компанії Кравчук від імені України і підписав "Угоду про спільні заходи щодо зброї". Хитрий вийшов папір. У ньому жодного відвертого, зрозумілого для пересічного громадянина зобов'язання українців віддати Росії тактичну ядерну зброю. Та ще й безплатно. Просто у статті 6-й Угоди зашифрована цитата: "До 1 липня 1992 року Республіка Білорусь, Республіка Казахстан і Україна забезпечать вивезення тактичної ядерної зброї на центральні передзаводські бази для її розукомплектування під спільним контролем". Здавалося б, що тут поганого. Ну, вивезуть на якусь базу в Черкасах чи Кіровограді, де там ті центральні передзаводські розташовані. І лише вузьке коло, в тому числі і сам Кравчук, знало, що ці бази розташовані в Росії, куди й попливли з вини політичних словоблудців наші тактичні боєзаряди. А вони ж, за попередніми підрахунками фахівців, коштували майже півтора мільярда американських доларів. Як бачимо, дбайливий "батько нації" просто кинув свій "улюблений" народ, мов безталанних сиріт.
КНИГА https://universum.lviv.ua/magazines/universum/2004/1/mohut.html А. Беня і П. Творуна «Треті за могутністю, перші за наївністю. Хто і як нас обеззброїв »