У США показали, як виробляють артснаряди для України. ВIДЕО

Журналісти американської газети The New York Times з дозволу Пентагону відвідали заводи міноборони США, на яких виготовляють артилерійські боєприпаси.

У виданні зазначають, що більшість з виготовлених там снарядів відправляють до України, передає Цензор.НЕТ.

Протягом усього виробничого процесу працівники проводять перевірку якості заготовок. Після заливки вибухівки снаряди проходять навіть крізь рентгенівські промені, що виявляють будь-які порожнини всередині снарядів, які можуть негативно вплинути на бойове застосування боєприпасів. Це одна з остаточних перевірок якості, яку проходять артилерійські боєприпаси.

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Далі деякі снаряди відправляються в Юму, штат Арізона, де на полігоні вони будуть вистрілені з гаубиць. Якщо вони пройдуть випробування, то решта десятків тисяч снарядів, зроблених у цьому місяці, будуть затверджені для використання.