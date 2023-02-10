Оккупанты из 155-й бригады морской пехоты РФ потеряли 29 единиц техники при попытке наступления на Угледар. ВИДЕО
Украинским воинам удалось визуально подтвердить потерю оккупантами из 155-й бригады морской пехоты РФ 29 единиц техники при попытке наступления на Угледар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы собрали все видеозаписи, сделанные украинскими беспилотниками во время атаки вражеских морпехов на Угледар, и подсчитали количество потрясенной российской техники.
Топ комментарии
+38 Виталий #548501
показать весь комментарий10.02.2023 13:35
+35 дмитрий #513526
показать весь комментарий10.02.2023 13:30
+34 Виталий #548501
показать весь комментарий10.02.2023 13:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нагадаю - московити переважають в арті в 2-3 рази як мінімум.
Подібні успіхи згадуються при спробі рашистів налагодити понтонну переправу біля Білогорівки, але тоді підери втратили біля 100 одиниць броні🤔
Наводит на мысль о преувеличении потерь оккупантов и в ежедневных сводках ВСУ о потерях кацапов. Жаль.
Особливо вираз "обратная победа".
February 10th, 2023, 09:03 am
Контрудар
Много вопросов об Угледаре. Был удар. Он отражен противником. Фото противника несомненно фейк, потому как Конашенков о потерях не говорил, следовательно их нет, размещено как свидетельство бессильной злобы врага, жутко завидующего нашей обратной победе. У противника на прошлой неделе всего 15 "200" в 72 ОМБР, которая оккупировала Угледар. Из позитивов удара - противник перебросил резервы с Севера к Угледару. Чем слегка облегчил положение под Бахмутом-Артемовском. Там ВСУ тоже пытаются контратаковать силами предположительно свежей 30 ОМБР. Судя по их же сливам - безуспешно.
На данный момент мы имеем - на Запорожском направлении наступление остановилось после первых успехов, которые, во время отвлекающего по сути маневра, оказались неожиданными и для командования нашего, которое сейчас там к чему то готовится. В Запорожье этой ночью 17 прилетов, включая дроны-камикадзе, на фронте появились музыканты, по данным украинской стороны.
Под Бахмутом тяжелейшие бои, есть продвижение на отсечение города, хотя до окружения еще далеко. Подвозить все необходимое по зиме можно и полями. Судя по вводу новой бригады - противник решил держать город до конца, не давая его окружить. И готов платить за это высокую цену(30 ОМБР до войны одна из лучших на Украине). Вагнеру предстоят тяжелейшие бои.
Тяжелые бои идут и под Кременной, есть небольшое(до 3 км) продвижение, но раздувать из этого успех и большое наступление - преждевременно. Выйдет как под Угледаром, где локальную попытку взять нахрапом маленький городок, благодаря присутствию медийных персон, позиционирующих себя как комбриги неизвестной никому, и невидимой бригады, раздули до размера слона, и получили по голове. Медийно тоже получили, грех противнику было упустить такую возможность.
В целом же обещанного крупного наступления нет. А время истекает. Март это распутица, а в апреле наступать будут пытаться они. Пока локально. Да и боевой дух войск...За зиму взят Соледар. Все. Одним словом посмотрим что дальше и как. Начальству все равно виднее, жираф, в смысле начальник большой, а я лишь скромно замечу что обратная победа это тоже выполнение цели СВО. Хотя время еще есть. Но мало
155-я ОБрМП
....
https://informnapalm.org/51863-ustanovlen-*****************-155-obrmp/