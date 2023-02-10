Оккупанты из 155-й бригады морской пехоты РФ потеряли 29 единиц техники при попытке наступления на Угледар. ВИДЕО

Украинским воинам удалось визуально подтвердить потерю оккупантами из 155-й бригады морской пехоты РФ 29 единиц техники при попытке наступления на Угледар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы собрали все видеозаписи, сделанные украинскими беспилотниками во время атаки вражеских морпехов на Угледар, и подсчитали количество потрясенной российской техники.

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