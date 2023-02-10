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Окупанти зі 155-ї бригади морської піхоти РФ втратили 29 одиниць техніки під час спроби наступу на Вугледар. ВIДЕО

Українським воїнам вдалося візуально підтвердити втрату окупантами із 155-ї бригади морської піхоти РФ 29 одиниць техніки при спробі наступу на Вугледар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці зібрали всі відеозаписи, що зроблені українськими безпілотниками під час атаки ворожих морпіхів на Вугледар, і підрахували кількість враженої російської техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підбита техніка російських окупантів під Вугледаром. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+38
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10.02.2023 13:35
+35
Добротный улов. Там гиркин-дыркин негодует по этому поводу, вот если бы его генерала-адмирала чекистских войск назначили, он бы показал...
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10.02.2023 13:30
+34
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10.02.2023 13:34
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Добротный улов. Там гиркин-дыркин негодует по этому поводу, вот если бы его генерала-адмирала чекистских войск назначили, он бы показал...
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10.02.2023 13:30 Відповісти
Літаючі чоловічки.
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10.02.2023 13:40 Відповісти
Ось що значить "арта" є...

Нагадаю - московити переважають в арті в 2-3 рази як мінімум.
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10.02.2023 14:24 Відповісти
Тепер це буде просто піхотна бригада неповного штату. 😊
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10.02.2023 13:31 Відповісти
впізнаю...155-дивізія марской піхоти савітского саюза....гроза тихоокеанського флоту... горад владівосток, вул. снєговая 31....ЗСУ зачищають Приморýа для японців....
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10.02.2023 20:17 Відповісти
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10.02.2023 13:34 Відповісти
"Че не смеетесь? Не смешно? Это рассия!"
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10.02.2023 14:04 Відповісти
"Да смешно, очень, Владимир Вольфович, жаль, что вас сейчас с нами нет, а то вместе ох как бы посмеялись.." )
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10.02.2023 22:57 Відповісти
Я одного тільки не розумію : "на Рассее" що - губернатори командирів в/ч призначають? А навіщо тоді Шойгу з Герасимовим? Чи Мурадов і Ахмедов - "комісари" часів Громалянської війни які призначені губернатором для контролю за командирами в/ч та дають їм ЦУ ?
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10.02.2023 14:19 Відповісти
Так, з ватного допису згадав цей старенький фільм "Чістіліщє", який до речі зняв всім відомий Нєвзоров. Більш ніж чверть сторіччя пройшло, а ніфіга не змінилось.
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11.02.2023 08:30 Відповісти
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10.02.2023 13:35 Відповісти
Ой бяда то какая, ой бяда 😝😝😝😝😜🤪
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10.02.2023 13:39 Відповісти
Язык бы свой выучил, блоХер херов... ошибок,как у олигофрена в 3-м классе.
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10.02.2023 17:06 Відповісти
.."искренне не понимаю".. Во чудо, а когда ехал в Украину, понимал "искренне" куда едет, и зачем?
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10.02.2023 22:59 Відповісти
Навіщо хизуватися з цього, тихенько знищили, в статистику ввели кількість знищеної техніки і чикаємо на наступні такі атаки. А якщо показувати які тупі кацапи, то вони зроблять висновки. Кацапи вчаться, і це факт, то не треба їх вчити!
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10.02.2023 13:35 Відповісти
резонно...
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10.02.2023 13:38 Відповісти
Побили то спецуру из тихоокеанского флота ,которая до этого ещё под Павловкой отгребла ,а ещё раньше в Мариуполе .Если даже спецура до сих пор не научилась на своих же ошибках то ,что тогда уже говорить о всех остальных .Вряд ли они вообще обучаемы
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10.02.2023 13:43 Відповісти
В цьому і парадокс, що з такими ресурсами росія мала б знищити ЗСУ, але завдяки тупості кацапів ( перли колонами, наступали на 3-4 напрямках на початку повномасштабного вторгнення) Україні вдалося вистояти. Але ворог вчиться і нам потрібно робити акцент на хорошому навчанні нашого війська, на високоточному озброєнні, диверсії в тилах і т.д.
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10.02.2023 14:17 Відповісти
Щоби вчитися, треба мати мотивацію. А такі відео демотивують ворога. Бо дуже багато на їх ресурсах вже переможних криків. А під переможні крики можна ще тисяч 200 м'яса мобілізувати. А воно нам треба?
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10.02.2023 13:43 Відповісти
красота
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10.02.2023 13:36 Відповісти
Да-да-да ані такія, того гляді могут і пафффтаріть... вот і пафффтарілі, а чо дєдіваєвакі билі дальайоби, а чєм внучкі пахужєє будя, - ржунімагузлаптєголовихлаптєщіхлібак🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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10.02.2023 13:36 Відповісти
Скоро Шойгу напишет книгу "Как правильно посылать на убой штурмовую пехоту и ВДВ".
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10.02.2023 13:42 Відповісти
Во-первых это красиво!
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10.02.2023 13:46 Відповісти
Як же це прекрасно, і відео і музикальний супровід. Просто неперевершено, браво!
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10.02.2023 13:47 Відповісти
Навпаки це піднімає бойовий дух воїнів ЗСУ, коли бачиш розбиті колони ворога в безпорадних спробах штурму🤔
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10.02.2023 14:06 Відповісти
Так і бачу, як бажаючі побігати з палаючою сракою і полежати під гуслями броні вишикуються у чергі стати під командування офіцерів з інтелектом Гуппі!
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10.02.2023 14:12 Відповісти
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10.02.2023 13:52 Відповісти
Розйоб кацапів під Вугледаром це приклад злагодженої роботи аеророзвідки і артилерії ЗСУ🔥🔥🔥
Подібні успіхи згадуються при спробі рашистів налагодити понтонну переправу біля Білогорівки, але тоді підери втратили біля 100 одиниць броні🤔
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10.02.2023 14:05 Відповісти
Це відео,як бальзам на душу.Піду з "горя" коньячку дерябну.
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10.02.2023 14:09 Відповісти
красота то какая ,ЛЯПОТА!
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10.02.2023 14:38 Відповісти
Мені цікаво одне - а хто ж зараз обороняє базу ТОФу? Адже саме ця бригада повинна прикривать Владивосток від японців, американців та китайців!
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10.02.2023 14:43 Відповісти
я служив там 52 рокі потому...Вся берегова охорона там вже відсутня...тільки "понти" залишились...А цих-знищуть в Україні..
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10.02.2023 16:14 Відповісти
чому катастрофа? масове знищення москалів це свято.
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10.02.2023 14:52 Відповісти
Если по честному, то. по крайней мере, (21 - 22) - то же самое, что (28-29).
Наводит на мысль о преувеличении потерь оккупантов и в ежедневных сводках ВСУ о потерях кацапов. Жаль.
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10.02.2023 15:03 Відповісти
не думаю що навмисно, бо одразу кидається в очі, дуже паливно
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10.02.2023 16:58 Відповісти
Так, те саме. Але ця відеокомпановка з підрахунком не від ГШ, тому підозрювати їх в завищенні втрат недоречно
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10.02.2023 17:01 Відповісти
Garne polyuvannya !!!!
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10.02.2023 15:05 Відповісти
И с криком "Дави их б*я" механик БМП начал превращать своих рашиков на фарш.....
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10.02.2023 15:19 Відповісти
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10.02.2023 18:05 Відповісти
Ну що гіркін радієш, це твоя рашістська родіна....
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10.02.2023 18:16 Відповісти
Ни каких "или": руське зольдат - здохни как окупант!
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10.02.2023 18:26 Відповісти
А от як прокоментував Соледар терорист гіркін.
Особливо вираз "обратная победа".

February 10th, 2023, 09:03 am
Контрудар

Много вопросов об Угледаре. Был удар. Он отражен противником. Фото противника несомненно фейк, потому как Конашенков о потерях не говорил, следовательно их нет, размещено как свидетельство бессильной злобы врага, жутко завидующего нашей обратной победе. У противника на прошлой неделе всего 15 "200" в 72 ОМБР, которая оккупировала Угледар. Из позитивов удара - противник перебросил резервы с Севера к Угледару. Чем слегка облегчил положение под Бахмутом-Артемовском. Там ВСУ тоже пытаются контратаковать силами предположительно свежей 30 ОМБР. Судя по их же сливам - безуспешно.

На данный момент мы имеем - на Запорожском направлении наступление остановилось после первых успехов, которые, во время отвлекающего по сути маневра, оказались неожиданными и для командования нашего, которое сейчас там к чему то готовится. В Запорожье этой ночью 17 прилетов, включая дроны-камикадзе, на фронте появились музыканты, по данным украинской стороны.

Под Бахмутом тяжелейшие бои, есть продвижение на отсечение города, хотя до окружения еще далеко. Подвозить все необходимое по зиме можно и полями. Судя по вводу новой бригады - противник решил держать город до конца, не давая его окружить. И готов платить за это высокую цену(30 ОМБР до войны одна из лучших на Украине). Вагнеру предстоят тяжелейшие бои.

Тяжелые бои идут и под Кременной, есть небольшое(до 3 км) продвижение, но раздувать из этого успех и большое наступление - преждевременно. Выйдет как под Угледаром, где локальную попытку взять нахрапом маленький городок, благодаря присутствию медийных персон, позиционирующих себя как комбриги неизвестной никому, и невидимой бригады, раздули до размера слона, и получили по голове. Медийно тоже получили, грех противнику было упустить такую возможность.

В целом же обещанного крупного наступления нет. А время истекает. Март это распутица, а в апреле наступать будут пытаться они. Пока локально. Да и боевой дух войск...За зиму взят Соледар. Все. Одним словом посмотрим что дальше и как. Начальству все равно виднее, жираф, в смысле начальник большой, а я лишь скромно замечу что обратная победа это тоже выполнение цели СВО. Хотя время еще есть. Но мало
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10.02.2023 18:52 Відповісти
Хочу заказать гроб, венки и шампанское!
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10.02.2023 21:07 Відповісти
Установлено, что в населенных пунктах Катюжанка, Дымер, Бородянка, Гостомель, Буча, Ирпень орудовали следующие подразделения военных преступников российской армии:
155-я ОБрМП
....

https://informnapalm.org/51863-ustanovlen-*****************-155-obrmp/
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11.02.2023 11:01 Відповісти
кремлевский ***** взял за щеку и бегом в бункер... Слава ЗСУ!
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11.02.2023 11:08 Відповісти
 
 