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Новости Видео Война
20 063 32

Уничтожение крылатой ракеты оккупантов на Юге. ВIДЕО

В воздушных силах показали, как во время сегодняшней атаки российских оккупантов защитники уничтожают крылатую ракету россиян на южном направлении.

Видео боевой работы военных и его результат опубликованы в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Военные мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг" во время сегодняшнего ракетного удара точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО уничтожили 61 ракету оккупантов, всего россияне запустили 71, - Воздушные силы

ПВО (2766) Воздушные силы (2321)


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Топ комментарии
+60
Дякуємо вам, хлопці. Слава ЗСУ! Смерть кацапській підорації!
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10.02.2023 16:00
+54
Слава Українським Воїнам!

Бережіть себе, і хай вам Бог помагає! 💙💛
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10.02.2023 16:00
+31
z PZRK - molodci! Dyakuu Vam!
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10.02.2023 16:00
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Слава Українським Воїнам!

Бережіть себе, і хай вам Бог помагає! 💙💛
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10.02.2023 16:00 Ответить
Дякуємо вам, хлопці. Слава ЗСУ! Смерть кацапській підорації!
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10.02.2023 16:00 Ответить
z PZRK - molodci! Dyakuu Vam!
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10.02.2023 16:00 Ответить
Героям Слава Супер 👍‼️Красавчики 🙏❤️💙💛‼️
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10.02.2023 16:27 Ответить
схоже, що з ПЗРК

молодці!
Слава ЗСУ!
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10.02.2023 16:01 Ответить
Схоже то так и написано в тексте.
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10.02.2023 16:42 Ответить
Распласталась, как чмобик .
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10.02.2023 16:02 Ответить
казали ж не можна викладати збиття
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10.02.2023 16:05 Ответить
А де ж наші дрони дальньої дії, якими мали б завдаватись превентивні удари по шайковках й інших авіабазах і летовищах рашистів?
Якщо б в ніч на 10.02 запустили хоча б сто таких "летючих торпед", то сьогоднішньої ракетної атаки ворога по Україні не було б.
І нехай би на пітьмі випускали не 30-40 ракет на місяць, а в рази більше, всі ці х-101, х-555 і "калібрі" не змогли б запускатись без їх розгону літаками ТУ-95м3 та розгінними блоками їх носіїв - кораблів чф.
Висновок: знищення носіїв крилатих ракет рашистів в місцях їх базування й спорядження вирішить питання захисту території України від ракетних атак ворога краще за ************ систему ППО.
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10.02.2023 16:06 Ответить
счас тебе боту все расскажут где украинские дроны
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10.02.2023 16:09 Ответить
Такий масований удар по шайківці був би перетином тонкої червоної лінії (tm).

Так у NATO вирішили, і заклилали не ескалірувать.
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10.02.2023 16:16 Ответить
в росії нажаль є ППО, шапками їх не закидаєш.... тре методично їх буцати в усіх напрямках... вода камінь точе
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10.02.2023 17:50 Ответить
Супер! Дякуємо воїну!
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10.02.2023 18:14 Ответить
хай і далі не підводять вас ні очі, ні руки
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10.02.2023 16:06 Ответить
Сподіваюсь, що за кожну збиту залізяку і премія не мала іде. Заохочення має бути.
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10.02.2023 16:08 Ответить
так просто с пзрк сбить крылатую ракету круто
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10.02.2023 16:10 Ответить
Бережи Вас Бог!
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10.02.2023 16:12 Ответить
Люське Абдрыстовичу покажите как выглядит сбитая фашистская ракета а не та которая по его словам упала на дом в Днепре.
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10.02.2023 16:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CJTlHCDvSwg

10:41ЗАРАЗ ВІДТВОРЮЄТЬСЯ



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https://www.youtube.com/watch?v=CJTlHCDvSwg Арестович перевзувся і каже про поразку України.
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10.02.2023 16:18 Ответить


Люське Абдрыстовичу покажите ...

), Грузін Оркестрович із «атряда Янелохабоневтіка і Бонезлякався» - російський агент впливу, учень зайвохромосомного православного фашиста Дугіна. Талановитий маніпулятор. Має демонійний дар (як і Кашпіровський) впливати на аудиторію і впроваджуватися в підсвідомість людини. Мовою психологів це називається «перепрошивка мозку». Як правило, використовує систему Геббельса. 80% брехні, 20% правди. За методичкою ФСБ працює на развал України та на дикримінацію ЗСУ в очах Лідерів Європейських країн.

Батоно з дуже проникливим тихим голосом вкрадається в серця вісімдесятирічних бабусь у мохерових беретах і заробляє собі на майбутні вибори сьомого президента імідж «мудрого» політика. В інтерв'ю журналістам для зв'язування слів використовує ненормативну лексику країни-терориста і православним-хундяєвцам, це подобається.

Вірити Люсі (російські пропагандисти називають його «Карамелькою») - себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив свого помічника маніпуліровать прийомами Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу. За 5 годин до повномасштабного нападу московії Люся на телеканалах вішала глядачам на вухи «локшину» про те, що російського наступу не буде.

2 березня 2022 року блогер і актор в одній особі брехав з екрану зомбоящика, що «високоточні ракети типу «Калібр» кремль майже не використовує, оскільки вони нібито просто закінчилися».

В атаці 10 жовтня на столицю та інші українські міста пілоти Повітряно-комічних сил задіяли 83 одиниці високоточних ракет. Схоже, що ФСБ готує «Карамельку» як запасний варіант на випадок, якщо Буратіно не пройде на другий термін.

Якщо ця людина стане президентом, то десятилітню каденцію двох євреїв Україна не витримає. Підворотня обирає в Раду блазнів, щоб поржати.
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10.02.2023 17:30 Ответить
БАНДА , ВЫ ЛУЧШИЕ !!!!!!
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10.02.2023 16:16 Ответить
Люто плюсую!!!+++++++
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10.02.2023 16:18 Ответить
10 лютого депутат Верховної Ради Юрій Мисягін у https://t.me/mysiagin/19001 Telegram .«А тим часом російських окупантів дедалі частіше дістають на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Прикордонники добре навчилися використовувати Warmate. Дістали бісів на захопленій ними водній базі», - написав нардеп.
Warmate дістав окупантів на лівому березі Дніпра: російська база вигоріла дотла ЗСУ вдарили по базі російських окупантів на Херсонщині *********** Warmate.
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10.02.2023 16:23 Ответить
🇺🇦 СЛАВА
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10.02.2023 17:17 Ответить
толпойопчику, на півдні України трава усю зиму зелена. Навіть під снігом, який більше 3 днів не тримається. Це ж не воркута, довбню.
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10.02.2023 17:47 Ответить
Тут не всё так просто на первый взгляд: зима теплая и почти бесснежная (как раз на юге (и даже в Днепре)), часто остатки снега есть в "укромных" местах местности, на которые реже всего попадает зимнее, низкое солнце. Я сам был свидетелем, когда весной едешь вдоль трассы с наклонными по бокам плоскостями земли, так вот, на левой стороне нету снега и уже ЦВЕТЁТ травушка-муравушка, я на правой стороне лежит белый толстый ковер - снег 30см толщиной. Плюс, зеленая "весенняя" травка на поле - это "вечно-зеленая" озимая пшеница, которая прорастает еще осенью.
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10.02.2023 17:47 Ответить
Выстрел супер! Из чего стреляли непонятно...может кто подскажет?
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10.02.2023 21:31 Ответить
Не надо тебе знать Это.Меньше знаешь - крепче спишь.
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11.02.2023 12:30 Ответить
вариантов масса: Игла, Стингер, Starstreak и т. п. Наши молодцы, создали систему предупреждения откуда летит ракета и бьют их всеми видами оружия
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10.02.2023 21:49 Ответить
 
 