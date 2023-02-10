Уничтожение крылатой ракеты оккупантов на Юге. ВIДЕО
В воздушных силах показали, как во время сегодняшней атаки российских оккупантов защитники уничтожают крылатую ракету россиян на южном направлении.
Видео боевой работы военных и его результат опубликованы в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Военные мобильной огневой группы радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого воздушного командования "Юг" во время сегодняшнего ракетного удара точным выстрелом из ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на юге страны", - говорится в сообщении.
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молодці!
Слава ЗСУ!
Якщо б в ніч на 10.02 запустили хоча б сто таких "летючих торпед", то сьогоднішньої ракетної атаки ворога по Україні не було б.
І нехай би на пітьмі випускали не 30-40 ракет на місяць, а в рази більше, всі ці х-101, х-555 і "калібрі" не змогли б запускатись без їх розгону літаками ТУ-95м3 та розгінними блоками їх носіїв - кораблів чф.
Висновок: знищення носіїв крилатих ракет рашистів в місцях їх базування й спорядження вирішить питання захисту території України від ракетних атак ворога краще за ************ систему ППО.
Так у NATO вирішили, і заклилали не ескалірувать.
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