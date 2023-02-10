Знищення крилатої ракети окупантів на Півдні. ВIДЕО
У Повітряних силах показали, як під час сьогоднішньої атаки російських окупантів захисники знищують крилату ракету росіян на південному напрямку.
Відео бойової роботи воїнів та її результат опубліковано у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь" під час сьогоднішнього ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+60 Грицько Добрий
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молодці!
Слава ЗСУ!
Якщо б в ніч на 10.02 запустили хоча б сто таких "летючих торпед", то сьогоднішньої ракетної атаки ворога по Україні не було б.
І нехай би на пітьмі випускали не 30-40 ракет на місяць, а в рази більше, всі ці х-101, х-555 і "калібрі" не змогли б запускатись без їх розгону літаками ТУ-95м3 та розгінними блоками їх носіїв - кораблів чф.
Висновок: знищення носіїв крилатих ракет рашистів в місцях їх базування й спорядження вирішить питання захисту території України від ракетних атак ворога краще за ************ систему ППО.
Так у NATO вирішили, і заклилали не ескалірувать.
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