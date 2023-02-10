Знищення крилатої ракети окупантів на Півдні. ВIДЕО

У Повітряних силах показали, як під час сьогоднішньої атаки російських окупантів захисники знищують крилату ракету росіян на південному напрямку.

Відео бойової роботи воїнів та її результат опубліковано у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь" під час сьогоднішнього ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни", - йдеться в повідомленні.

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