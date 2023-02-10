УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5203 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
20 063 32

Знищення крилатої ракети окупантів на Півдні. ВIДЕО

У Повітряних силах показали, як під час сьогоднішньої атаки російських окупантів захисники знищують крилату ракету росіян на південному напрямку.

Відео бойової роботи воїнів та її результат опубліковано у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Воїни мобільної вогневої групи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування "Південь" під час сьогоднішнього ракетного удару влучним пострілом із ПЗРК збили російську крилату ракету на півдні країни", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: 9 російських ракет сили ППО збили над Дніпропетровщиною, - ОВА

Автор: 

ППО (3206) Повітряні сили (2661)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+60
Дякуємо вам, хлопці. Слава ЗСУ! Смерть кацапській підорації!
показати весь коментар
10.02.2023 16:00
+54
Слава Українським Воїнам!

Бережіть себе, і хай вам Бог помагає! 💙💛
показати весь коментар
10.02.2023 16:00
+31
z PZRK - molodci! Dyakuu Vam!
показати весь коментар
10.02.2023 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Українським Воїнам!

Бережіть себе, і хай вам Бог помагає! 💙💛
показати весь коментар
10.02.2023 16:00 Відповісти
Дякуємо вам, хлопці. Слава ЗСУ! Смерть кацапській підорації!
показати весь коментар
10.02.2023 16:00 Відповісти
z PZRK - molodci! Dyakuu Vam!
показати весь коментар
10.02.2023 16:00 Відповісти
Героям Слава Супер 👍‼️Красавчики 🙏❤️💙💛‼️
показати весь коментар
10.02.2023 16:27 Відповісти
схоже, що з ПЗРК

молодці!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
10.02.2023 16:01 Відповісти
Схоже то так и написано в тексте.
показати весь коментар
10.02.2023 16:42 Відповісти
Распласталась, как чмобик .
показати весь коментар
10.02.2023 16:02 Відповісти
казали ж не можна викладати збиття
показати весь коментар
10.02.2023 16:05 Відповісти
А де ж наші дрони дальньої дії, якими мали б завдаватись превентивні удари по шайковках й інших авіабазах і летовищах рашистів?
Якщо б в ніч на 10.02 запустили хоча б сто таких "летючих торпед", то сьогоднішньої ракетної атаки ворога по Україні не було б.
І нехай би на пітьмі випускали не 30-40 ракет на місяць, а в рази більше, всі ці х-101, х-555 і "калібрі" не змогли б запускатись без їх розгону літаками ТУ-95м3 та розгінними блоками їх носіїв - кораблів чф.
Висновок: знищення носіїв крилатих ракет рашистів в місцях їх базування й спорядження вирішить питання захисту території України від ракетних атак ворога краще за ************ систему ППО.
показати весь коментар
10.02.2023 16:06 Відповісти
счас тебе боту все расскажут где украинские дроны
показати весь коментар
10.02.2023 16:09 Відповісти
Такий масований удар по шайківці був би перетином тонкої червоної лінії (tm).

Так у NATO вирішили, і заклилали не ескалірувать.
показати весь коментар
10.02.2023 16:16 Відповісти
в росії нажаль є ППО, шапками їх не закидаєш.... тре методично їх буцати в усіх напрямках... вода камінь точе
показати весь коментар
10.02.2023 17:50 Відповісти
Супер! Дякуємо воїну!
показати весь коментар
10.02.2023 18:14 Відповісти
хай і далі не підводять вас ні очі, ні руки
показати весь коментар
10.02.2023 16:06 Відповісти
Сподіваюсь, що за кожну збиту залізяку і премія не мала іде. Заохочення має бути.
показати весь коментар
10.02.2023 16:08 Відповісти
так просто с пзрк сбить крылатую ракету круто
показати весь коментар
10.02.2023 16:10 Відповісти
Бережи Вас Бог!
показати весь коментар
10.02.2023 16:12 Відповісти
Люське Абдрыстовичу покажите как выглядит сбитая фашистская ракета а не та которая по его словам упала на дом в Днепре.
показати весь коментар
10.02.2023 16:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CJTlHCDvSwg

10:41ЗАРАЗ ВІДТВОРЮЄТЬСЯ



Переглянути пізніше

Додати в чергу

https://www.youtube.com/watch?v=CJTlHCDvSwg Арестович перевзувся і каже про поразку України.
показати весь коментар
10.02.2023 16:18 Відповісти


Люське Абдрыстовичу покажите ...

), Грузін Оркестрович із «атряда Янелохабоневтіка і Бонезлякався» - російський агент впливу, учень зайвохромосомного православного фашиста Дугіна. Талановитий маніпулятор. Має демонійний дар (як і Кашпіровський) впливати на аудиторію і впроваджуватися в підсвідомість людини. Мовою психологів це називається «перепрошивка мозку». Як правило, використовує систему Геббельса. 80% брехні, 20% правди. За методичкою ФСБ працює на развал України та на дикримінацію ЗСУ в очах Лідерів Європейських країн.

Батоно з дуже проникливим тихим голосом вкрадається в серця вісімдесятирічних бабусь у мохерових беретах і заробляє собі на майбутні вибори сьомого президента імідж «мудрого» політика. В інтерв'ю журналістам для зв'язування слів використовує ненормативну лексику країни-терориста і православним-хундяєвцам, це подобається.

Вірити Люсі (російські пропагандисти називають його «Карамелькою») - себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив свого помічника маніпуліровать прийомами Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу. За 5 годин до повномасштабного нападу московії Люся на телеканалах вішала глядачам на вухи «локшину» про те, що російського наступу не буде.

2 березня 2022 року блогер і актор в одній особі брехав з екрану зомбоящика, що «високоточні ракети типу «Калібр» кремль майже не використовує, оскільки вони нібито просто закінчилися».

В атаці 10 жовтня на столицю та інші українські міста пілоти Повітряно-комічних сил задіяли 83 одиниці високоточних ракет. Схоже, що ФСБ готує «Карамельку» як запасний варіант на випадок, якщо Буратіно не пройде на другий термін.

Якщо ця людина стане президентом, то десятилітню каденцію двох євреїв Україна не витримає. Підворотня обирає в Раду блазнів, щоб поржати.
показати весь коментар
10.02.2023 17:30 Відповісти
БАНДА , ВЫ ЛУЧШИЕ !!!!!!
показати весь коментар
10.02.2023 16:16 Відповісти
Люто плюсую!!!+++++++
показати весь коментар
10.02.2023 16:18 Відповісти
10 лютого депутат Верховної Ради Юрій Мисягін у https://t.me/mysiagin/19001 Telegram .«А тим часом російських окупантів дедалі частіше дістають на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Прикордонники добре навчилися використовувати Warmate. Дістали бісів на захопленій ними водній базі», - написав нардеп.
Warmate дістав окупантів на лівому березі Дніпра: російська база вигоріла дотла ЗСУ вдарили по базі російських окупантів на Херсонщині *********** Warmate.
показати весь коментар
10.02.2023 16:23 Відповісти
🇺🇦 СЛАВА
показати весь коментар
10.02.2023 17:17 Відповісти
толпойопчику, на півдні України трава усю зиму зелена. Навіть під снігом, який більше 3 днів не тримається. Це ж не воркута, довбню.
показати весь коментар
10.02.2023 17:47 Відповісти
Тут не всё так просто на первый взгляд: зима теплая и почти бесснежная (как раз на юге (и даже в Днепре)), часто остатки снега есть в "укромных" местах местности, на которые реже всего попадает зимнее, низкое солнце. Я сам был свидетелем, когда весной едешь вдоль трассы с наклонными по бокам плоскостями земли, так вот, на левой стороне нету снега и уже ЦВЕТЁТ травушка-муравушка, я на правой стороне лежит белый толстый ковер - снег 30см толщиной. Плюс, зеленая "весенняя" травка на поле - это "вечно-зеленая" озимая пшеница, которая прорастает еще осенью.
показати весь коментар
10.02.2023 17:47 Відповісти
Выстрел супер! Из чего стреляли непонятно...может кто подскажет?
показати весь коментар
10.02.2023 21:31 Відповісти
Не надо тебе знать Это.Меньше знаешь - крепче спишь.
показати весь коментар
11.02.2023 12:30 Відповісти
вариантов масса: Игла, Стингер, Starstreak и т. п. Наши молодцы, создали систему предупреждения откуда летит ракета и бьют их всеми видами оружия
показати весь коментар
10.02.2023 21:49 Відповісти
 
 