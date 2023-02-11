В оккупированном Донецке - пожар и взрывы, - соцсети. ВИДЕО

После обстрела в оккупированном Донецке поднялся сильный пожар, слышны звуки детонации.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Пожар начался в Петровском районе. На одном из опубликованных видео слышны звуки, похожие на детонацию боеприпасов.