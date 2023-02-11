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В окупованому Донецьку - пожежа та вибухи, - соцмережі. ВIДЕО

Після обстрілу в окупованому Донецьку здійнялась сильна пожежа, чути звуки детонації.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа розпочалася в Петровському районі. На одному з опублікованих відео чути звуки, схожі на детонацію боєприпасів.

Дивіться: В окупованому Донецьку дві дівчини співають Гімн України. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4484) Донецьк (947) пожежа (4341)


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Топ коментарі
+61
А теперь попробуйте найти такие видео за период 2014-2021. Но тупая вата продолжит гавкать про ВОСИМЬЛЕТ!!!1111
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11.02.2023 16:19
+33
різниця між донецьком і Херсоном, Мелітополем, Новой Каховкой для мене дуже велика. донецьк це сепарня з рюзьке миром.
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11.02.2023 16:25
+25
Чим швидше провалиться разом із окупантами і місцевими гоблінами
тим менше роботи для наших воєнних
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11.02.2023 16:42
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Гори, гори ясно, чтобы не погасло !
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11.02.2023 16:18 Відповісти
а кому сейчас легко? все равно "люди не пострадали"
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11.02.2023 19:50 Відповісти
А теперь попробуйте найти такие видео за период 2014-2021. Но тупая вата продолжит гавкать про ВОСИМЬЛЕТ!!!1111
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11.02.2023 16:19 Відповісти
ну чому ж, тупа вата постить картинки з Сирії, з Грузії, з усіх місць, де їх вишкрябки вже побували.
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11.02.2023 17:28 Відповісти
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11.02.2023 17:56 Відповісти
Приємна новина, але чому до цього часу не знищено телевежу, для каво берєгйом, чи там наші люді, що скажете, тварі зелені 🤔🧐😁😝😝😝😝😜
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11.02.2023 16:19 Відповісти
Вот сейчас прям самая главная цель, других нет )))
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11.02.2023 16:22 Відповісти
цю вежу має бути знищено, щоб лайно сруцкаго міра не лилося ...
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11.02.2023 18:19 Відповісти
пуканы у ваты горят и взрываются....
восемь лет бамбас....
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11.02.2023 16:20 Відповісти
донецьк після перемоги ттреба переіменовать в зрадиськ
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11.02.2023 16:23 Відповісти
У Х'юзівку на честь засновника.

Цікаво, як вата заперечуватиме Х'юза?
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11.02.2023 16:55 Відповісти
там до того хьюза тищу років жили наші козаки..кацапи знищили січ а після аійни 41 45рік заселили власовцями яких вислали на шахти замість рострілу..так що зрада у тих лнр і днр в крові
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11.02.2023 17:28 Відповісти
власівці з РОА, РОНА, вояки козацьких полків і корбусів, що на боці 3Рейху биди цей червоножопий комуно-совковий біонепотріб не є зрадники - вони Герої срацеї, що зі зброєю в руках виступили проти червоної комуно-нацистької банди членіна-сталіна, яка прийшла до влади на мацковії незаконно, шляхом держперевороту в жовтні (лиистопаді) 1917 року !!!
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11.02.2023 18:23 Відповісти
власовці для них героі..даже тряпка власовців у них державний прапор..в тій скотобазі всі зрадники героі. від сіфілітіка леймана до прокаженого *****..
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11.02.2023 19:34 Відповісти
Голосую за Бандерівськ, нехай палає по повній!
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11.02.2023 23:06 Відповісти
не достойний він такеі честі.
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11.02.2023 23:09 Відповісти
где оні билі восемь лет?
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11.02.2023 16:23 Відповісти
різниця між донецьком і Херсоном, Мелітополем, Новой Каховкой для мене дуже велика. донецьк це сепарня з рюзьке миром.
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11.02.2023 16:25 Відповісти
але земля наша і за міднародними законами і дарувати сепарні її не слід, бо їм сподобається і дуже скоро вони ще чогось захочуть, а захочуть бо працювати це не про них, а ось жерти в три горла тут вони самі перші.
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11.02.2023 17:30 Відповісти
Ваша правда. Донецьк, мабуть, найбільш антиукраїнське місто в усій Україні. В Луганську окацаплення зайшло не так далеко.
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11.02.2023 17:58 Відповісти
Напевне, золото з приладів виплавляли, як у Дарниці.
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11.02.2023 16:27 Відповісти
Після звільнення треба цьому місту повернути стару українську назву Юзівка ,щоб русифікованого Данєцка і сліду ніде не залишалося
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11.02.2023 16:29 Відповісти
Ну... Все можливо.
Якщо ти будеш звільняти разом зо всіма
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11.02.2023 16:37 Відповісти
ти,мабуть,сам крутий звільняльщик і боєць? у тобі відчувається 2-й А.Матросов.вгадав?
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11.02.2023 16:45 Відповісти
ні скрпіш це павлік морозов
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11.02.2023 17:30 Відповісти
Недоумок, ти хоч знаешь звідки пошла назва Юзівка, щоб заявляти що це украінська назва?
Недоумок, перед тим як щось безапеляційно заявляти, треба ну хоч якесь відношення мати до.
Яке ти маешь відношення до донецького краю? Судячи з твоєї безграмотності з назвою ніякого.
І упереджаючи твої питання, недоумок: я виходець донецького краю - раз, військовослужбовець ЗСУ - два.
А ти скоріш за все ніхто та звати тебе ніяк. Тому стули пельку, "перейминовник", розумнішим виглядати будеш
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11.02.2023 20:19 Відповісти
що це за крикливий висер? колись я вже щось подібне чув: услиштє Дамбасс.,Дамбас работаєт і всєх корміт, у Дамбасса своя гордость... Троль, Юзівка це саме українська назва, на честь Юза. тому що якби це була кацапоназва то місто називалося б Юзов або Юзовград
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11.02.2023 20:48 Відповісти
Чмошник, ти в своєму безпорадному короткому житті взагалі нічого не бачив. Поселення називалось Юзовка, а не так як тобі заманеться. Це раз. Перейменували в Донецьк по місцевості. Це два. Український землі були аж до Таганрогу та майже Ростова, тому й ДОНецьк. Це три.
Чотири. Коли будеш в лавах ЗСУ, будешь звільняти Донецьк, тоді і будеш щось вякати.
А поки тримай, чмо, свій спермонакопичувач закритим.
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12.02.2023 06:40 Відповісти
да, висер в тебе в штанях, недоумок.
Слідкуй за собою, долбойоб
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12.02.2023 06:43 Відповісти
мєня тєрзают смутниє сомнєнія..... військовослужбовець ЗСУ,який сидить у Цензорі цілими днями....виходець з данецкава края,який добре знає що Данєцк це круто і навічно...чувачок,мені здається,що ти просто втікач з Данбасса ,писдобол-дешевка,більше мені не пиши.
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12.02.2023 08:52 Відповісти
Заткни ще раз, щеня, свій спермоприймач. Або приїзджай і я зроблю щоб ти більше мене не читав.
Второпало, лайно-"перейминовник"?
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12.02.2023 09:35 Відповісти
приїзджай? а чого ж ти,щуреня,адресу на вказуєш? яка в тебе адреса,чувак с данецкава края?чи у писдобола-дешевки тільки одна адреса-щуряча нора з якої дешевка тявкає?
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12.02.2023 09:42 Відповісти
Давай, *******.
Я зараз в Куп'янську. Коли тебе чморя чекати щоб бошку твою відбитити, *******?
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12.02.2023 10:00 Відповісти
А де ти, гнида зараз є?
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12.02.2023 10:02 Відповісти


вся даунбассия должна сгореть... вместе с дебильным зазомбированным населением...

Як це влучно сказано! На твоєму прикладі добре видно,що і такі щурі повинні згоріти в своїх крисячих норах
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12.02.2023 10:26 Відповісти
Ну то шо, ********, сдулось чмо?
Сиди на дупі рівно, цап, і неирозкривай свій спермоприймач, чмошник-"перейминовник".
Ціліє будешь, педік
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12.02.2023 10:29 Відповісти
я приїду в Куп"янськ,дай адресу. правда в Куп"янську немає інтернету і ти писати звідти не можеш,тому давай адресу нори десь у Закарпатті або де ти там схоронилося,задньоприводне сущєство...
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12.02.2023 10:35 Відповісти
Під час з'єднання з kupyansk.osp-ua.info сталася помилка. Вузол повідомляє що виникла внутрішня помилка.

Код помилки: SSL_ERROR_INTERNAL_ERROR_ALERT
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12.02.2023 10:43 Відповісти
Чмо, в Куп'янську є 4G, в Куп'янську є Starlinkи.
На що ти мені пропонуєш, козел адресу там, де мене немає?
Давай їдь в Куп'янську, пердрілко, потім я скажу де я тобі голову відіб'ю
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12.02.2023 11:17 Відповісти
от ти й прокололася,*****...))) під італійським прапорцем вилізла! я так і відчував,що цей "данєцкій воїн ЗСУ" гнилий. З Італії строчиш,захисник Куп"янська ? ХАХАХА! Пнх,дешевка! більше з тобою не спілкуюся,брехлива макаронна *****.
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12.02.2023 11:31 Відповісти
Чмошник, попроси щоб ресурс щоб дали мій ІР )))
Тобі сказати чиї адреса Starliнку? Хоча фізично пристрої знаходяться тут )))
Відмазка приїхати да, козел-"перейминовник"?
Ото сиді на дупі рівно, чмо та тримай спермоприйомник зачиненим.
Для здоров'я корисне буде
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12.02.2023 11:57 Відповісти
Хлопки, все по плану....🔥
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11.02.2023 16:30 Відповісти
бавовна
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11.02.2023 17:51 Відповісти
Так, якщо був "прильот", то по терикону, де сядять кацапи і стріляють в бік ЗСУ. Більше деякі не будуть гадити в Україні.
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11.02.2023 16:32 Відповісти
Каждому воздаться по делам его лапотным.
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11.02.2023 16:34 Відповісти
О динировский вулкан праснулся...
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11.02.2023 16:34 Відповісти
Помню летом 2014 года Ринат Ахметов сказал такое... Донецк бомбить нельзя,он упадет под землю, потому что горные выработки на шахтах Засядько и прочих находятся под всем городом...,в принципе он прав .. город может провалится на 3-5 метров ...
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11.02.2023 16:39 Відповісти
Чим швидше провалиться разом із окупантами і місцевими гоблінами
тим менше роботи для наших воєнних
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11.02.2023 16:42 Відповісти
було б непогано як би і з ахметовим.
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11.02.2023 17:31 Відповісти
***...дь, да хоть на 5 км, разом с ренатом ахметовым !!!
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11.02.2023 16:45 Відповісти
Євген,ну ти й Наполєон😁🥇
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11.02.2023 16:49 Відповісти
а ты Инцитат...\к сожалению...(\
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11.02.2023 17:20 Відповісти
Горять склади рашистів з ************ , щоби небуло чим атакувати нашу армію , от і все 😠
👍🏼👍🏼👍🏼
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11.02.2023 16:41 Відповісти
ЗСУ вчера под Авдеевкой мочили в Сортире рюSSких Шизофреников даже Файно...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍💯сто пудов...🔱🔱🔱
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11.02.2023 16:46 Відповісти
Для початку треба очистити Донецьк від всіх "граждан россії"
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11.02.2023 16:51 Відповісти
ты свинорылая вместо рекламы своего канала заработаешь больше ассенизатором...
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11.02.2023 17:43 Відповісти
8 лєт дамбили бамбас
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11.02.2023 17:16 Відповісти
Алєя ангєлафффф
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11.02.2023 23:15 Відповісти
А вот сообщение со Щебекино - https://www.youtube.com/watch?v=xFqhK1Xe4P0
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11.02.2023 17:55 Відповісти
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11.02.2023 17:58 Відповісти
Цей осередок колоборантів має перетворитись на Маріуполь ну хоча б на Харків, тоді ця наволоч зрозуміє що вони натворили.
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11.02.2023 18:15 Відповісти
Дамбят Бімбас?
Ай, ай, ай...
А путен вводил?
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11.02.2023 19:28 Відповісти
Что то слабенько. Кто то шину подпалил
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11.02.2023 19:44 Відповісти
почему донецк еще не похож на Мариуполь?
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11.02.2023 20:09 Відповісти
вся даунбассия должна сгореть... вместе с дебильным зазомбированным населением...
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12.02.2023 08:28 Відповісти
як це вірно сказано....
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12.02.2023 10:27 Відповісти
Детонують недоотримані хоробрими республіканками шуби.
Ударілі па святому, па складу на каторий паступалі са всєгого узкого міра мехово-шкурниє іздєлія для замєрзающіх бамбасак. Пагіблі вєтєрани і дубльонкі. Мальчішкі в трусіках паклялісь атамстіть.
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12.02.2023 10:25 Відповісти
Судя по диму и взривам, горит бк и техника.
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12.02.2023 11:02 Відповісти
8 лєт дамбілі Бамбас!
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12.02.2023 11:48 Відповісти
 
 