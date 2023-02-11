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В окупованому Донецьку - пожежа та вибухи, - соцмережі. ВIДЕО
Після обстрілу в окупованому Донецьку здійнялась сильна пожежа, чути звуки детонації.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Пожежа розпочалася в Петровському районі. На одному з опублікованих відео чути звуки, схожі на детонацію боєприпасів.
Топ коментарі
+61 #511418
показати весь коментар11.02.2023 16:19
+33 анатолий выборов
показати весь коментар11.02.2023 16:25
+25 Amber
показати весь коментар11.02.2023 16:42
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восемь лет бамбас....
Цікаво, як вата заперечуватиме Х'юза?
Якщо ти будеш звільняти разом зо всіма
Недоумок, перед тим як щось безапеляційно заявляти, треба ну хоч якесь відношення мати до.
Яке ти маешь відношення до донецького краю? Судячи з твоєї безграмотності з назвою ніякого.
І упереджаючи твої питання, недоумок: я виходець донецького краю - раз, військовослужбовець ЗСУ - два.
А ти скоріш за все ніхто та звати тебе ніяк. Тому стули пельку, "перейминовник", розумнішим виглядати будеш
Чотири. Коли будеш в лавах ЗСУ, будешь звільняти Донецьк, тоді і будеш щось вякати.
А поки тримай, чмо, свій спермонакопичувач закритим.
Слідкуй за собою, долбойоб
Второпало, лайно-"перейминовник"?
Я зараз в Куп'янську. Коли тебе чморя чекати щоб бошку твою відбитити, *******?
вся даунбассия должна сгореть... вместе с дебильным зазомбированным населением...
Як це влучно сказано! На твоєму прикладі добре видно,що і такі щурі повинні згоріти в своїх крисячих норах
Сиди на дупі рівно, цап, і неирозкривай свій спермоприймач, чмошник-"перейминовник".
Ціліє будешь, педік
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На що ти мені пропонуєш, козел адресу там, де мене немає?
Давай їдь в Куп'янську, пердрілко, потім я скажу де я тобі голову відіб'ю
Тобі сказати чиї адреса Starliнку? Хоча фізично пристрої знаходяться тут )))
Відмазка приїхати да, козел-"перейминовник"?
Ото сиді на дупі рівно, чмо та тримай спермоприйомник зачиненим.
Для здоров'я корисне буде
тим менше роботи для наших воєнних
👍🏼👍🏼👍🏼
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍💯сто пудов...🔱🔱🔱
Ай, ай, ай...
А путен вводил?
Ударілі па святому, па складу на каторий паступалі са всєгого узкого міра мехово-шкурниє іздєлія для замєрзающіх бамбасак. Пагіблі вєтєрани і дубльонкі. Мальчішкі в трусіках паклялісь атамстіть.