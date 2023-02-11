В окупованому Донецьку - пожежа та вибухи, - соцмережі. ВIДЕО

Після обстрілу в окупованому Донецьку здійнялась сильна пожежа, чути звуки детонації.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Пожежа розпочалася в Петровському районі. На одному з опублікованих відео чути звуки, схожі на детонацію боєприпасів.

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