"Февраль будет решающим. Войска стянули": российский оккупант жалуется на невозможность получить отпуск, - перехват ГУР. АУДИО
Российский оккупант рассказал жене о невозможности получить отпуск и вероятном обострении в феврале.
Соответствующий перехват разговора российского оккупанта с супругой опубликовало ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Мобилизованный оккупант также жалуется, что их заставляют подписывать контракт: "И по мобилизованным сказали, через полгода, может, через год отпустят в отпуск, может быть, кого-нибудь, а так до конца военной операции. …Даже контрактников не хотят отпускать. Хочешь правду скажу? В общем, один исход. Ну как, два, есть два пути: один путь – это в гробу, и второй – в конце всей войны, когда она закончится, может быть, приду".
"Парнишки говорят, что в феврале месяце будет решающий месяц, потому что войска стянули. Наши войска стянули, новую технику везде подогнали, хохлы подогнали везде технику. Будет, наверно, решающий месяц. Либо мы всех победим, либо мы обосремся, и будет продолжение войны", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
походу опція - "ми абасрьомся і война закончится" ще в їх тупі макітри не вбили
Реєстрація: 23.01.2023
...унитазы, стиралки, белье...
Стягнули і бої коропролитні. Краще гроші перерахуй на Бутусова, чи Юсупову, чи інших волониерів, ніж тисячу разів заїзжене оце повторювати.
Вперед.
Як там твої присідання?
Ах, какие в ней люди были!
Как торжественно-величаво
Звуки гимна над миром плыли!
Ах, как были открыты лица,
Как наполнены светом взгляды!
Как красива была столица!
Как величественны парады!
Проходя триумфальным маршем,
Безупречно красивым строем,
Молодежь присягала старшим,
Закаленным в боях героям -
Не деляги и прохиндеи
Попадали у нас в кумиры...
Ибо в людях жила - идея!
Жажда быть в авангарде мира!
Что же было такого злого
В том, что мы понимали твердо,
Что "товарищ" - не просто слово,
И звучит это слово гордо?
В том, что были одним народом,
Крепко спаянным общей верой,
Что достоинства - не доходом,
А иной измеряли мерой?
В том, что пошлости на потребу
Не топили в грязи искусство?
Что мальчишек манило небо?
Что у девушек были чувства?
Ах, насколько все нынче гаже,
Хуже, ниже и даже реже:
Пусть мелодия гимна - та же,
Но порыв и идея - где же?
И всего нестерпимей горе
В невозможности примирений
Не с утратою территорий,
Но с потерею поколений!
Как ни пыжатся эти рожи,
Разве место при них надежде?
Ах, как все это непохоже
На страну, что мы знали прежде!
Что была молода, крылата,
Силы множила год за годом,
Где народ уважал солдата
И гордился солдат народом.
Ту, где светлыми были дали,
Ту, где были чисты просторы...
А какое кино снимали
Наши лучшие режиссеры!
А какие звенели песни!
Как от них расправлялись плечи!
Как под них мы шагали вместе
Ранним утром заре навстречу!
Эти песни - о главном в жизни:
О свободе, мечте, полете,
О любви к дорогой отчизне,
О труде, что всегда в почете,
И о девушках, что цветами
Расцветают под солнцем мая,
И о ждущей нас дома маме,
И о с детства знакомом крае,
И о чести, и об отваге,
И о верном, надежном друге...
И алели над нами флаги
С черной свастикой в белом круге.
"украинская армия, это уникальное сочетание русского солдата, фашистского офицера и американского генерала"..... ))
https://twitter.com/i/status/1624790566830481408
Якийсь кумедний кацап. Без прясої участі Китаю продовження війни після того, як вони обсеруться, не може бути й мови. Бо не може "всєх побєдіть" країнв, економіка якої становить заледве 50-ту частину від економік потенційних противників. Тепер щодо власне кацапо-української війни. Населення кацапії утричі більше від населення України. Структура населення показує на очевидну перевагу України. І більша середня тривалість життя чоловіків, і їхній фізичний стан у кчюацапів значно гірший. І співвідношення втрат 1 до 4 на користь України за допомогою простої математики показує, що армія, особливо якісна у них закінчиться швидше. А поставки західного озброєння значно пришвидшать цей процес.
Невиліковні.
Ну всєхпабєдіть, ващєвсєх, то ж більш грандіозний задум, ніж Київ взяти. Тому і аж місяц виділили.
Ймовірно, агент ворожий
Не розумію, щого воно денервує?
Аж Zдохни і все.
І ти, падло рашистське, відпочинеш і ЗСУ спокійніше.