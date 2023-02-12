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Украинские воины сбрасывают гранату с дрона прямо на голову оккупанта. ВИДЕО

12 февраля в сеть попали кадры того, как воины 59-й бригады попали гранатой из беспилотника прямо в голову российскому оккупанту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативный ВСУ.

"Каждый день наши операторы БЛЛА сбрасывают на головы оккупантов взрывные подарки! Цена жизни рашиста в лучшем случае - автомобиль или шуба! Работает 59-я отдельная мотопехотная бригада!" - отмечается в сообщении.

Смотрите также: Воины 59-й бригады одним выстрелом уничтожили вражескую пушку и САУ. ВИДЕО

Кожен день наші оператори БЛЛА скидають на голови окупантів вибухові подарунки!☠💥🔥
Ціна життя рашиста в кращому разі авто чи шуба!😁
Працює 59-та окрема мотопіхотна бригада! 🇺🇦 pic.twitter.com/4FVZKNw6aq

— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) February 12, 2023

Автор: 

уничтожение (7030) 59 отдельная мотопехотная бригада (124) дроны (3980)


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Топ комментарии
+52
Да не было там никакой головы...Иначе,не сидело б оно и не дохло на за х... в чужой стране,где то посреди поля
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12.02.2023 20:55
+38
вот тоже красивае..... и кучность хорошая..... ))
https://twitter.com/i/status/1624798238615142403
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12.02.2023 20:56
+24
Это видео будет в учебных пособиях НАТО, не сомневаюсь.
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12.02.2023 20:58
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Да не было там никакой головы...Иначе,не сидело б оно и не дохло на за х... в чужой стране,где то посреди поля
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12.02.2023 20:55 Ответить
вот тоже красивае..... и кучность хорошая..... ))
https://twitter.com/i/status/1624798238615142403
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12.02.2023 20:56 Ответить
Это видео будет в учебных пособиях НАТО, не сомневаюсь.
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12.02.2023 20:58 Ответить
Нормально отработали 3 +2 последний на удалении) Тактика НАТО кстати!)
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12.02.2023 21:19 Ответить
назви чи покажи де так нато воювало..в кіно...нато ще не воювало ніде..це воюють украінці..боюсь шо нато цю війну вжеб програло..
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12.02.2023 23:29 Ответить
класика.
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12.02.2023 21:13 Ответить
шедеврально! И разрешение хорошее, прям как в кинотеатре
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12.02.2023 21:45 Ответить
краще цеглину.. шкода гранату для ідіота
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12.02.2023 20:57 Ответить
(з острахом):
Ще й перетворився на щось страшне...
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12.02.2023 20:57 Ответить
Ньютон блин лапотный.
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12.02.2023 20:58 Ответить
tsok v lobok, ta v chornyi mishok
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12.02.2023 20:59 Ответить
эко у него голова распухла после взрыва...
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12.02.2023 21:00 Ответить
там, скорее всего, голову, вместе с каской, из жопы выковыривали......
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12.02.2023 21:26 Ответить
Ну как шуба...Горжетку из дохлой кошки вручат вдове...Если усопшего опознают.
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12.02.2023 21:01 Ответить
Теперь родителям понятно, для чего детки в стрелялки играли на компутере?
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12.02.2023 21:02 Ответить
Нам тут вполне понятно, шо будет еще драка с русскими. Поэтому я тренирую внуков с полу-авто мелкашками Ruger 10/22 в тактическом исполнении по полной программе.
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12.02.2023 21:14 Ответить
для того щоб твій внук не воював з тими дикунами..требуй в байдена помогти оружіем украіні..америка була гарантом нашоі безпеки в обмін на сдачу ядерного оружія..но херовий з вас гарант.ваша допомога запаздуе на пів року.
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12.02.2023 23:35 Ответить
Угу. А где Украинские ракеты? Ну, Украина продвигалась в этом плане....до 2019. Шо ж сталося?
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12.02.2023 23:45 Ответить
У добрих очах путіна, дорогах, розкраданнях та купи інших таємних та не дуже злочинах проти українства.
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13.02.2023 09:08 Ответить
Сорвиголова парень
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12.02.2023 21:12 Ответить
Розум воно втратило коли поперлося в Україну вбивати, якщо він там був.... а голову вже в Україні та й навіщо вона без розуму!
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12.02.2023 21:15 Ответить
Туку-тук...
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12.02.2023 21:27 Ответить
Завтра кацапским воякам начнут выдавать новое средство защиты головы - цитрамон !
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12.02.2023 21:32 Ответить
У цьому відео ні одна тварина не постраждала )
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12.02.2023 21:55 Ответить
Тут я з вами не можу погодитись, ще ніхто в світі не доказав що кацапи це не свині.
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13.02.2023 02:53 Ответить
не ясно чим його вбило, чи гранатою як залізякою, чи саме вибухом
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12.02.2023 22:05 Ответить
хедшот
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12.02.2023 22:11 Ответить
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12.02.2023 22:12 Ответить
Клята русня, наче кроти перекопали нашу святу землю.
Шоб ви усі там повиздихали у цих своїх брацкіх магілах.
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12.02.2023 22:26 Ответить
"Остались от козлика рожки да ножки"...
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12.02.2023 23:07 Ответить
Це не смертельне поранення: кістка з лайном усередині.
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12.02.2023 23:18 Ответить
Бинго !!!
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13.02.2023 05:51 Ответить
 
 