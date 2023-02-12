Украинские воины сбрасывают гранату с дрона прямо на голову оккупанта. ВИДЕО

12 февраля в сеть попали кадры того, как воины 59-й бригады попали гранатой из беспилотника прямо в голову российскому оккупанту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативный ВСУ.

"Каждый день наши операторы БЛЛА сбрасывают на головы оккупантов взрывные подарки! Цена жизни рашиста в лучшем случае - автомобиль или шуба! Работает 59-я отдельная мотопехотная бригада!" - отмечается в сообщении.

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