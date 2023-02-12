Украинские воины сбрасывают гранату с дрона прямо на голову оккупанта. ВИДЕО
12 февраля в сеть попали кадры того, как воины 59-й бригады попали гранатой из беспилотника прямо в голову российскому оккупанту.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Оперативный ВСУ.
"Каждый день наши операторы БЛЛА сбрасывают на головы оккупантов взрывные подарки! Цена жизни рашиста в лучшем случае - автомобиль или шуба! Работает 59-я отдельная мотопехотная бригада!" - отмечается в сообщении.
Кожен день наші оператори БЛЛА скидають на голови окупантів вибухові подарунки!☠💥🔥— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) February 12, 2023
Ціна життя рашиста в кращому разі авто чи шуба!😁
Працює 59-та окрема мотопіхотна бригада! 🇺🇦 pic.twitter.com/4FVZKNw6aq
Топ комментарии
+52 Дмитрий Selftravel
показать весь комментарий12.02.2023 20:55
+38 Йцу Кенг #461207
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+24 Maxim Ak-Murza #550960
показать весь комментарий12.02.2023 20:58
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https://twitter.com/i/status/1624798238615142403
Ще й перетворився на щось страшне...
Шоб ви усі там повиздихали у цих своїх брацкіх магілах.