Українські воїни скидають гранату з дрона прямо на голову окупанту. ВIДЕО

12 лютого в мережу потрапили кадри того, як воїни 59-ї бригади поцілили гранатою з безпілотника прямо у голову російському окупанту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативний ЗСУ.

"Кожен день наші оператори БЛЛА скидають на голови окупантів вибухові подарунки! Ціна життя рашиста в кращому разі авто чи шуба! Працює 59-та окрема мотопіхотна бригада!", - зазначається у повідомленні.

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