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Українські воїни скидають гранату з дрона прямо на голову окупанту. ВIДЕО

12 лютого в мережу потрапили кадри того, як воїни 59-ї бригади поцілили гранатою з безпілотника прямо у голову російському окупанту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативний ЗСУ. 

"Кожен день наші оператори БЛЛА скидають на голови окупантів вибухові подарунки! Ціна життя рашиста в кращому разі авто чи шуба! Працює 59-та окрема мотопіхотна бригада!", - зазначається у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 59-ї бригади одним пострілом знищили ворожу гармату та САУ. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7342) 59 окрема мотопіхотна бригада (127) дрони (4765)


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Топ коментарі
+52
Да не было там никакой головы...Иначе,не сидело б оно и не дохло на за х... в чужой стране,где то посреди поля
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12.02.2023 20:55
+38
вот тоже красивае..... и кучность хорошая..... ))
https://twitter.com/i/status/1624798238615142403
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12.02.2023 20:56
+24
Это видео будет в учебных пособиях НАТО, не сомневаюсь.
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12.02.2023 20:58
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Да не было там никакой головы...Иначе,не сидело б оно и не дохло на за х... в чужой стране,где то посреди поля
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12.02.2023 20:55 Відповісти
вот тоже красивае..... и кучность хорошая..... ))
https://twitter.com/i/status/1624798238615142403
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12.02.2023 20:56 Відповісти
Это видео будет в учебных пособиях НАТО, не сомневаюсь.
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12.02.2023 20:58 Відповісти
Нормально отработали 3 +2 последний на удалении) Тактика НАТО кстати!)
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12.02.2023 21:19 Відповісти
назви чи покажи де так нато воювало..в кіно...нато ще не воювало ніде..це воюють украінці..боюсь шо нато цю війну вжеб програло..
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12.02.2023 23:29 Відповісти
класика.
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12.02.2023 21:13 Відповісти
шедеврально! И разрешение хорошее, прям как в кинотеатре
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12.02.2023 21:45 Відповісти
краще цеглину.. шкода гранату для ідіота
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12.02.2023 20:57 Відповісти
(з острахом):
Ще й перетворився на щось страшне...
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12.02.2023 20:57 Відповісти
Ньютон блин лапотный.
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12.02.2023 20:58 Відповісти
tsok v lobok, ta v chornyi mishok
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12.02.2023 20:59 Відповісти
эко у него голова распухла после взрыва...
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12.02.2023 21:00 Відповісти
там, скорее всего, голову, вместе с каской, из жопы выковыривали......
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12.02.2023 21:26 Відповісти
Ну как шуба...Горжетку из дохлой кошки вручат вдове...Если усопшего опознают.
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12.02.2023 21:01 Відповісти
Теперь родителям понятно, для чего детки в стрелялки играли на компутере?
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12.02.2023 21:02 Відповісти
Нам тут вполне понятно, шо будет еще драка с русскими. Поэтому я тренирую внуков с полу-авто мелкашками Ruger 10/22 в тактическом исполнении по полной программе.
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12.02.2023 21:14 Відповісти
для того щоб твій внук не воював з тими дикунами..требуй в байдена помогти оружіем украіні..америка була гарантом нашоі безпеки в обмін на сдачу ядерного оружія..но херовий з вас гарант.ваша допомога запаздуе на пів року.
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12.02.2023 23:35 Відповісти
Угу. А где Украинские ракеты? Ну, Украина продвигалась в этом плане....до 2019. Шо ж сталося?
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12.02.2023 23:45 Відповісти
У добрих очах путіна, дорогах, розкраданнях та купи інших таємних та не дуже злочинах проти українства.
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13.02.2023 09:08 Відповісти
Сорвиголова парень
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12.02.2023 21:12 Відповісти
Розум воно втратило коли поперлося в Україну вбивати, якщо він там був.... а голову вже в Україні та й навіщо вона без розуму!
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12.02.2023 21:15 Відповісти
Туку-тук...
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12.02.2023 21:27 Відповісти
Завтра кацапским воякам начнут выдавать новое средство защиты головы - цитрамон !
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12.02.2023 21:32 Відповісти
У цьому відео ні одна тварина не постраждала )
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12.02.2023 21:55 Відповісти
Тут я з вами не можу погодитись, ще ніхто в світі не доказав що кацапи це не свині.
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13.02.2023 02:53 Відповісти
не ясно чим його вбило, чи гранатою як залізякою, чи саме вибухом
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12.02.2023 22:05 Відповісти
хедшот
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12.02.2023 22:11 Відповісти
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12.02.2023 22:12 Відповісти
Клята русня, наче кроти перекопали нашу святу землю.
Шоб ви усі там повиздихали у цих своїх брацкіх магілах.
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12.02.2023 22:26 Відповісти
"Остались от козлика рожки да ножки"...
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12.02.2023 23:07 Відповісти
Це не смертельне поранення: кістка з лайном усередині.
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12.02.2023 23:18 Відповісти
Бинго !!!
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13.02.2023 05:51 Відповісти
 
 