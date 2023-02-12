Українські воїни скидають гранату з дрона прямо на голову окупанту. ВIДЕО
12 лютого в мережу потрапили кадри того, як воїни 59-ї бригади поцілили гранатою з безпілотника прямо у голову російському окупанту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативний ЗСУ.
"Кожен день наші оператори БЛЛА скидають на голови окупантів вибухові подарунки! Ціна життя рашиста в кращому разі авто чи шуба! Працює 59-та окрема мотопіхотна бригада!", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+52 Дмитрий Selftravel
показати весь коментар12.02.2023 20:55
+38 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар12.02.2023 20:56
+24 Maxim Ak-Murza #550960
показати весь коментар12.02.2023 20:58
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https://twitter.com/i/status/1624798238615142403
Ще й перетворився на щось страшне...
Шоб ви усі там повиздихали у цих своїх брацкіх магілах.