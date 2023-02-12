Уничтожение из дрона группы оккупантов миной калибра 82 мм. ВИДЕО
В сеть попало видео, как воины 110-й бригады из дрона уничтожают миной калибра 82 мм группу российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в сети.
Отмечается, что украинские воины из 110-й бригады имени Марка Безручко с помощью дрона сбрасывают мину на группу российских оккупантов.
— Paul Jawin (@PaulJawin) February 12, 2023
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От молодці
Тай кацапи гарнюні , вчасно скупчилися , як знали що робити )
слава ЗСУ !!!
r18 бомбить 60-ми, не 82.