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Уничтожение из дрона группы оккупантов миной калибра 82 мм. ВИДЕО

В сеть попало видео, как воины 110-й бригады из дрона уничтожают миной калибра 82 мм группу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в сети.

Отмечается, что украинские воины из 110-й бригады имени Марка Безручко с помощью дрона сбрасывают мину на группу российских оккупантов. 

— Paul Jawin (@PaulJawin) February 12, 2023

Смотрите также: Украинские воины сбрасывают гранату с дрона прямо на голову оккупанта. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3980) 110 отдельная механизированная бригада (108)


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Топ комментарии
+50
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12.02.2023 21:58
+38
Жалко, що не було двойного заряду, бо не всі подохли та за300тились
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12.02.2023 21:59
+29
Гарний дрон , потужну ляльку носить і дуже влучний оператор !!
От молодці
Тай кацапи гарнюні , вчасно скупчилися , як знали що робити )
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12.02.2023 22:05
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12.02.2023 21:58 Ответить
отето лєпота
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12.02.2023 21:58 Ответить
Жалко, що не було двойного заряду, бо не всі подохли та за300тились
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12.02.2023 21:59 Ответить
дивися б та й дивився ))
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12.02.2023 22:02 Ответить
Гарно подохли пiд гарну музику.
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12.02.2023 22:03 Ответить
Гарний дрон , потужну ляльку носить і дуже влучний оператор !!
От молодці
Тай кацапи гарнюні , вчасно скупчилися , як знали що робити )
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12.02.2023 22:05 Ответить
Теперь не сопьются и не сдохнут под забором.
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12.02.2023 22:07 Ответить
Вибухова новина!
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12.02.2023 22:07 Ответить
нереально влучна і крута робота !!
слава ЗСУ !!!
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12.02.2023 22:08 Ответить
На те, як подихають рашисти, що зі зброєю вдерлися на святу українську землю - можна дивитися вічно!
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12.02.2023 22:10 Ответить
Слава ЗСУ!
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12.02.2023 22:15 Ответить
какая юооооль , какааая боооль , УКРАИНА - роисся - 5 = 0

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12.02.2023 22:16 Ответить
Гарний "бомбер", треба таких побільше
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12.02.2023 22:19 Ответить
Дпй Бог оператору дрона здоровья и удачи! Надеюсь еще порадует не одним таким видео.
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12.02.2023 22:22 Ответить
зловил себяе на думцi - шо дивлюсь видео четвертий раз поряд.
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12.02.2023 22:22 Ответить
Ich wünsche den Sieg für alle Ukrainer !
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12.02.2023 22:26 Ответить
Die Ukraine wird siegen!
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12.02.2023 22:33 Ответить
Полный naturlich!
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13.02.2023 13:27 Ответить
как спагетти в кастрюле. в разные стороны.
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12.02.2023 22:26 Ответить
Ех..щеб одну...
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12.02.2023 22:33 Ответить
теперь домой за жигулями...
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12.02.2023 22:36 Ответить
Вот таких дронов нужно было тысячами делать а не москитный флот который нах. не нужен оказался в етой войне
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12.02.2023 22:40 Ответить
Дебелий дрон. Міна калібру 82 мм оце так моща, це не якийсь там ВОГ чи осколкова граната
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12.02.2023 22:42 Ответить
60 мм міна, 82 було б все набагато гірше для кацапів
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12.02.2023 22:44 Ответить
мабуть, помилка ідентифікації.

r18 бомбить 60-ми, не 82.
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12.02.2023 23:11 Ответить
Орк підійшов, подивився..., і в шоці втік.....
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12.02.2023 23:29 Ответить
Побачив вивернуті кишки однополчанина...
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12.02.2023 23:58 Ответить
Кацапські п'явки просять добавки.
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12.02.2023 23:38 Ответить
Докучковались пид..ры.
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12.02.2023 23:50 Ответить
якщо придивитися, то, можна побачити чиїсь яйця на кущеві!
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13.02.2023 09:49 Ответить
 
 