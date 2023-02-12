Уничтожение из дрона группы оккупантов миной калибра 82 мм. ВИДЕО

В сеть попало видео, как воины 110-й бригады из дрона уничтожают миной калибра 82 мм группу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в сети.

Отмечается, что украинские воины из 110-й бригады имени Марка Безручко с помощью дрона сбрасывают мину на группу российских оккупантов.

— Paul Jawin (@PaulJawin) February 12, 2023

Смотрите также: Украинские воины сбрасывают гранату с дрона прямо на голову оккупанта. ВИДЕО