Знищення з дрона групи окупантів міною калібру 82 мм. ВIДЕО

У мережу потрапило відео, як воїни 110-ої бригади з дрона знищують міною 82-мм калібру групу російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджене у мережі.

Зазначається, що українські воїни із 110-ї бригади імені Марка Безручка за допомогою дрона скидають міну на групу російських окупантів.

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