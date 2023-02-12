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Знищення з дрона групи окупантів міною калібру 82 мм. ВIДЕО

У мережу потрапило відео, як воїни 110-ої бригади з дрона знищують міною 82-мм калібру групу російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджене у мережі.

Зазначається, що українські воїни із 110-ї бригади імені Марка Безручка за допомогою дрона скидають міну на групу російських окупантів. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни скидають гранату з дрона прямо на голову окупанту. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4765) 110 окрема механізована бригада (110)


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Топ коментарі
+50
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12.02.2023 21:58
+38
Жалко, що не було двойного заряду, бо не всі подохли та за300тились
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12.02.2023 21:59
+29
Гарний дрон , потужну ляльку носить і дуже влучний оператор !!
От молодці
Тай кацапи гарнюні , вчасно скупчилися , як знали що робити )
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12.02.2023 22:05
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12.02.2023 21:58 Відповісти
отето лєпота
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12.02.2023 21:58 Відповісти
Жалко, що не було двойного заряду, бо не всі подохли та за300тились
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12.02.2023 21:59 Відповісти
дивися б та й дивився ))
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12.02.2023 22:02 Відповісти
Гарно подохли пiд гарну музику.
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12.02.2023 22:03 Відповісти
Гарний дрон , потужну ляльку носить і дуже влучний оператор !!
От молодці
Тай кацапи гарнюні , вчасно скупчилися , як знали що робити )
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12.02.2023 22:05 Відповісти
Теперь не сопьются и не сдохнут под забором.
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12.02.2023 22:07 Відповісти
Вибухова новина!
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12.02.2023 22:07 Відповісти
нереально влучна і крута робота !!
слава ЗСУ !!!
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12.02.2023 22:08 Відповісти
На те, як подихають рашисти, що зі зброєю вдерлися на святу українську землю - можна дивитися вічно!
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12.02.2023 22:10 Відповісти
Слава ЗСУ!
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12.02.2023 22:15 Відповісти
какая юооооль , какааая боооль , УКРАИНА - роисся - 5 = 0

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12.02.2023 22:16 Відповісти
Гарний "бомбер", треба таких побільше
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12.02.2023 22:19 Відповісти
Дпй Бог оператору дрона здоровья и удачи! Надеюсь еще порадует не одним таким видео.
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12.02.2023 22:22 Відповісти
зловил себяе на думцi - шо дивлюсь видео четвертий раз поряд.
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12.02.2023 22:22 Відповісти
Ich wünsche den Sieg für alle Ukrainer !
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12.02.2023 22:26 Відповісти
Die Ukraine wird siegen!
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12.02.2023 22:33 Відповісти
Полный naturlich!
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13.02.2023 13:27 Відповісти
как спагетти в кастрюле. в разные стороны.
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12.02.2023 22:26 Відповісти
Ех..щеб одну...
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12.02.2023 22:33 Відповісти
теперь домой за жигулями...
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12.02.2023 22:36 Відповісти
Вот таких дронов нужно было тысячами делать а не москитный флот который нах. не нужен оказался в етой войне
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12.02.2023 22:40 Відповісти
Дебелий дрон. Міна калібру 82 мм оце так моща, це не якийсь там ВОГ чи осколкова граната
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12.02.2023 22:42 Відповісти
60 мм міна, 82 було б все набагато гірше для кацапів
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12.02.2023 22:44 Відповісти
мабуть, помилка ідентифікації.

r18 бомбить 60-ми, не 82.
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12.02.2023 23:11 Відповісти
Орк підійшов, подивився..., і в шоці втік.....
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12.02.2023 23:29 Відповісти
Побачив вивернуті кишки однополчанина...
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12.02.2023 23:58 Відповісти
Кацапські п'явки просять добавки.
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12.02.2023 23:38 Відповісти
Докучковались пид..ры.
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12.02.2023 23:50 Відповісти
якщо придивитися, то, можна побачити чиїсь яйця на кущеві!
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13.02.2023 09:49 Відповісти
 
 