Знищення з дрона групи окупантів міною калібру 82 мм. ВIДЕО
У мережу потрапило відео, як воїни 110-ої бригади з дрона знищують міною 82-мм калібру групу російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджене у мережі.
Зазначається, що українські воїни із 110-ї бригади імені Марка Безручка за допомогою дрона скидають міну на групу російських окупантів.
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Топ коментарі
+50 YU ST
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От молодці
Тай кацапи гарнюні , вчасно скупчилися , як знали що робити )
слава ЗСУ !!!
r18 бомбить 60-ми, не 82.