Украинский дрон сбрасывает гранату в люк российского танка. ВИДЕО

Оператор украинского дрона метко сбросил гранату в российский танк и уничтожил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно как боеприпас падает прямо в открытый люк вражеской бронемашины.

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