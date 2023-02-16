РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4943 посетителя онлайн
Новости Видео Война
36 946 63

Украинский дрон сбрасывает гранату в люк российского танка. ВИДЕО

Оператор украинского дрона метко сбросил гранату в российский танк и уничтожил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно как боеприпас падает прямо в открытый люк вражеской бронемашины.

Также смотрите: Последствия вражеских ракетных ударов по Павлограду: 7 домов разрушены, 50 - изуродованы. ФОТОрепортаж

танк (2260) уничтожение (7010) дроны (3974)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+55
Кацапи проіпали повітряну тривогу!
👍👍👍
показать весь комментарий
16.02.2023 12:19
+49
Ювелірно. мені нравиця як воно горить. )
показать весь комментарий
16.02.2023 12:19
+38
Дивно "Картузи" порохові вигоріли, а вибухів у танку не було Вони що - у боєукладці не тримали хоча-б кількох осколочно-фугасних чи кумулятивних снарядів? Одні підкаліберні?

- Куме! А чого кацапи не випускають масово свою нахвалену "Армату"?
- Та там у броні проблема......
- Що саме?
- Та вони почули що американці для свого "Абрамса" зробили броню зі збідненого урану І вирішили скопіювать......
- І що?
- Та броня вдалася Але через кілька годин перебування в ньому, у екіпажу починають дзвеніть яйця і на всьому тілі волосся випадать починає! А днів через кілька - вмирають, не встигаючи навчиться ним управлять

показать весь комментарий
16.02.2023 12:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ох.....нно!
показать весь комментарий
16.02.2023 12:18 Ответить
...уе...
показать весь комментарий
16.02.2023 13:06 Ответить
Кацапи проіпали повітряну тривогу!
👍👍👍
показать весь комментарий
16.02.2023 12:19 Ответить
Чистий четтвер наїпнувся.
показать весь комментарий
16.02.2023 12:57 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2023 15:08 Ответить
Ювелірно. мені нравиця як воно горить. )
показать весь комментарий
16.02.2023 12:19 Ответить
Тільки чомусь ніхто не суєтицця.
показать весь комментарий
16.02.2023 12:38 Ответить
Прєвєд, мєдвєд! 😆
показать весь комментарий
16.02.2023 12:20 Ответить
Писец подкрался незаметно. С хорошей прожаркой кацапчики.
показать весь комментарий
16.02.2023 12:20 Ответить
Вот это шашлык из жареных бурятов....вкуснотище...
показать весь комментарий
16.02.2023 12:22 Ответить
триочковий!
показать весь комментарий
16.02.2023 12:24 Ответить
Хто ще не бачів?
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
показать весь комментарий
16.02.2023 12:24 Ответить
Дякую!
показать весь комментарий
16.02.2023 13:49 Ответить
Дивно "Картузи" порохові вигоріли, а вибухів у танку не було Вони що - у боєукладці не тримали хоча-б кількох осколочно-фугасних чи кумулятивних снарядів? Одні підкаліберні?

- Куме! А чого кацапи не випускають масово свою нахвалену "Армату"?
- Та там у броні проблема......
- Що саме?
- Та вони почули що американці для свого "Абрамса" зробили броню зі збідненого урану І вирішили скопіювать......
- І що?
- Та броня вдалася Але через кілька годин перебування в ньому, у екіпажу починають дзвеніть яйця і на всьому тілі волосся випадать починає! А днів через кілька - вмирають, не встигаючи навчиться ним управлять

показать весь комментарий
16.02.2023 12:26 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2023 13:02 Ответить
Всьо, "пи*дец"! Кацап що "касил пад грека" - "погорів" і "злився"Довго я до нього приглядався - такий "мутний" він був А тут не витримав - "здриснув" і свої "каверзні" коментарі постирав!
показать весь комментарий
16.02.2023 20:30 Ответить
Ти мені нагадуєш мою тещу: "Що недочую - те придумаю!" Я щось писав про наявність чи відсутність у танку екіпажу? Про його боєєздатність? Я лише зауважив що там горіли порохові заряди до танкових снарядів І все! Чому і висловив здивування його комплектацією Бо вона (в залежності від поставленого бойового завдання) робиться завжди змішаною - снаряди бронебійні (підкаліберні та кумулятивні) - для боротьби з бронетехнікою і осколочно-фугасні -для знищення живої сили Підкаліберні не містять вибухівки а кумулятивні та ОФ - так
показать весь комментарий
16.02.2023 18:45 Ответить
Що означає фраза "не розібравшись в моделі інформації яку сприяв"? Переклади це "читабельною" українською мовою (чи Гугл-перекладач "клинить" у "хахла")?
По темі:
1) Маєм непорушний танк з відкритим баштовим люком
2) Бачимо падаючу в люк РГД-5
3) Бачимо підрив усередині башти гранати (темний димок з люка та з-під башти в щілину між нею і корпусом
4) Бачимо горіння нітропорохів (оранжево-червоне полум"я з башти і корпусу) порохових зарядів до танкових снарядів
5) Не бачимо детонації осколочно-фугасних та кумулятивних снарядів боєукладки
Які претензії до мною викладеного?
показать весь комментарий
16.02.2023 19:44 Ответить
Из ствола танка пошел белый дым - у кацапской семьи танкиста появился новый папа !
показать весь комментарий
16.02.2023 12:28 Ответить
+
показать весь комментарий
16.02.2023 15:41 Ответить
Но это не означает,что новый папа белый
показать весь комментарий
16.02.2023 22:03 Ответить
LOL! Bullseye!))
показать весь комментарий
16.02.2023 12:28 Ответить
Явно брошен на линии бс, возле люка механика снег не топтан, давно стоит.
Конечно, брошенную технику вроде как бы и хорошо уничтожить, но с другой стороны она может стать трофеем.
Помню, при освобождении харьковской области, много было видео с таким уничтожением брошенной техники, причем новенькой, красивенькой.. сердце кровью обливалось, ведь это без мин. наши трофеи..
Это так, мысли в слух. Ведь если техника брошена на линии бс, то ее можно попробовать затрофеить, а не уничтожать.
показать весь комментарий
16.02.2023 12:30 Ответить
Там ствол прожженный, только на запчасти.
показать весь комментарий
16.02.2023 12:49 Ответить
по-моему просто задело осколком, слизало немного метала, но не насквозь.
показать весь комментарий
16.02.2023 13:03 Ответить
А с такого можно дальше стрелять? Пусть специалисты прокомментируют.
показать весь комментарий
16.02.2023 13:56 Ответить
Або вивести остаточно з ладу шо б орки не відволокли цей танк на ремонт....
показать весь комментарий
16.02.2023 13:04 Ответить
Скорее всего на минном поле подорвался. Легче было добить чем трофеить. Тем более если местность простреливается. Да и в стволе явно дырка.
показать весь комментарий
16.02.2023 19:28 Ответить
А шо як у відкритий люк чи поряд повітрязабірника пляшку з нашатирьом скинути?
показать весь комментарий
16.02.2023 12:31 Ответить
І пляшку з йодом.
показать весь комментарий
16.02.2023 12:53 Ответить
Йодид амонія - балувався в дитинстві?
показать весь комментарий
16.02.2023 12:55 Ответить
В дитинстві ні. Коли працював на заводі в лабораторії то неодноразово.
показать весь комментарий
16.02.2023 14:57 Ответить
Якшо ще пляшку з йодом то це вже буде каzахвобія.
показать весь комментарий
16.02.2023 14:55 Ответить
господи оператору дрона просто РЕСПЕКТИЩЕ, вот тебе и свадебній дрон! Уничтожил ЦЕЛЫЙ танк, который мог уйму беды наделать.
показать весь комментарий
16.02.2023 12:33 Ответить
Я надеюсь внутри кто то был.
показать весь комментарий
16.02.2023 12:35 Ответить
хотабич, мабуть через ствол випарився. і прєвратився в беліх лад калін.
показать весь комментарий
16.02.2023 12:52 Ответить
Епічний дим з дула .
показать весь комментарий
16.02.2023 12:35 Ответить
То неправильно работает топливная аппаратура (механики в курсе).
показать весь комментарий
16.02.2023 13:11 Ответить
Дым из ствола навеял песню:
Парашный танк в лесу горит,
И в Пекле остановка.
Иного нет у вас пути,
Мешок, как упаковка.
показать весь комментарий
16.02.2023 12:38 Ответить
На це можна дивитись нескінченно.
показать весь комментарий
16.02.2023 12:42 Ответить
треба було дуло опустити, щоб тяги не було. Тоді б не згорів.
показать весь комментарий
16.02.2023 12:47 Ответить
Димаря прочистили, зі ствола дим гарно пішов.
показать весь комментарий
16.02.2023 12:50 Ответить
Да, я то же заметил - впереди дырка и из нее дым валит!
показать весь комментарий
16.02.2023 13:07 Ответить
І що? Якщо не знаєте - в кацапів є і засоби евакуації, і ремонтні бригади, і зіп-и.
показать весь комментарий
17.02.2023 08:15 Ответить
Это что за теремок?

Из трубы идет дымок.

Видно, варится обед.

Есть тут люди или нет?
показать весь комментарий
16.02.2023 13:12 Ответить
Идиоты !!!😂😂 Это брошенный танк, подбитый 2 дня назад!🤣 Там же нет никого, поэтому и люки открыты. Эти картинки брошенной техники ещё 2 дня назад по сети гуляли.
показать весь комментарий
16.02.2023 13:14 Ответить
то був контрольний. І по друге, панцирник міг бути замінований.
показать весь комментарий
16.02.2023 13:18 Ответить
А ще могла приїхати кацапська мтлб-шка, цепанути, і потягти на ремонт ...
показать весь комментарий
17.02.2023 08:18 Ответить
Ти ідіот? Якщо не знаєш - в кацапів є і засоби евакуації, і ремонтні бригади, і зіп-и.
показать весь комментарий
17.02.2023 08:17 Ответить
Гарні мисливці наші хлопці!! А танчика шкода(
показать весь комментарий
16.02.2023 13:16 Ответить
Танк став "буржуйкою"
показать весь комментарий
16.02.2023 13:52 Ответить
Молодці! Відпрацювали з натхненням, та вогоньком!
показать весь комментарий
16.02.2023 14:14 Ответить
Блін, а я то думав, що то дуло на башті, а виходить вихлопна 😁
показать весь комментарий
16.02.2023 14:26 Ответить
..прекрасно....
показать весь комментарий
16.02.2023 15:09 Ответить
Вже він не буде руйнувати нас...
показать весь комментарий
16.02.2023 16:32 Ответить
Мені більша всього сподобалось що в нього дим із дула йшов як із труби.
показать весь комментарий
16.02.2023 18:07 Ответить
 
 