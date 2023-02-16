Украинский дрон сбрасывает гранату в люк российского танка. ВИДЕО
Оператор украинского дрона метко сбросил гранату в российский танк и уничтожил его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно как боеприпас падает прямо в открытый люк вражеской бронемашины.
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+55 Валерий Коломиец #502756
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https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
- Куме! А чого кацапи не випускають масово свою нахвалену "Армату"?
- Та там у броні проблема......
- Що саме?
- Та вони почули що американці для свого "Абрамса" зробили броню зі збідненого урану І вирішили скопіювать......
- І що?
- Та броня вдалася Але через кілька годин перебування в ньому, у екіпажу починають дзвеніть яйця і на всьому тілі волосся випадать починає! А днів через кілька - вмирають, не встигаючи навчиться ним управлять
По темі:
1) Маєм непорушний танк з відкритим баштовим люком
2) Бачимо падаючу в люк РГД-5
3) Бачимо підрив усередині башти гранати (темний димок з люка та з-під башти в щілину між нею і корпусом
4) Бачимо горіння нітропорохів (оранжево-червоне полум"я з башти і корпусу) порохових зарядів до танкових снарядів
5) Не бачимо детонації осколочно-фугасних та кумулятивних снарядів боєукладки
Які претензії до мною викладеного?
Конечно, брошенную технику вроде как бы и хорошо уничтожить, но с другой стороны она может стать трофеем.
Помню, при освобождении харьковской области, много было видео с таким уничтожением брошенной техники, причем новенькой, красивенькой.. сердце кровью обливалось, ведь это без мин. наши трофеи..
Это так, мысли в слух. Ведь если техника брошена на линии бс, то ее можно попробовать затрофеить, а не уничтожать.
Парашный танк в лесу горит,
И в Пекле остановка.
Иного нет у вас пути,
Мешок, как упаковка.
Из трубы идет дымок.
Видно, варится обед.
Есть тут люди или нет?