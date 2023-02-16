Український дрон скидає гранату в люк російського танка. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучно скинув гранату в російський танк і знищив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах, видно як боєприпас падає прямісінько у відчинений люк ворожої бронемашини.

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