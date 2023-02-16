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Український дрон скидає гранату в люк російського танка. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучно скинув гранату в російський танк і знищив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, що опублікований у соцмережах, видно як боєприпас падає прямісінько у відчинений люк ворожої бронемашини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці захопили ворожий окоп: "П#дари валяються. Ти на нозі чиїйсь сидиш". ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7322) дрони (4757)


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Топ коментарі
+55
Кацапи проіпали повітряну тривогу!
👍👍👍
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16.02.2023 12:19
+49
Ювелірно. мені нравиця як воно горить. )
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16.02.2023 12:19
+38
Дивно "Картузи" порохові вигоріли, а вибухів у танку не було Вони що - у боєукладці не тримали хоча-б кількох осколочно-фугасних чи кумулятивних снарядів? Одні підкаліберні?

- Куме! А чого кацапи не випускають масово свою нахвалену "Армату"?
- Та там у броні проблема......
- Що саме?
- Та вони почули що американці для свого "Абрамса" зробили броню зі збідненого урану І вирішили скопіювать......
- І що?
- Та броня вдалася Але через кілька годин перебування в ньому, у екіпажу починають дзвеніть яйця і на всьому тілі волосся випадать починає! А днів через кілька - вмирають, не встигаючи навчиться ним управлять

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16.02.2023 12:26
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ох.....нно!
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16.02.2023 12:18 Відповісти
...уе...
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16.02.2023 13:06 Відповісти
Кацапи проіпали повітряну тривогу!
👍👍👍
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16.02.2023 12:19 Відповісти
Чистий четтвер наїпнувся.
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16.02.2023 12:57 Відповісти
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16.02.2023 15:08 Відповісти
Ювелірно. мені нравиця як воно горить. )
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16.02.2023 12:19 Відповісти
Тільки чомусь ніхто не суєтицця.
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16.02.2023 12:38 Відповісти
Прєвєд, мєдвєд! 😆
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16.02.2023 12:20 Відповісти
Писец подкрался незаметно. С хорошей прожаркой кацапчики.
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16.02.2023 12:20 Відповісти
Вот это шашлык из жареных бурятов....вкуснотище...
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16.02.2023 12:22 Відповісти
триочковий!
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16.02.2023 12:24 Відповісти
Хто ще не бачів?
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
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16.02.2023 12:24 Відповісти
Дякую!
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16.02.2023 13:49 Відповісти
Дивно "Картузи" порохові вигоріли, а вибухів у танку не було Вони що - у боєукладці не тримали хоча-б кількох осколочно-фугасних чи кумулятивних снарядів? Одні підкаліберні?

- Куме! А чого кацапи не випускають масово свою нахвалену "Армату"?
- Та там у броні проблема......
- Що саме?
- Та вони почули що американці для свого "Абрамса" зробили броню зі збідненого урану І вирішили скопіювать......
- І що?
- Та броня вдалася Але через кілька годин перебування в ньому, у екіпажу починають дзвеніть яйця і на всьому тілі волосся випадать починає! А днів через кілька - вмирають, не встигаючи навчиться ним управлять

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16.02.2023 12:26 Відповісти
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16.02.2023 13:02 Відповісти
Всьо, "пи*дец"! Кацап що "касил пад грека" - "погорів" і "злився"Довго я до нього приглядався - такий "мутний" він був А тут не витримав - "здриснув" і свої "каверзні" коментарі постирав!
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16.02.2023 20:30 Відповісти
Ти мені нагадуєш мою тещу: "Що недочую - те придумаю!" Я щось писав про наявність чи відсутність у танку екіпажу? Про його боєєздатність? Я лише зауважив що там горіли порохові заряди до танкових снарядів І все! Чому і висловив здивування його комплектацією Бо вона (в залежності від поставленого бойового завдання) робиться завжди змішаною - снаряди бронебійні (підкаліберні та кумулятивні) - для боротьби з бронетехнікою і осколочно-фугасні -для знищення живої сили Підкаліберні не містять вибухівки а кумулятивні та ОФ - так
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16.02.2023 18:45 Відповісти
Що означає фраза "не розібравшись в моделі інформації яку сприяв"? Переклади це "читабельною" українською мовою (чи Гугл-перекладач "клинить" у "хахла")?
По темі:
1) Маєм непорушний танк з відкритим баштовим люком
2) Бачимо падаючу в люк РГД-5
3) Бачимо підрив усередині башти гранати (темний димок з люка та з-під башти в щілину між нею і корпусом
4) Бачимо горіння нітропорохів (оранжево-червоне полум"я з башти і корпусу) порохових зарядів до танкових снарядів
5) Не бачимо детонації осколочно-фугасних та кумулятивних снарядів боєукладки
Які претензії до мною викладеного?
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16.02.2023 19:44 Відповісти
Из ствола танка пошел белый дым - у кацапской семьи танкиста появился новый папа !
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16.02.2023 12:28 Відповісти
+
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16.02.2023 15:41 Відповісти
Но это не означает,что новый папа белый
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16.02.2023 22:03 Відповісти
LOL! Bullseye!))
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16.02.2023 12:28 Відповісти
Явно брошен на линии бс, возле люка механика снег не топтан, давно стоит.
Конечно, брошенную технику вроде как бы и хорошо уничтожить, но с другой стороны она может стать трофеем.
Помню, при освобождении харьковской области, много было видео с таким уничтожением брошенной техники, причем новенькой, красивенькой.. сердце кровью обливалось, ведь это без мин. наши трофеи..
Это так, мысли в слух. Ведь если техника брошена на линии бс, то ее можно попробовать затрофеить, а не уничтожать.
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16.02.2023 12:30 Відповісти
Там ствол прожженный, только на запчасти.
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16.02.2023 12:49 Відповісти
по-моему просто задело осколком, слизало немного метала, но не насквозь.
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16.02.2023 13:03 Відповісти
А с такого можно дальше стрелять? Пусть специалисты прокомментируют.
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16.02.2023 13:56 Відповісти
Або вивести остаточно з ладу шо б орки не відволокли цей танк на ремонт....
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16.02.2023 13:04 Відповісти
Скорее всего на минном поле подорвался. Легче было добить чем трофеить. Тем более если местность простреливается. Да и в стволе явно дырка.
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16.02.2023 19:28 Відповісти
А шо як у відкритий люк чи поряд повітрязабірника пляшку з нашатирьом скинути?
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16.02.2023 12:31 Відповісти
І пляшку з йодом.
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16.02.2023 12:53 Відповісти
Йодид амонія - балувався в дитинстві?
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16.02.2023 12:55 Відповісти
В дитинстві ні. Коли працював на заводі в лабораторії то неодноразово.
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16.02.2023 14:57 Відповісти
Якшо ще пляшку з йодом то це вже буде каzахвобія.
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16.02.2023 14:55 Відповісти
господи оператору дрона просто РЕСПЕКТИЩЕ, вот тебе и свадебній дрон! Уничтожил ЦЕЛЫЙ танк, который мог уйму беды наделать.
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16.02.2023 12:33 Відповісти
Я надеюсь внутри кто то был.
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16.02.2023 12:35 Відповісти
хотабич, мабуть через ствол випарився. і прєвратився в беліх лад калін.
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16.02.2023 12:52 Відповісти
Епічний дим з дула .
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16.02.2023 12:35 Відповісти
То неправильно работает топливная аппаратура (механики в курсе).
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16.02.2023 13:11 Відповісти
Дым из ствола навеял песню:
Парашный танк в лесу горит,
И в Пекле остановка.
Иного нет у вас пути,
Мешок, как упаковка.
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16.02.2023 12:38 Відповісти
На це можна дивитись нескінченно.
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16.02.2023 12:42 Відповісти
треба було дуло опустити, щоб тяги не було. Тоді б не згорів.
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16.02.2023 12:47 Відповісти
Димаря прочистили, зі ствола дим гарно пішов.
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16.02.2023 12:50 Відповісти
Да, я то же заметил - впереди дырка и из нее дым валит!
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16.02.2023 13:07 Відповісти
І що? Якщо не знаєте - в кацапів є і засоби евакуації, і ремонтні бригади, і зіп-и.
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17.02.2023 08:15 Відповісти
Это что за теремок?

Из трубы идет дымок.

Видно, варится обед.

Есть тут люди или нет?
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16.02.2023 13:12 Відповісти
Идиоты !!!😂😂 Это брошенный танк, подбитый 2 дня назад!🤣 Там же нет никого, поэтому и люки открыты. Эти картинки брошенной техники ещё 2 дня назад по сети гуляли.
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16.02.2023 13:14 Відповісти
то був контрольний. І по друге, панцирник міг бути замінований.
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16.02.2023 13:18 Відповісти
А ще могла приїхати кацапська мтлб-шка, цепанути, і потягти на ремонт ...
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17.02.2023 08:18 Відповісти
Ти ідіот? Якщо не знаєш - в кацапів є і засоби евакуації, і ремонтні бригади, і зіп-и.
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17.02.2023 08:17 Відповісти
Гарні мисливці наші хлопці!! А танчика шкода(
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16.02.2023 13:16 Відповісти
Танк став "буржуйкою"
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16.02.2023 13:52 Відповісти
Молодці! Відпрацювали з натхненням, та вогоньком!
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16.02.2023 14:14 Відповісти
Блін, а я то думав, що то дуло на башті, а виходить вихлопна 😁
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16.02.2023 14:26 Відповісти
..прекрасно....
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16.02.2023 15:09 Відповісти
Вже він не буде руйнувати нас...
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16.02.2023 16:32 Відповісти
Мені більша всього сподобалось що в нього дим із дула йшов як із труби.
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16.02.2023 18:07 Відповісти
 
 