Пара украинских вертолетов Ми-24 работают в Донецкой области. ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент боевой работы украинских военных пилотов вертолетов Ми-24 в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи пара вертолетов по очереди атакуют позиции оккупантов неуправляемыми ракетами.
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+11 Чайка Київ
показать весь комментарий16.02.2023 12:44
+7 Amber
показать весь комментарий16.02.2023 13:14
+6 MausMike
показать весь комментарий16.02.2023 12:43
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Що до коммента мого, то цінність камбріровання дуже сумнівна. Росіяни роблять так само і ефект сумнівний так само.
Що до коммента мого, то цінність камбріровання дуже сумнівна. Росіяни роблять так само і ефект сумнівний так само.
В инете полно видео с нуля... Так почему нет видео от такого пуляния ?!
Почему из НИКОГДА НЕТ при током пулянии !!!!
Зате на відео рок-музон розривається.
обгрунтуйте Вашу позицію , пліз ...
- тратится/используется.
Ну вот поэтому. Хер ты попадешь мля .... НУРСами по кому то. ну это тупо мля для "МАГА " есть типо - - ыыы, "мы поставляем(и пофиг что это Болгария)", а они палят в горизонт и на одного трамп, ой, русиста, = 100500 баксов платников податков реднеков скалькулировано - ни цента Елдаку!!11
ггг
ну если тупо - то это так и есть
Прежде чем установка рзсо даст залп, там полчаса определяют привязки и делают расчёты. Но вам же это неизвестно.
С обычными градами топогеодезическая подготовка обязательна! Её можно делать отдельно, без присутствия боевой машины. В современных градах это всё делает комп! А учитывая Дальность стрельбы до 20 км, то это вообще глубокий тыл, ещё и бутерброды можно намазать.
бомб. авиация в норм странах - с любой высоты попадет в ваш курятник с точностью до метра.
любым боеприпасом.
это говносовковое говно = "насыплю-ка в этот кругоквадрат-ка, или овал, чет после водки двоится этот параллелепипот, надо бы выжрать".
реальный совок, иди, шоле, "ремонт" жигулей сделай и постой до полшестого в очереди за кал.баской
тожё нёдоумёваю когда всякиё йо-кают, ой, то ёсть, когда вёртолеты вот так выворачиваются.
потерять машину из-за того шо такими залпами может и завалишь орка одного, а может и нет, а может пошел Зеля нахрен.
Кривонос говорил шо на Змеиный высаживали десант по приказу гундосика, для "пи-ара". потеряли людей. гундосик не снял видосик и "зажуривсі".
тьху
А не просто так "в ту сторону" как на этом видео делают вертолётчики... - просто шмаляя куда то без результата...
ой, то ёсть, осуждаю такоё дёяниё с риском потёрять эти вёртушёчки и риском испугать орков. хотя слово "орк" вообщё то звучит болёё лучшё, как-нибудь гордо.
а это - совки, большёвики
Полно всякого , разного видео... И пехотного боя и с дронов и танков... А вот результатов этой ПУСТОЙ траты ресурсов - видео НЕТ !
Почему те же беспилотники как говорится "в режиме реального времени" не фиксируют результат ?!
И не нужно рассказывать, мол это "тайна"...