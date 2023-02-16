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Новости Видео Война
9 306 46

Пара украинских вертолетов Ми-24 работают в Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы украинских военных пилотов вертолетов Ми-24 в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи пара вертолетов по очереди атакуют позиции оккупантов неуправляемыми ракетами.

Также смотрите: Украинский дрон сбрасывает гранату в люк российского танка. ВИДЕО

авиация (2832) армия РФ (19358) уничтожение (7010) Донецкая область (9746) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+11
Соколики наші.
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16.02.2023 12:44
+7
Молодці наші Воіни пілоти - щира подяка їм 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.02.2023 13:14
+6
Авіаіксперди негодують111
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16.02.2023 12:43
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Ви вважаєте, що, якби, хлопці ввалили б не туди, це відео з'явилось би в інтернеті?
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16.02.2023 12:53 Ответить
Я вважаю, що спамити адекватні комменти - це прямий шлях до кацапстану, дивно що диванні воїни цензора це підтримують.
Що до коммента мого, то цінність камбріровання дуже сумнівна. Росіяни роблять так само і ефект сумнівний так само.
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16.02.2023 19:55 Ответить
Це не спам, бан. Першим користуюсь дуже і дуже рідко. Другим, не маю можливості. Видалити ваш коментар можете лише ви, чи модератор.
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16.02.2023 20:20 Ответить
Я вважаю, що спамити адекватні комменти - це прямий шлях до кацапстану, дивно що диванні воїни цензора це підтримують.
Що до коммента мого, то цінність камбріровання дуже сумнівна. Росіяни роблять так само і ефект сумнівний так само.
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16.02.2023 19:58 Ответить
А где подтверждение результативности ?!
В инете полно видео с нуля... Так почему нет видео от такого пуляния ?!
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16.02.2023 23:07 Ответить
може там скупчення військ ворога було і там неважливо куди саме, бо по чомусь і потраплять. Може це під Вугледаром по наступаючим віськам стріляли, звідки ви знаєте?
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16.02.2023 13:05 Ответить
Може..., а може й не може🤔🧐😁 Зате, як казав нам, в свій час, викладач СУО (стрільби й управління вогнем артилерії) пам'ятайте хлопчики, з кожним пострілом 122 мм. гаубиці вилітає пара хромових офіцерських чобіт, а це гроші зароблені нашим народом, вашими батьками, то ж старанніше рахуйте коректуру кожного пострілу, бо це народні гроші,- ось якось-такось, а не може-не може
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16.02.2023 13:15 Ответить
Где видео фиксация/подтверждение результатов ?!
Почему из НИКОГДА НЕТ при током пулянии !!!!
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16.02.2023 23:06 Ответить
Щоб кацапи не перейняли методику влучної стрільби)
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16.02.2023 23:57 Ответить
Авіаіксперди негодують111
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16.02.2023 12:43 Ответить
Іксьпєрд зі стрільби та управління вогнем артилерії 🤔🧐😁Може розкажеш, в чому особливості такого виду стрільби артилерії, як стрільба з вертольотом, ась, аніка-воін 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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16.02.2023 13:09 Ответить
Треба взагалі заборонити стрільбу РСЗВ (а це саме воно), бо ніпанятна з дивана куди стільки ракет летить, видати розрахункам ножі і нехай воюють. 🙃
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16.02.2023 13:47 Ответить
Вже пояснювали - 1 залп 4-6 "нурсів", 2 гелікоптера. Куди попали неясно. Ефективність неясна.
Зате на відео рок-музон розривається.

обгрунтуйте Вашу позицію , пліз ...
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16.02.2023 13:26 Ответить
Соколики наші.
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16.02.2023 12:44 Ответить
угу, на учениях за такое ..., ах да, я же пишу на комент того кто в летающих мужиков верит... сорри, облудился, гы-гы.. какой же ты жалкий со своими сцерковными воплями то
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16.02.2023 13:13 Ответить
На дурнів, не ображаюсь. Тим більше склеротичних. Я вже рази зо два писалА, що я- жінка.
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16.02.2023 13:25 Ответить
Смерть ворогам-рашистам !!!
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16.02.2023 12:53 Ответить
Молодці наші Воіни пілоти - щира подяка їм 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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16.02.2023 13:14 Ответить
Я х.з. куди можна так попасти некерованими ракетами.
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16.02.2023 13:17 Ответить
я еще удивлялся - че типо статистика = "куча снарядов/патронов" на одного убитого воина(японцы или даже немецкие военнослужащие)/орка(русня и прочее такое же говно)
- тратится/используется.
Ну вот поэтому. Хер ты попадешь мля .... НУРСами по кому то. ну это тупо мля для "МАГА " есть типо - - ыыы, "мы поставляем(и пофиг что это Болгария)", а они палят в горизонт и на одного трамп, ой, русиста, = 100500 баксов платников податков реднеков скалькулировано - ни цента Елдаку!!11
ггг
ну если тупо - то это так и есть
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16.02.2023 13:18 Ответить
туди би парочку "ШТУРМ - В" а краще чотири з кожної "вертушки" !!!!
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16.02.2023 13:25 Ответить
так хоч по десятку - результат буде такий самий, якщо штурмам не вказувати ціль до влучання
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16.02.2023 14:43 Ответить
Кто то может пояснить как таким образом можно неуправляемыми ракетами попасть в нужную цель?
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16.02.2023 13:57 Ответить
ніхто - тільки теорія вірогідності
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16.02.2023 14:08 Ответить
А вы перед ракетами Града, тоже ставите задачу попадания в конкретную цель?)
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16.02.2023 19:07 Ответить
Догадываюсь что операторы Градов всё таки имеет представление о местонахождению цели, по меньшей мере операторы ВСУ.
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16.02.2023 19:22 Ответить
Вот это поворот.... Для оружия работающего ПО ПЛОЩАДЯМ?) Но когда точно ТАКИМИ же ракетами стреляют вертолеты, у вас почему то вопросы)
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16.02.2023 19:53 Ответить
А грады тоже с ходу стреляют?
Прежде чем установка рзсо даст залп, там полчаса определяют привязки и делают расчёты. Но вам же это неизвестно.
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16.02.2023 20:03 Ответить
Если установка Град, полчаса в открытом поле будет делать "привязки", то стрелять уже будет нечем) Вы еще расскажите о неэффективности бомбардировочной авиации))) Как там у нее с точностью. с 10 км высоты?)))
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16.02.2023 20:14 Ответить
Ну если такие как вы будут там, то дай бог, чтобы вообще нашли дорогу к месту стрельбы.
С обычными градами топогеодезическая подготовка обязательна! Её можно делать отдельно, без присутствия боевой машины. В современных градах это всё делает комп! А учитывая Дальность стрельбы до 20 км, то это вообще глубокий тыл, ещё и бутерброды можно намазать.
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17.02.2023 07:32 Ответить
довит, вы совок.
бомб. авиация в норм странах - с любой высоты попадет в ваш курятник с точностью до метра.
любым боеприпасом.
это говносовковое говно = "насыплю-ка в этот кругоквадрат-ка, или овал, чет после водки двоится этот параллелепипот, надо бы выжрать".
реальный совок, иди, шоле, "ремонт" жигулей сделай и постой до полшестого в очереди за кал.баской
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17.02.2023 08:05 Ответить
Ага. По неимению военной специальности и опыта просто хочется знать, почему понадобилось гнать вертолётов на позиции врага с ПВО, тем самим поставляя жизнь пилотов, которые не бессмертные и бесконечные, в опасность. У ВСУ разве Грады кончились? Ладно, ещё соглашусь что это был экспромт из за неимением Градов поблизости, но поблизости оказались "свободные" вертолёты с НУРСами. Что поднимает другой вопрос - они там хоть попали где надо или просто попугали орков?
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16.02.2023 21:20 Ответить
можёт Зёля заказала шоб роличек снять?
тожё нёдоумёваю когда всякиё йо-кают, ой, то ёсть, когда вёртолеты вот так выворачиваются.

потерять машину из-за того шо такими залпами может и завалишь орка одного, а может и нет, а может пошел Зеля нахрен.
Кривонос говорил шо на Змеиный высаживали десант по приказу гундосика, для "пи-ара". потеряли людей. гундосик не снял видосик и "зажуривсі".
тьху
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17.02.2023 08:09 Ответить
Разумеется - они ( град ) должны стрелять для получения РЕЗУЛЬТАТА !
А не просто так "в ту сторону" как на этом видео делают вертолётчики... - просто шмаляя куда то без результата...
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16.02.2023 23:02 Ответить
тожё твк жё говорю что йо-кающиё люди - для мёня как вёропитёки.
ой, то ёсть, осуждаю такоё дёяниё с риском потёрять эти вёртушёчки и риском испугать орков. хотя слово "орк" вообщё то звучит болёё лучшё, как-нибудь гордо.
а это - совки, большёвики
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17.02.2023 08:12 Ответить
люди і так знають. лапоть ніколи не пойме..
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17.02.2023 09:47 Ответить
Стрельба в никуда.... Просто в "том направлении"... Это подтверждается тем, что НИГДЕ НЕТ видео фиксации попаданий !!!!
Полно всякого , разного видео... И пехотного боя и с дронов и танков... А вот результатов этой ПУСТОЙ траты ресурсов - видео НЕТ !
Почему те же беспилотники как говорится "в режиме реального времени" не фиксируют результат ?!

И не нужно рассказывать, мол это "тайна"...
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16.02.2023 22:59 Ответить
вали ка ти в спам худоба лапотна
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17.02.2023 09:43 Ответить
Та ти шо... )))) Что так... - видео подтверждение не нашёл и решил в г0в#о изойти ? )))
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17.02.2023 10:50 Ответить
наші небесні ласточкі..бережі вас боже.
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17.02.2023 09:42 Ответить
 
 