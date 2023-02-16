Пара украинских вертолетов Ми-24 работают в Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы украинских военных пилотов вертолетов Ми-24 в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи пара вертолетов по очереди атакуют позиции оккупантов неуправляемыми ракетами.

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