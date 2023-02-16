Пара українських вертольотів Мі-24 працює на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опублікований фрагмент бойової роботи українських військових пілотів вертольотів Мі-24 на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі пара вертольотів почергово атакують позиції окупантів некерованими ракетами.

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