СБУ сообщила о подозрении Фрадкову из окружения Путина. ВИДЕО

Главе российского государственного банка "Промсвязьбанк" Петру Фрадкову, который блокировал работу украинских финучреждений и вводил рублевую зону на оккупированных территориях, заочно сообщили о подозрении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным правоохранителей, подозреваемый входит в ближайшее окружение Кремля, и именно он является главным организатором "рублевой зоны" на временно захваченных территориях Украины.

Фрадков организовал открытие российских отделений "Промсвязьбанк" на базе захваченных отделений украинских финучреждений в Донецкой, Луганской, Херсонской и Харьковской областях. Он также координировал представителей оккупационных администраций, ответственных за блокирование обращения гривны. Для этого было запрещено производить электронные операции и наличные расчеты в гривне.

Об успехах работы Фрадков напрямую отчитывался президенту России, отмечают следователи. Рублевые поступления с оккупированных территорий, по данным СБУ, использовали для финансирования нужд военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок РФ.

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Фрадкова подозревают в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Ему может грозить лишение свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Промсвязьбанк" находится под санкциями ЕС, Великобритании и США из-за полномасштабного вторжения России в Украину.