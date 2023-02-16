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СБУ сообщила о подозрении Фрадкову из окружения Путина. ВИДЕО

Главе российского государственного банка "Промсвязьбанк" Петру Фрадкову, который блокировал работу украинских финучреждений и вводил рублевую зону на оккупированных территориях, заочно сообщили о подозрении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным правоохранителей, подозреваемый входит в ближайшее окружение Кремля, и именно он является главным организатором "рублевой зоны" на временно захваченных территориях Украины.

Фрадков организовал открытие российских отделений "Промсвязьбанк" на базе захваченных отделений украинских финучреждений в Донецкой, Луганской, Херсонской и Харьковской областях. Он также координировал представителей оккупационных администраций, ответственных за блокирование обращения гривны. Для этого было запрещено производить электронные операции и наличные расчеты в гривне.

Об успехах работы Фрадков напрямую отчитывался президенту России, отмечают следователи. Рублевые поступления с оккупированных территорий, по данным СБУ, использовали для финансирования нужд военно-промышленного комплекса и оккупационных группировок РФ.

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Фрадкова подозревают в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Ему может грозить лишение свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Промсвязьбанк" находится под санкциями ЕС, Великобритании и США из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Автор: 

банки (1935) оккупация (10166) россия (95660) СБУ (19924) рубль (911) подозрение (491)


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До речі, а ви звернули увагу, що кудись пропав чортолов - баканов. У нього ж здається кримінальна стаття, яка передбачає довгий строк ув'язнення. Чи друзів преZeдента закон не стосується?
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16.02.2023 13:49 Ответить
"кудись пропав чортолов - баканов"
напевно, йому наказали залягти під корчем допоки кіпіш навколо нього не вщухне.
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16.02.2023 14:03 Ответить
Они даже засекретили детали его предательства , чтобы не выйти на того , кто назначил черта Баканова ! Все вместе они готовили, капитуляцию , но просчитались с Патритами и настоящими героями ЗСУ
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16.02.2023 14:56 Ответить
​​ (https://telegra.ph/file/092d8fcc94088f2d08448.jpg)🏛️Прошла неделя с тех пор, как глава парламентского комитета Федор Вениславский собщил что служебное расследование по экс-председателю СБУ Ивану Баканову завершено. Сообщил... И тишина.

😁Наши источники сообщают, что Баканов по этому поводу не переживает вообще. Тому есть ряд причин. Но дело не в том, что Баканов и Зеленский знакомы с самого детства. И даже не в том, что Баканов был руководителем "Студии Квртал-95".

💵Дело в том, что во-первых, Баканов и Зеленский сотрудничать начали в те времена, когда Зеленский был продюссером телеканала "Интер". Баканов тогда организовывал различные схемы обнала денег и ряд прочих мутных схем для Зеленского и его структур. О прибылях "Квартала-95" он может поведать как никто.

🤭Во-вторых, и это основное, Баканов был активным участником офшорных схем где фигурировали Владимир Зеленский и Игорь Коломойский. Припоминаете фильм "Офшор 95", наделавший шуму в 2021 году?

🤑Суть истории такова. Коломойский тогда выводил деньги вкладчиков из Приватбанка в офшоры через ряд фирм, в т ч через фирму Зеленского. Зеленский, естественно, имел с этого свой процент. А юридическое прикрытие всех этих схем обеспечивал Иван Баканов.

😨Зеленский панически боится, что детали той истории всплывут в прессе. А поскольку между Зеленским и его друзьями установились "неслыханно высокие отношения", Зеленский сильно опасается, что данные о тех сделках начнут всплывать в западной прессе. Баканова вполне хватит, чтобы обеспечить себе такое прикрытие.

🙅🏻‍♂️Так что плевать Баканову, что там рассказывают Вениславский и Малюк. У Баканова мощное прикрытие.
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16.02.2023 20:23 Ответить
а ещё был шевченко при зеленском! наумов и деркач при нём же!
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16.02.2023 14:04 Ответить
СБУ працює!!!
А Баканов .......? Так є ж поговорка, що бувших Сбушників не буває.....
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16.02.2023 13:59 Ответить
нужно еще вынести сталину и ленину
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16.02.2023 15:14 Ответить
Фрадков всегда был лысым, а тут какой-то волосатый чёрт !!!!!
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16.02.2023 16:37 Ответить
 
 