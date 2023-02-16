СБУ повідомила про підозру Фрадкову з оточення Путіна. ВIДЕО
Голові російського державного банку "Промсвязьбанк" Петру Фрадкову, який блокував роботу українських фінустанов і запроваджував рублеву зону на окупованих територіях, заочно повідомили про підозру.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Службу безпеки України.
За даними правоохоронців, підозрюваний входить до найближчого оточення Кремля, і саме він є головним організатором "рублевої зони" на тимчасово захоплених територіях України.
Фрадков організував відкриття російських відділень "Промсвязьбанк" на базі захоплених відділень українських фінустанов на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Харківщині. Він також координував представників окупаційних адміністрацій, відповідальних за блокування обігу гривні. Для цього було заборонено проводити електронні операції та готівкові розрахунки у гривні.
Про успіхи роботи Фрадков напряму звітував президенту Росії, зазначають слідчі. Рублеві надходження з окупованих територій, за даними СБУ, використовували для фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань РФ.
Фрадкова підозрюють у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України). Йому може загрожувати позбавлення волі до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
"Промсвязьбанк" перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та США через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
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напевно, йому наказали залягти під корчем допоки кіпіш навколо нього не вщухне.
😁Наши источники сообщают, что Баканов по этому поводу не переживает вообще. Тому есть ряд причин. Но дело не в том, что Баканов и Зеленский знакомы с самого детства. И даже не в том, что Баканов был руководителем "Студии Квртал-95".
💵Дело в том, что во-первых, Баканов и Зеленский сотрудничать начали в те времена, когда Зеленский был продюссером телеканала "Интер". Баканов тогда организовывал различные схемы обнала денег и ряд прочих мутных схем для Зеленского и его структур. О прибылях "Квартала-95" он может поведать как никто.
🤭Во-вторых, и это основное, Баканов был активным участником офшорных схем где фигурировали Владимир Зеленский и Игорь Коломойский. Припоминаете фильм "Офшор 95", наделавший шуму в 2021 году?
🤑Суть истории такова. Коломойский тогда выводил деньги вкладчиков из Приватбанка в офшоры через ряд фирм, в т ч через фирму Зеленского. Зеленский, естественно, имел с этого свой процент. А юридическое прикрытие всех этих схем обеспечивал Иван Баканов.
😨Зеленский панически боится, что детали той истории всплывут в прессе. А поскольку между Зеленским и его друзьями установились "неслыханно высокие отношения", Зеленский сильно опасается, что данные о тех сделках начнут всплывать в западной прессе. Баканова вполне хватит, чтобы обеспечить себе такое прикрытие.
🙅🏻♂️Так что плевать Баканову, что там рассказывают Вениславский и Малюк. У Баканова мощное прикрытие.
А Баканов .......? Так є ж поговорка, що бувших Сбушників не буває.....