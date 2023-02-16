СБУ повідомила про підозру Фрадкову з оточення Путіна. ВIДЕО

Голові російського державного банку "Промсвязьбанк" Петру Фрадкову, який блокував роботу українських фінустанов і запроваджував рублеву зону на окупованих територіях, заочно повідомили про підозру.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Службу безпеки України.

За даними правоохоронців, підозрюваний входить до найближчого оточення Кремля, і саме він є головним організатором "рублевої зони" на тимчасово захоплених територіях України.

Фрадков організував відкриття російських відділень "Промсвязьбанк" на базі захоплених відділень українських фінустанов на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Харківщині. Він також координував представників окупаційних адміністрацій, відповідальних за блокування обігу гривні. Для цього було заборонено проводити електронні операції та готівкові розрахунки у гривні.

Читайте: Полонений білорус-"вагнерівець" може отримати до 10 років за ґратами, - СБУ

Про успіхи роботи Фрадков напряму звітував президенту Росії, зазначають слідчі. Рублеві надходження з окупованих територій, за даними СБУ, використовували для фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань РФ.

Фрадкова підозрюють у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України). Йому може загрожувати позбавлення волі до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: Російський рубль впав до мінімуму за десять місяців

"Промсвязьбанк" перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та США через повномасштабне вторгнення росії в Україну.