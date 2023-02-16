Танкисты уничтожают позицию вражеского расчета ПТРК. ВИДЕО
Украинские танкисты уничтожили замаскированный вражеский расчет ПТРК.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для полной ликвидации оккупантов на позиции и противоракетного комплекса украинским воинам понадобилось два выстрела.
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+23 Alessandro Moretti
показать весь комментарий16.02.2023 14:44
+19 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий16.02.2023 14:56
+9 Nick Nemo
показать весь комментарий16.02.2023 15:18
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У сюжеті ж про це показано - хтось дав наводку з дрона і екіпаж танку під*їхав.
Слава ЗСУ!
.
А якби кацапи встигли? Мінус танк і три людини?!!
Дрон висів у них над головою, і що не було дрона з гранатою? Прилетів та скинув. І ризику ніякого.
На ВОЙНЕ ,как на ВОЙНЕ, обнаружена приоритетная цель и есть кому стрелять ТЕ и стреляют. Тем более эта, цель угроза для танка который вышел на позицию