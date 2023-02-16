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Танкисты уничтожают позицию вражеского расчета ПТРК. ВИДЕО

Украинские танкисты уничтожили замаскированный вражеский расчет ПТРК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для полной ликвидации оккупантов на позиции и противоракетного комплекса украинским воинам понадобилось два выстрела.

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Автор: 

армия РФ (19358) танк (2260) уничтожение (7010) ПТРК (91)


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Топ комментарии
+23
Був ПТРК, немає ПТРК.
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16.02.2023 14:44
+19
танкісти-снайпери !

Слава ЗСУ!

.
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16.02.2023 14:56
+9
Победителей по сраке не бьют!
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16.02.2023 15:18
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Був ПТРК, немає ПТРК.
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16.02.2023 14:44 Ответить
Дуель..... 1:0
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16.02.2023 14:51 Ответить
А танк "Леопард" отримує координаті цілі в режимі Онлайн
Результат буде не хуже!
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16.02.2023 14:53 Ответить
Можна взнати звідкиля він ці дані бере ??

У сюжеті ж про це показано - хтось дав наводку з дрона і екіпаж танку під*їхав.
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16.02.2023 15:38 Ответить
танкісти-снайпери !

Слава ЗСУ!

.
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16.02.2023 14:56 Ответить
За таку "мужність" сраку треба бити. Може рідні цих махновців і похвалили б.
А якби кацапи встигли? Мінус танк і три людини?!!
Дрон висів у них над головою, і що не було дрона з гранатою? Прилетів та скинув. І ризику ніякого.
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16.02.2023 15:14 Ответить
Победителей по сраке не бьют!
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16.02.2023 15:18 Ответить
Може нема пристрою для скидання, та і боеприпаси мають бути спеціально підготовленні і люди які можуть з ними поводитися.
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16.02.2023 15:19 Ответить
-
На ВОЙНЕ ,как на ВОЙНЕ, обнаружена приоритетная цель и есть кому стрелять ТЕ и стреляют. Тем более эта, цель угроза для танка который вышел на позицию
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16.02.2023 16:48 Ответить
А расчет увезли в птурку!
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16.02.2023 15:17 Ответить
До речі, а де це так собі тіхонєчко утіхлі розрекламовані Свічблейди, щось мовчать, як срака в гостях, - ні звуку, ні запаху 😝😝😝😝😜🤪
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16.02.2023 15:18 Ответить
Їх мало і вони дорогі. Це для сил ССО скоріш, ніж для загалу.
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16.02.2023 15:36 Ответить
Танком на птрк це ну дуже дурна затія, є ж міномети, артилерія, дрони. Хіба можливо снайпер прикривав.
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16.02.2023 15:52 Ответить
Почему дурна..Имея координаты цели танк прямым выстрелом быстрее обезвредит ПТРК,чем артиллерия, которой нужно еще пристреляться,а с дронов не всегда ударить в "точку" получается
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16.02.2023 16:43 Ответить
"А ваша Галя--балувана!"©
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16.02.2023 16:53 Ответить
От що значить - гарна взаємодія БПЛА і танка! Думаю - з часом не тільки кожному батальйону придаватиметься взвод БПЛА, але й у кожному танку буде член екіпажу, навчений керувать дрібним дроном Краще всього - командир екіпажу (для "дорозвідки" на місцевості)
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16.02.2023 17:02 Ответить
Чудова робота дрончика та танчика.
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16.02.2023 17:51 Ответить
Как говорит моя тёща "П...з...а бабцi".
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17.02.2023 11:51 Ответить
 
 