Танкисты уничтожают позицию вражеского расчета ПТРК. ВИДЕО

Украинские танкисты уничтожили замаскированный вражеский расчет ПТРК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для полной ликвидации оккупантов на позиции и противоракетного комплекса украинским воинам понадобилось два выстрела.

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