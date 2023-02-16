Танкісти знищують позицію ворожого розрахунку ПТРК. ВIДЕО

Українські танкісти знищили замаскований ворожий розрахунок ПТРК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для повної ліквідації окупантів на позиції і протиракетного комплексу українським воїнам знадобилося два постріли.

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