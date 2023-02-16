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Эвакуация раненого украинского воина с поля боя на бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы 3-й ОШБР опубликовали видеозапись, на которой снята эвакуация раненого с поля боя на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боец был ранен во время вражеских минометных обстрелов. Побратимы оказали ему первую помощь и доставили в автомобиль для эвакуации.

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ранение (3387) эвакуация (2078) боевые действия (4120) Бахмут (1603)


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Топ комментарии
+34
Нехай вічна буде слава
Же през шаблю маєм права!

За інформацією з надійних джерел, полк «Ахмат-Сєвєр» зазнав втрат у районі Мар'їнки понад 80% - убитими, пораненими і навіть полоненими. Пишуть, що взяли навіть офіцерів. А значить, що ми звільнимо багатьох наших із полону. Його вивели на північ Луганської області, де зараз відбувається розформування.

По правді кажучи, це історична подія. Рідко коли в новітній історії після боїв з конкретним формуванням, це ж формування розформовують.

Тому мої щирі вітання 79-й бригаді. І сподіваюся, що в Миколаєві буде окремий стенд зі «скальпом» полку «Ахмат-Сєвєр».

Юрій Мисягін
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16.02.2023 14:59
+22
Бронік занесли в машину, все ок. Відпрацювали грамотно, амуніція знімається/одяг зрізається обов'язково (так, потім буде гемор довести, що одяг зрізаний за необхідністю, а не про...баний)
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16.02.2023 15:13
+21
Одужуй, брате!
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16.02.2023 15:21
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Нехай вічна буде слава
Же през шаблю маєм права!

За інформацією з надійних джерел, полк «Ахмат-Сєвєр» зазнав втрат у районі Мар'їнки понад 80% - убитими, пораненими і навіть полоненими. Пишуть, що взяли навіть офіцерів. А значить, що ми звільнимо багатьох наших із полону. Його вивели на північ Луганської області, де зараз відбувається розформування.

По правді кажучи, це історична подія. Рідко коли в новітній історії після боїв з конкретним формуванням, це ж формування розформовують.

Тому мої щирі вітання 79-й бригаді. І сподіваюся, що в Миколаєві буде окремий стенд зі «скальпом» полку «Ахмат-Сєвєр».

Юрій Мисягін
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16.02.2023 14:59 Ответить
За бронік Резнікову потім йому прийдеться сплатити! За втрату! Це ж не яйця....
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16.02.2023 14:59 Ответить
Бронік занесли в машину, все ок. Відпрацювали грамотно, амуніція знімається/одяг зрізається обов'язково (так, потім буде гемор довести, що одяг зрізаний за необхідністю, а не про...баний)
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16.02.2023 15:13 Ответить
бажаю одужання бійцю! просто зустрічав хлопців, які після одужання за броню платили...
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16.02.2023 15:22 Ответить
Нет слов...
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17.02.2023 02:33 Ответить
про резніка або добра або ніяк..він здох в наших очах
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16.02.2023 20:35 Ответить
Одужуй, брате!
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16.02.2023 15:21 Ответить
Шаидкого одужання нашому Воіну , тримайся 🙏🏼🙏🏼
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16.02.2023 15:27 Ответить
Про це є короткометражний фільм. Хто ще не бачів?
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
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16.02.2023 15:35 Ответить
Одужуй.
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16.02.2023 17:10 Ответить
Швидкого одужання нашому воїну. Поки дивилась серце вискакувало. А як там їм бідним вдень і вніч. Господи помагай нашим захисникам.
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16.02.2023 19:58 Ответить
А навколо піз#дорез іде.
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17.02.2023 21:14 Ответить
 
 