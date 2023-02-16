Эвакуация раненого украинского воина с поля боя на бахмутском направлении. ВИДЕО
Бойцы 3-й ОШБР опубликовали видеозапись, на которой снята эвакуация раненого с поля боя на бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, боец был ранен во время вражеских минометных обстрелов. Побратимы оказали ему первую помощь и доставили в автомобиль для эвакуации.
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+34 Serhii Kostenko #549742
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Же през шаблю маєм права!
За інформацією з надійних джерел, полк «Ахмат-Сєвєр» зазнав втрат у районі Мар'їнки понад 80% - убитими, пораненими і навіть полоненими. Пишуть, що взяли навіть офіцерів. А значить, що ми звільнимо багатьох наших із полону. Його вивели на північ Луганської області, де зараз відбувається розформування.
По правді кажучи, це історична подія. Рідко коли в новітній історії після боїв з конкретним формуванням, це ж формування розформовують.
Тому мої щирі вітання 79-й бригаді. І сподіваюся, що в Миколаєві буде окремий стенд зі «скальпом» полку «Ахмат-Сєвєр».
Юрій Мисягін
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s