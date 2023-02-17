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Боевая работа артиллеристов 24-го батальона "Айдар" вблизи Бахмута. ВИДЕО

Артиллеристы 24-го батальона "Айдар" запечатлели фрагмент своей боевой работы на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксировано несколько выстрелов и показана слаженная работа расчета пушки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бой пехотинцев с оккупантами на окраине Бухмута: "Пацаны, пригнитесь, я тоже поработаю". ВИДЕО

Бахмут (1603) артиллерия (637)


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У мотопехотного батальона Д-30, весьма. 333! хлопцы.
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17.02.2023 14:05 Ответить
кожний постріл наближає нас до перемоги а русню до кобзона......
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17.02.2023 14:11 Ответить
прошу використовувати справедливу назву східного ворога:

🤺🚄

"МОСКАЛЬ" з боліт москсель а отже з московії.

Не потурайте москалям та їх управителям негоям в їх історичній крадіжці нашого Великого минулого.

Слова з коренем "рус" - відносяться до Київської Русі та Анни Київської.

Не кохайся з москаликом чорнобрива

Як Гітлер спотворим пам'ять про Свастику, так і зараз підміна понять... Чи гадаєте Ермак єдиний хто керує ситуацією?

До речі: стяг Сонце/вода, перевернули його значення та форму більшовики кляті.
Слава нації!!!

_________________________
17 лютого

День спонтанного прояву доброти.
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17.02.2023 21:25 Ответить
Бабахмут!!! И еще много-много раз бабахмут!
У мокшанцев нет ни шанса!👍
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17.02.2023 14:33 Ответить
Невеликий кут піднесення - близько стріляють. А навіднику після заряджання черговим пострілом бажано перевіряти наведення і місце бульбашки рівня, все ж таки в стволі з'явилося +25 кг.
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17.02.2023 14:42 Ответить
Прошу поширити (хоча кому "положено" і так це знають) але краще знати більшій кількості людей.

Командири, прийміть до відома можливості русаків:

За результатами протидії підрозділам РЕБ ров на Таврійському напрямі фахівцями Сил оборони України зроблено певні спостереження та висновки щодо особливостей бойового застосування противником комплексів «Леєр-3».
Так, «фальшива» базова станція, що запускається на борту БпЛА «Орлан-10», забезпечує виявлення включених мобільних телефонів на відстані до 6км та переключає абонентів з реальної базової станції на себе на відстані до 3км. Потім, встановивши контроль над виявленим мобільним терміналом на посту комплексу «Леєр-3» здійснюється аналіз трафіку (розмови/смс) та виявляється приналежність абонента - цивільний чи військовий. У останньому випадку, коли підтверджується, що абонент військовий, автоматично за 10-30 секунд визначаються координати (місцезнаходження) мобільного терміналу та фактично абонента. Для цього здійснюється дзвінок або ж відправляється SMS (у т.ч. і технологічна SMS-0, яка не фіксується абонентом). Комплекс дозволяє вирахувати координати і без цього шляхом вимкнення/ввімкнення «фальшивої» базової станції на БпЛА, проте це займає більше часу (15-30 хвилин) і дає меншу точність визначення. В подальшому, координати передаються на артилерійську батарею, яка відпрацьовує нанесення вогневого удару.
При цьому, реально апаратна/кунг з розгорнутим постом управління БпЛА та центром обробки даних, може знаходитися на відстані до 70км від місця польоту (ведення розвідки) БпЛА «Орлан-10».
Вказане свідчить, що на передових позиціях не повинно бути мобільних телефонів, особливо «кнопочних», які пересічними військовослужбовцями ЗСУ вважаються більш безпечними. Якщо ж є потреба в мобільному зв'язку, то його необхідно використовувати тільки в режимі передачі даних 3G/4G (мобільний інтернет) і здійснювати зв'язок (вести розмови, передавати повідомлення) тільки через захищені месенджери. У переважній більшості комплексів «Леєр-3» немає технічної можливості перехоплювати 3G/4G, а тільки 2G/GPRS.
Проте, необхідно мінімізувати кількість мобільних терміналів та тривалість їх включення, незалежно від того смартфони це чи «кнопочні» - реєстрація мобільного терміналу на базовій станції «Орлан-10» відбувається у будь-якому випадку.
Підрозділи радіорозвідки ров використовують вказані особливості комплексу для розвідки місць зосередження військовослужбовців Сил оборони України, наприклад:
в лісі фіксується присутність декількох (5-10) телефонів, які перебувають в одному місці тривалий час та не пересуваються - значить вірогідна позиція, а якщо рухаються по лісу в якомусь напрямку - ймовірна ДРГ;
в закинутій промзоні чи господарській будівлі, що не використовується, фіксується декілька (20-30) терміналів - значить має місце тимчасова дислокація якогось підрозділу.
В результаті по цим місцям противником наносились мінометно-артилерійські удари із високою ефективністю ураження.
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17.02.2023 15:02 Ответить
 
 