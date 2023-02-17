Бойова робота артилеристів 24-го батальйону "Айдар" поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Артилеристи 24-го батальйону "Айдар" зафільмували фрагмент своєї бойової роботи на бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано кілька пострілів та показано злагоджену роботу розрахунку гармати.

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