Бойова робота артилеристів 24-го батальйону "Айдар" поблизу Бахмуту. ВIДЕО
Артилеристи 24-го батальйону "Айдар" зафільмували фрагмент своєї бойової роботи на бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано кілька пострілів та показано злагоджену роботу розрахунку гармати.
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"МОСКАЛЬ" з боліт москсель а отже з московії.
Не потурайте москалям та їх управителям негоям в їх історичній крадіжці нашого Великого минулого.
Слова з коренем "рус" - відносяться до Київської Русі та Анни Київської.
Не кохайся з москаликом чорнобрива
Як Гітлер спотворим пам'ять про Свастику, так і зараз підміна понять... Чи гадаєте Ермак єдиний хто керує ситуацією?
До речі: стяг Сонце/вода, перевернули його значення та форму більшовики кляті.
Слава нації!!!
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17 лютого
День спонтанного прояву доброти.
У мокшанцев нет ни шанса!👍
Командири, прийміть до відома можливості русаків:
За результатами протидії підрозділам РЕБ ров на Таврійському напрямі фахівцями Сил оборони України зроблено певні спостереження та висновки щодо особливостей бойового застосування противником комплексів «Леєр-3».
Так, «фальшива» базова станція, що запускається на борту БпЛА «Орлан-10», забезпечує виявлення включених мобільних телефонів на відстані до 6км та переключає абонентів з реальної базової станції на себе на відстані до 3км. Потім, встановивши контроль над виявленим мобільним терміналом на посту комплексу «Леєр-3» здійснюється аналіз трафіку (розмови/смс) та виявляється приналежність абонента - цивільний чи військовий. У останньому випадку, коли підтверджується, що абонент військовий, автоматично за 10-30 секунд визначаються координати (місцезнаходження) мобільного терміналу та фактично абонента. Для цього здійснюється дзвінок або ж відправляється SMS (у т.ч. і технологічна SMS-0, яка не фіксується абонентом). Комплекс дозволяє вирахувати координати і без цього шляхом вимкнення/ввімкнення «фальшивої» базової станції на БпЛА, проте це займає більше часу (15-30 хвилин) і дає меншу точність визначення. В подальшому, координати передаються на артилерійську батарею, яка відпрацьовує нанесення вогневого удару.
При цьому, реально апаратна/кунг з розгорнутим постом управління БпЛА та центром обробки даних, може знаходитися на відстані до 70км від місця польоту (ведення розвідки) БпЛА «Орлан-10».
Вказане свідчить, що на передових позиціях не повинно бути мобільних телефонів, особливо «кнопочних», які пересічними військовослужбовцями ЗСУ вважаються більш безпечними. Якщо ж є потреба в мобільному зв'язку, то його необхідно використовувати тільки в режимі передачі даних 3G/4G (мобільний інтернет) і здійснювати зв'язок (вести розмови, передавати повідомлення) тільки через захищені месенджери. У переважній більшості комплексів «Леєр-3» немає технічної можливості перехоплювати 3G/4G, а тільки 2G/GPRS.
Проте, необхідно мінімізувати кількість мобільних терміналів та тривалість їх включення, незалежно від того смартфони це чи «кнопочні» - реєстрація мобільного терміналу на базовій станції «Орлан-10» відбувається у будь-якому випадку.
Підрозділи радіорозвідки ров використовують вказані особливості комплексу для розвідки місць зосередження військовослужбовців Сил оборони України, наприклад:
в лісі фіксується присутність декількох (5-10) телефонів, які перебувають в одному місці тривалий час та не пересуваються - значить вірогідна позиція, а якщо рухаються по лісу в якомусь напрямку - ймовірна ДРГ;
в закинутій промзоні чи господарській будівлі, що не використовується, фіксується декілька (20-30) терміналів - значить має місце тимчасова дислокація якогось підрозділу.
В результаті по цим місцям противником наносились мінометно-артилерійські удари із високою ефективністю ураження.