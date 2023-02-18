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Новости Видео Война
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Ближний бой с штурмовой группой российских оккупантов из камеры украинского воина. ВИДЕО (обновлено)

В сети опубликовано полное видео ближнего боя с камеры украинского воина.

Соответствующее видео на своем телеграм-канале опубликовал боец под ником PREDATOR, передает Цензор.НЕТ.

"Видим, что позиция – это какой-то отдельный наблюдательный пункт в лесопосадке, короткая неглубокая траншея и блиндаж на двоих. На позиции всего два человека. Воин вступает в ближний бой со штурмовой группой россиян. На видео хорошо заметны два солдата противника. В одного украинец стреляет из гранатомета, второй подходит к траншее и наш боец его расстрелял из автомата. Позицию удалось защитить, атака отбита. Настоящий подвиг, достойный высокой награды. Я написал воину предложение дать интервью, надеюсь, у него будет такая возможность и время", - прокомментировал видео журналист.

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Автор: 

армия РФ (19331) ликвидация (3572) уничтожение (6986) Бутусов Юрий (4367) ВСУ (6608)


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Топ комментарии
+47
Отработал нормально первый, именно потому второй при панике все равно приносил пользу.
Я думаю если повторится такая херня, то второй будет на равных уже.
Лично я бы просто обосрался там....
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18.02.2023 22:28
+40
Оба бойца работали слаженно и именно эта слаженность позволила отбить атаку. Обоих нужно предоставить награде - это было бы правильно.
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18.02.2023 22:19
+38
Справжній Воїн!
В твітері є скріншоти переписки з ним. На питання чому другий номер ховається, він відповів що його скував страх але він подавав магазини як бачимо з відео.
З гранатомета він стріляє по бтр-у, який веде шквальний вогонь по траншеї. Одного в упор, і ще двох- за чагарником, на початку і в кінці відео
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18.02.2023 22:14
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https://www.youtube.com/watch?v=ar-DqJ_HMYI
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18.02.2023 22:06 Ответить
Один был, как хирург, а второй, как операционная медсестра. В одиночку не справились бы.
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18.02.2023 23:04 Ответить
Согласен на 100 процентов
Просто в стрессовой ситуации каждый действуют согласно данному природою типу высшей нервной деятельности (ВНД) и от этого никуда не денешься
Первый номер это холерик, а второй - флегматик и они прекрасно компенсируют действия друг друга

Я думаю что это классический пример блестящей работы в стрессовой ситуации, когда от этого зависит не только твоя жизнь но и жизнь твоего побратима

Оба действительно ГЕРОИ, просто у каждого своя обязанность
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19.02.2023 19:48 Ответить
смотрите https://twitter.com/antiputler_news/status/1626683264718045184 здесь
во первых на день раньше, во-вторых без сраной телеги.
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18.02.2023 22:08 Ответить
Thank you!
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18.02.2023 22:19 Ответить
Ось те ж саме на Ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=P8_KnzhzClU
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18.02.2023 22:30 Ответить
Сервера телеграмканалов физически находятся в Москве, но народ наивно полагает что этот факт можно игнорировать
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18.02.2023 22:06 Ответить
Та годі цих страшилок. От вайбер більше питань викликає
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18.02.2023 22:26 Ответить
Японець володіє і і якм в тебе до нього питання?
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19.02.2023 02:11 Ответить
У мене дохрена, а фсб зовсім ніяких. Тому вабером ніхто не користується в зоні ризику. А хто крристується траплялись інциденти.
я вже писав у якійсь темі - надайте докази прослуховування або витоків телеграм без фізичного вилучення пристрою.
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19.02.2023 10:04 Ответить
Да пусть хоть под подушкой х.уйла находятся. Чего бояться то?
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18.02.2023 22:45 Ответить
Ідіоти взагагі нічого ніколи не бояться, поки квартира не згорить
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19.02.2023 02:17 Ответить
Справжній Воїн!
В твітері є скріншоти переписки з ним. На питання чому другий номер ховається, він відповів що його скував страх але він подавав магазини як бачимо з відео.
З гранатомета він стріляє по бтр-у, який веде шквальний вогонь по траншеї. Одного в упор, і ще двох- за чагарником, на початку і в кінці відео
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18.02.2023 22:14 Ответить
Судя по видео никакого БТРа там нет, кацапы наступали малой группой, от 3 до 5 говнюков. Под прикрытием брони их бы было гораздо больше. Боец использовал РПГ внавал и без прицеливания, в надежде на останавливающее действие взрыва, но непонятно заряд попал куда-нибудь или просто ушел вверх. Затем он начал стрелять и кидать гранаты и вероятно, это помогло. Из видео понятно, что основная проблема у него была - контроль окопа с двух направлений одновременно. Это видно из того, как он бегает по окопу и крутит головой. Второй номер вероятно не обстрелянный еще и наверное, обосрался от страха, но хоть что-то делал и исполнял приказы. А первый номер да, показал характер, умение воевать и результат - за это надо награждать. У кацапов, наверное, 1-2 трупа и 2-3 раненых, которые, будем надеяться не проживут долго.
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19.02.2023 05:51 Ответить
Згоден з вами, якщо би другий пішов в аут - хана обом!
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19.02.2023 10:00 Ответить
Там явно из чего-то тяжелого короткими очередями по три выстрела поливают. По звуку действительно похоже на БТР. Первый выстрел из гранатомета похоже не попал, потому что БТР продолжает стрелять, причем несколько раз втыкает прям перед блиндажем. Но сразу после второго выстрела гранатомета БТР затыкается.
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19.02.2023 11:17 Ответить
Гранаты не взводились, слишком близко он был..
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19.02.2023 12:59 Ответить
29 секунда коробочка працює. видно спалахи від кулемета.
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19.02.2023 12:11 Ответить
Московити під'їхали до позиції на БМП, на великій швидкості і спішившись вступили в бій. Беху, скоріше за все підбили, тому, що видно чорний дим.
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21.02.2023 12:49 Ответить
https://www.facebook.com/hashtag/більшеніжфото
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22.02.2023 10:53 Ответить
второй нормально отработал, не смейте его ни в чем упрекать.
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18.02.2023 22:14 Ответить
Отработал нормально первый, именно потому второй при панике все равно приносил пользу.
Я думаю если повторится такая херня, то второй будет на равных уже.
Лично я бы просто обосрался там....
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18.02.2023 22:28 Ответить
Все правильно - всі без виключення живуть із страхом поруч, а де-кому здається, що за страх можна осуджувати - зовсім НІ....такий стан ні погано ні добре - це нормальний стресовий стан здорової людини, швидкість подолання - то вже інше
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18.02.2023 22:54 Ответить
Колись приводили статистику що таких як "перший" 10 чи 17 відсотків, всі інші добре що хоч стріляють в бік ворога.
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19.02.2023 00:27 Ответить
Саме так, американці кажуть, що один такий воїн в критичній ситуації здатен врятувати цілий підрозділ!
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19.02.2023 17:23 Ответить
..який жах...дивитися на таке нема сил , як же там можна бути , кожен день..
..яка мужність , сила ..молюся за ВАС , молюся..
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18.02.2023 22:17 Ответить
Звичайно, ви праві. Це кристалізований жах. Але... Розумієте, природа людини так будується, що багатьом потім саме цього і не вистачає. Не те, щоб вони в ЖЕК з автоматом ходили - це вже занадто, а самой ідеї отримання негайного вирішення складних проблем. Щось накшталт: або ти, або тебе, але можна відповідь негайно?! І щоб із адріналіном і гордістю?!
Ну там ще багато аспектів.
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19.02.2023 13:47 Ответить
This. Is. Fucking. Intense. True heroes are these brothers. They are the gist of this brave nation.
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18.02.2023 22:18 Ответить
Оба бойца работали слаженно и именно эта слаженность позволила отбить атаку. Обоих нужно предоставить награде - это было бы правильно.
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18.02.2023 22:19 Ответить
Зовсім не так.... тільки щасливий збіг, що вбитий окупант, який проходив ліворуч, не кинув гранату в окоп....
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19.02.2023 17:35 Ответить
Это умный тактический бой, когда бойцы вместо того чтобы мешать друг другу, работали профессионально.
Плохо что эту тактику растиражировали в СМИ - теперь и кацапы будут своих ТЕРРОРИСТОВ учить этой тактике что может создать украинским ДШГ выбивать орков с позиций. Не все можно показывать в реальном времени.
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18.02.2023 22:25 Ответить
По старим канонам піхотного бою запорожців - один стріляє, другий подає, третій заряджає...
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18.02.2023 22:51 Ответить
Це що, якась таємниця? Другий достав переляк ледве впорався. Швидше треба йому працювати а не чекати команди...і так ясно треба було все заряджати і подавати на раз два...там секунда не вспів і все
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18.02.2023 23:06 Ответить
Ale Ty odważny jesteś.
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19.02.2023 00:41 Ответить
Ruzke kurwy!
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18.02.2023 22:43 Ответить
Траншеї короткі й вузькі, вдвох там було не розминутися, пощастило що його не помітили. Схоже компактні траншеї щоб орки потрапивши в них не мали змоги потрапити в інші частини по всій посадці, короткі рукави на пару чоловік для кругової по суті оборони.
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18.02.2023 22:49 Ответить
Рассказывают наши бойцы из Бахмута,отбивавшие атаки русни,что у вагнеровцев есть похожая тактика,когда один идет и стреляет,а второй номер подает ему магазины и это его основная задача,пока жив первый номер.
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18.02.2023 22:54 Ответить
І один у полі - воїн !
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18.02.2023 22:55 Ответить
Поки додивилась до кінця - тахікардія почалася. Не уявляю , на якому адреналіні наші бійці в тих окопах. Слава нашим захисникам! Господи, збережи їх життя!!!
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18.02.2023 23:17 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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19.02.2023 00:09 Ответить
"отдельный наблюдательный пункт" - а це трохи проблема. Щоб робили наші солдати якщо б на них попер вагнер зерграшем як це ******* на рф? Спостережні пункти треба замінювати камерами та турелями. Треба вчитись воювати технологіями бо людей нам не хватить.
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19.02.2023 00:36 Ответить
Потрібно дивитися уважно.
Спочатку він стріляє в броню з РПГ. Переміщається в ліво - вбиває орка в повний зріст. Переміщається вправо - вбиває орка через кущі. Переміщається в ліво - і стріляє не в забитого орка а в того хто за ним ховається. На відео видно шолом що ховається за трупом.
На рахунку ТРИ орки та броня
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19.02.2023 00:38 Ответить
О да так воювати мало хто зможе. Сильне відео. Солдат справжній герой.

Але все ж нам краще б воювати не людьми, а технологіями - відеокамерами, дронами, турелями, артилерією. Бо такі герої це дефіцитний ресурс.
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19.02.2023 00:43 Ответить
Треба, от тільки технології потребують часу і інженерів. Я в 2009 склав перший квадрокоптер, один із перших в Україні і ходив пропонував, що буде перспектива, давайте щось робити. На мене дивилися як на дурня і послали, ну і що дорого. А тепер час втрачено, а мій перший квад я продав в Європу, бо не було чим платити за кімнату. Ну а наші чиновники будували тільки собі дворці і замки, але телепні не подумали, що треба ці дворці і замки захищати. В моєму місті, вже 24 лютого ні одної охоронної фірми не було, всі дружно звалили, бо кацапи перли з трьох сторін, тобто вони круті тільки в мирні часи, а коли жепа - то охорона одна із перших тікає, по крайній мірі у нас так було.
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19.02.2023 12:14 Ответить
Из видео следует - явная нехватка бойцов на передовой в окопах,отсутствие разведки,наступление нужно было заметить на дальних подступах и накрыть минометным обстрелом,хлопцам повезло,совершенно напрасно это видео гуляет по всему интернету,оно показывает героизм в отчаянных,почти безнадежных условиях.
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19.02.2023 06:53 Ответить
Ты бы в конце дописал, что коммент - от диванного эксперта !
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19.02.2023 07:00 Ответить
Мнение путинского козлика здесь неуместно.
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19.02.2023 07:04 Ответить
Ещё насчёт оружия, оно советское, и выстрел из гранатомёта, это ж советская РПГ
после года войны где нас поддерживает вроде как ВПК всего развитого запада...
На передовой воюют таким оружием..

Что то тут не так...
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19.02.2023 10:36 Ответить
Вы правы, ему повезло, их там было минимум трое, которых он подстрелил, счастье, что они шли по одному с одной стороны, и делали это медленно, не бросали гранат.. Видно, что они были с БМП, которую он тоже поразил из РПГ, просто герой.
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19.02.2023 10:48 Ответить
Это,вероятно, бой сторожевого охранения,только в очень малом составе.Он расположен впереди основных позиций и имеет задачу вовремя выявить противника и заставить его преждевременно развернуться.Воины ВСУ все делали правильно,обошедшие охранение орки будут уничтожены основными силами обороны..
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19.02.2023 12:43 Ответить
Если бы не кладовшик, то боец не смог так четко командовать кем-то.
Тот, кто стрелял - супер профи! Это настоящий герой! 👍
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19.02.2023 12:38 Ответить
Хорошо что при перезарядке ствол был направлен в стенку окопа, был непроизвольный выстрел, могла быть беда.
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21.02.2023 09:45 Ответить
Руслан из запорожской области
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19.02.2023 14:26 Ответить
Боец, который вел огонь 100% заслуживает ГОСУДАРСТВЕННОЙ награды.
За :
- смелые и решительные действия при отражении отаки его позиции преобладающими силами противника на бронетехнике.
- за профессионализм во время сложного боя

- за умелое пользование имеющимся на его позиции разного вооружения

- за неоставление позиции в сложнейшей ситуации, которая очевидно более чем когда либо для него была близка к его гибели !
- за уничтожение живой чилы противника и1 елиницы брониьехники.
Что в крнечном счёте привело к удержанию позиции.
Что ОБЪЕКТИВНО подтвержается видеозапеисью боя !

Так же нужно отметить и 2го бойца, который , который хоть непосредственно не вел огонь по противнику, однако достаточно существенно оказал поддрежду в обороне . Осуществляя быструю снаряжение боеприпасами ведущего огонь по протвнику.

П.С

По какой причине 2й человек не вёл огонь ,я не знаю... Если он испугался, то даде в этом случае он проявил себя достойно... Так как всё же его помощь была так же значима!
И если говорить о награжоении 2го человека,а я считаю, что его тоже нужно наградить !
То 1го нужно наградить ЯВНО более значемой наградой!
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19.02.2023 15:37 Ответить
Отчаяный хлопец! Верю, что и второму парню удастся преодолеть страх и в следующий раз он будет сражаться так же отчаяно.
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19.02.2023 17:23 Ответить
https://t.me/lost_generation_21/44
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20.02.2023 22:22 Ответить
Зброєю з дистанційним керуванням типу Стугни значно комфортніше користуватись аніж, як тут.
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21.02.2023 03:20 Ответить
 
 