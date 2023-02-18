Ближний бой с штурмовой группой российских оккупантов из камеры украинского воина. ВИДЕО (обновлено)

В сети опубликовано полное видео ближнего боя с камеры украинского воина.

Соответствующее видео на своем телеграм-канале опубликовал боец под ником PREDATOR, передает Цензор.НЕТ.

"Видим, что позиция – это какой-то отдельный наблюдательный пункт в лесопосадке, короткая неглубокая траншея и блиндаж на двоих. На позиции всего два человека. Воин вступает в ближний бой со штурмовой группой россиян. На видео хорошо заметны два солдата противника. В одного украинец стреляет из гранатомета, второй подходит к траншее и наш боец его расстрелял из автомата. Позицию удалось защитить, атака отбита. Настоящий подвиг, достойный высокой награды. Я написал воину предложение дать интервью, надеюсь, у него будет такая возможность и время", - прокомментировал видео журналист.

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