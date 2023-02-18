Ближний бой с штурмовой группой российских оккупантов из камеры украинского воина. ВИДЕО (обновлено)
В сети опубликовано полное видео ближнего боя с камеры украинского воина.
Соответствующее видео на своем телеграм-канале опубликовал боец под ником PREDATOR, передает Цензор.НЕТ.
"Видим, что позиция – это какой-то отдельный наблюдательный пункт в лесопосадке, короткая неглубокая траншея и блиндаж на двоих. На позиции всего два человека. Воин вступает в ближний бой со штурмовой группой россиян. На видео хорошо заметны два солдата противника. В одного украинец стреляет из гранатомета, второй подходит к траншее и наш боец его расстрелял из автомата. Позицию удалось защитить, атака отбита. Настоящий подвиг, достойный высокой награды. Я написал воину предложение дать интервью, надеюсь, у него будет такая возможность и время", - прокомментировал видео журналист.
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Просто в стрессовой ситуации каждый действуют согласно данному природою типу высшей нервной деятельности (ВНД) и от этого никуда не денешься
Первый номер это холерик, а второй - флегматик и они прекрасно компенсируют действия друг друга
Я думаю что это классический пример блестящей работы в стрессовой ситуации, когда от этого зависит не только твоя жизнь но и жизнь твоего побратима
Оба действительно ГЕРОИ, просто у каждого своя обязанность
во первых на день раньше, во-вторых без сраной телеги.
я вже писав у якійсь темі - надайте докази прослуховування або витоків телеграм без фізичного вилучення пристрою.
В твітері є скріншоти переписки з ним. На питання чому другий номер ховається, він відповів що його скував страх але він подавав магазини як бачимо з відео.
З гранатомета він стріляє по бтр-у, який веде шквальний вогонь по траншеї. Одного в упор, і ще двох- за чагарником, на початку і в кінці відео
Я думаю если повторится такая херня, то второй будет на равных уже.
Лично я бы просто обосрался там....
..яка мужність , сила ..молюся за ВАС , молюся..
Ну там ще багато аспектів.
Плохо что эту тактику растиражировали в СМИ - теперь и кацапы будут своих ТЕРРОРИСТОВ учить этой тактике что может создать украинским ДШГ выбивать орков с позиций. Не все можно показывать в реальном времени.
Героям слава!!!
Спочатку він стріляє в броню з РПГ. Переміщається в ліво - вбиває орка в повний зріст. Переміщається вправо - вбиває орка через кущі. Переміщається в ліво - і стріляє не в забитого орка а в того хто за ним ховається. На відео видно шолом що ховається за трупом.
На рахунку ТРИ орки та броня
Але все ж нам краще б воювати не людьми, а технологіями - відеокамерами, дронами, турелями, артилерією. Бо такі герої це дефіцитний ресурс.
после года войны где нас поддерживает вроде как ВПК всего развитого запада...
На передовой воюют таким оружием..
Что то тут не так...
Тот, кто стрелял - супер профи! Это настоящий герой! 👍
За :
- смелые и решительные действия при отражении отаки его позиции преобладающими силами противника на бронетехнике.
- за профессионализм во время сложного боя
- за умелое пользование имеющимся на его позиции разного вооружения
- за неоставление позиции в сложнейшей ситуации, которая очевидно более чем когда либо для него была близка к его гибели !
- за уничтожение живой чилы противника и1 елиницы брониьехники.
Что в крнечном счёте привело к удержанию позиции.
Что ОБЪЕКТИВНО подтвержается видеозапеисью боя !
Так же нужно отметить и 2го бойца, который , который хоть непосредственно не вел огонь по противнику, однако достаточно существенно оказал поддрежду в обороне . Осуществляя быструю снаряжение боеприпасами ведущего огонь по протвнику.
П.С
По какой причине 2й человек не вёл огонь ,я не знаю... Если он испугался, то даде в этом случае он проявил себя достойно... Так как всё же его помощь была так же значима!
И если говорить о награжоении 2го человека,а я считаю, что его тоже нужно наградить !
То 1го нужно наградить ЯВНО более значемой наградой!