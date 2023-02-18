Ближній бій із штурмовою групою російських окупантів з камери українського воїна. ВIДЕО (оновлено)

У мережі опублікували повне відео ближнього бою із камери українського воїна.

Відповідне відео на своєму телеграм-каналі опублікував боєць під ніком PREDATOR, інформує Цензор.НЕТ.

"Бачимо, що позиція – це якийсь окремий наглядовий пункт у лісопосадці, коротка неглибока траншея та бліндаж на двох. На позиції лише дві людини. Воїн вступає у ближній бій із штурмовою групою росіян. На відео добре помітно два солдати супротивника. В одного українець стріляє з гранатомета, другий підходить до траншеї і наш боєць його розстріляв з автомата. Позицію вдалося захистити, атаку відбито. Справжній подвиг, гідний високої нагороди. Я написав воїну пропозицію зробити інтерв'ю, сподіваюся, у нього буде така можливість та час", - прокоментував відео журналіст Юрій Бутусов.

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