Бойцы 79-й ОДШБр из ПТРК Javelin уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв". ВИДЕО
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из ПТРК Javelin уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДШВ.
"На днях враг атаковал позиции маруновых беретов своим новейшим танком Т-90 "Прорыв". Но передовое подразделение было готово к встрече с противником: расчет противотанкового ракетного комплекса "Javelin" двумя точными выстрелами уничтожил гордость российского машиностроения, оставив на месте кучу обожженного металла", – говорится в сообщении.
"Это были первые два выстрела. Первый танк, который я уничтожил... Я с самого начала находился на позиции и ждал танка, который должен был выехать. Потому что оттуда постоянно работал. Моя задача - уничтожить этот танк. В течение дня он несколько раз выезжал, я его наблюдал. Но он выезжал, отрабатывал и скрывался. В последний раз он выехал и начал довольно часто работать по позициям. У меня было время подготовиться, прицелиться и произвести выстрел", - рассказал десантник, подбивший российский танк.
Отмечается, что танки на направлении засекла аэроразведка, после чего был выставлен пост с расчетом Javelin, уничтожившего Т-90.
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пердакпрорыв ? аналоговнет ?
Східна мудрість (здається Сунь-цзи, але не впевнений) говорить, що якщо довго чекати, то повз пропливе труп ворога. Але ж ми не азіати і нетерплячка в нашій крові з дитинства. Ось і цей Герой тріііішечки прискорив процес!
Бережи тебе всі святі, воїне! Дякую за "красівоє"
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Оце "почотні" гості. Скоро для лапестану будуть бабуїни і макаки почотнимі гостямі.
Толпы рабZeянцев пришли пожрать кашу на халяву...
Кто напал на РабZeю,*, ,Звезданутую,?😁
Его прорвало.
Успехов на поле боя!
Жодного разу їх не бачив.
Але хтось мені пояснить, що це значить маруновані берети, це якась опечатка?!