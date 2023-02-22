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Бойцы 79-й ОДШБр из ПТРК Javelin уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв". ВИДЕО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из ПТРК Javelin уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДШВ.

"На днях враг атаковал позиции маруновых беретов своим новейшим танком Т-90 "Прорыв". Но передовое подразделение было готово к встрече с противником: расчет противотанкового ракетного комплекса "Javelin" двумя точными выстрелами уничтожил гордость российского машиностроения, оставив на месте кучу обожженного металла", – говорится в сообщении.

"Это были первые два выстрела. Первый танк, который я уничтожил... Я с самого начала находился на позиции и ждал танка, который должен был выехать. Потому что оттуда постоянно работал. Моя задача - уничтожить этот танк. В течение дня он несколько раз выезжал, я его наблюдал. Но он выезжал, отрабатывал и скрывался. В последний раз он выехал и начал довольно часто работать по позициям. У меня было время подготовиться, прицелиться и произвести выстрел", - рассказал десантник, подбивший российский танк.

Отмечается, что танки на направлении засекла аэроразведка, после чего был выставлен пост с расчетом Javelin, уничтожившего Т-90.

Смотрите также: Российскому танку Т-90М сносит башню после атаки украинских воинов. ВИДЕО

Автор: 

танк (2260) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (197) Javelin (168)


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Топ комментарии
+33
Красавчики!!!Перейменували у танк "Підрив"👏
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22.02.2023 19:06
+29
господіну джавеліну похер т64/72/80 чи т90 - горіт всьо одінаково!.......
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22.02.2023 19:10
+25
Трём танкистам слегка вгрустнулось.
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22.02.2023 19:08
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Красавчики!!!Перейменували у танк "Підрив"👏
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22.02.2023 19:06 Ответить
Трём танкистам слегка вгрустнулось.
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22.02.2023 19:08 Ответить
Парни,вы герои на века!
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22.02.2023 19:08 Ответить
господіну джавеліну похер т64/72/80 чи т90 - горіт всьо одінаково!.......
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22.02.2023 19:10 Ответить
Прорив в Пекло!
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22.02.2023 19:11 Ответить
у русни прорвало пердак прорыв ? аналоговнет ?
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22.02.2023 19:12 Ответить
"Я з самого початку знаходився на позиції і чекав на танк, який мав виїхати." Джерело:

Східна мудрість (здається Сунь-цзи, але не впевнений) говорить, що якщо довго чекати, то повз пропливе труп ворога. Але ж ми не азіати і нетерплячка в нашій крові з дитинства. Ось і цей Герой тріііішечки прискорив процес!
Бережи тебе всі святі, воїне! Дякую за "красівоє"
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22.02.2023 19:16 Ответить
Точніше, якщо нічого не робити
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22.02.2023 19:56 Ответить
Вітаємо бійця із першим. Хай попереду у нього будуть десятки ворожих бронемашин. І повернутися живим після війни. Дякуємо! Cлава ЗСУ!
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22.02.2023 19:18 Ответить
и как это свиноцабакам поможет...?
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22.02.2023 19:27 Ответить
Ну, и 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.02.2023 19:28 Ответить
Від рососії цілий головнокомандувач а від китаю та африки лише заступники… це перемога для рососії
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22.02.2023 19:35 Ответить
На торжественной церемонии открытия присутствовал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, заместитель главнокомандующего военно-морскими силами Китая вице-адмирал Ли Юйцзе, заместитель начальника объединенного командования ЮАР контр-адмирал Бубеле Мхлана и другие почетные гости", - говорится в сообщении.
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Оце "почотні" гості. Скоро для лапестану будуть бабуїни і макаки почотнимі гостямі.
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22.02.2023 19:48 Ответить
https://youtu.be/jnB6Nnw8PYM ..

Толпы рабZeянцев пришли пожрать кашу на халяву...
Кто напал на РабZeю,*, ,Звезданутую,?😁
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22.02.2023 19:27 Ответить
Что с танком "Прорыв" ?
Его прорвало.
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22.02.2023 19:30 Ответить
Между первой и второй - перерывчик небольшой (с)
Успехов на поле боя!
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22.02.2023 19:48 Ответить
І слава Богу, хай усі згорять загарбники, АМІНЬ
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22.02.2023 20:07 Ответить
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22.02.2023 20:36 Ответить
Ребята - герои! Снимаю шляпу...
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22.02.2023 23:24 Ответить
А як же комплекси активного захисту, хоча б та ж "Арена"?
Жодного разу їх не бачив.
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23.02.2023 11:09 Ответить
Яка хороша новина!!!!!
Але хтось мені пояснить, що це значить маруновані берети, це якась опечатка?!
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23.02.2023 12:04 Ответить
 
 