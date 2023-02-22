Бойцы 79-й ОДШБр из ПТРК Javelin уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв". ВИДЕО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из ПТРК Javelin уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДШВ.

"На днях враг атаковал позиции маруновых беретов своим новейшим танком Т-90 "Прорыв". Но передовое подразделение было готово к встрече с противником: расчет противотанкового ракетного комплекса "Javelin" двумя точными выстрелами уничтожил гордость российского машиностроения, оставив на месте кучу обожженного металла", – говорится в сообщении.

"Это были первые два выстрела. Первый танк, который я уничтожил... Я с самого начала находился на позиции и ждал танка, который должен был выехать. Потому что оттуда постоянно работал. Моя задача - уничтожить этот танк. В течение дня он несколько раз выезжал, я его наблюдал. Но он выезжал, отрабатывал и скрывался. В последний раз он выехал и начал довольно часто работать по позициям. У меня было время подготовиться, прицелиться и произвести выстрел", - рассказал десантник, подбивший российский танк.

Отмечается, что танки на направлении засекла аэроразведка, после чего был выставлен пост с расчетом Javelin, уничтожившего Т-90.

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