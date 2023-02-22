Бійці 79-ї ОДШБр з ПТРК Javelin знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з ПТРК Javelin знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДШВ.

"Днями ворог атакував позиції марунових беретів своїм новітнім танком Т-90 "Прорив". Але передовий підрозділ був готовий до зустрічі з противником: розрахунок протитанкового ракетного комплексу "Javelin" двома влучними пострілами знищив гордість російського машинобудування, залишивши на місці купу обпеченого металу", - йдеться у повідомленні.

"Це були перші два постріли. Перший танк, який я знищив... Я з самого початку знаходився на позиції і чекав на танк, який мав виїхати. Бо він звідти постійно працював. Моє завдання було знищити цей танк. Упродовж дня він декілька разів виїжджав, я його спостерігав. Але він виїжджав, відпрацьовував і тікав. В останній раз він виїхав і почав досить часто працювати по позиціях. У мене був час підготуватися, націлитися і зробити постріл", - розповів десантник, який підбив російський танк.

Зазначається, що танки на напрямку засікла аеророзвідка, після чого був виставлений пост з розрахунком Javelin, який знищив Т-90.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російському танку Т-90М зносить башту після атаки українських воїнів. ВIДЕО