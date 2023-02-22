Бійці 79-ї ОДШБр з ПТРК Javelin знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з ПТРК Javelin знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДШВ.
"Днями ворог атакував позиції марунових беретів своїм новітнім танком Т-90 "Прорив". Але передовий підрозділ був готовий до зустрічі з противником: розрахунок протитанкового ракетного комплексу "Javelin" двома влучними пострілами знищив гордість російського машинобудування, залишивши на місці купу обпеченого металу", - йдеться у повідомленні.
"Це були перші два постріли. Перший танк, який я знищив... Я з самого початку знаходився на позиції і чекав на танк, який мав виїхати. Бо він звідти постійно працював. Моє завдання було знищити цей танк. Упродовж дня він декілька разів виїжджав, я його спостерігав. Але він виїжджав, відпрацьовував і тікав. В останній раз він виїхав і почав досить часто працювати по позиціях. У мене був час підготуватися, націлитися і зробити постріл", - розповів десантник, який підбив російський танк.
Зазначається, що танки на напрямку засікла аеророзвідка, після чого був виставлений пост з розрахунком Javelin, який знищив Т-90.
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пердакпрорыв ? аналоговнет ?
Східна мудрість (здається Сунь-цзи, але не впевнений) говорить, що якщо довго чекати, то повз пропливе труп ворога. Але ж ми не азіати і нетерплячка в нашій крові з дитинства. Ось і цей Герой тріііішечки прискорив процес!
Бережи тебе всі святі, воїне! Дякую за "красівоє"
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Оце "почотні" гості. Скоро для лапестану будуть бабуїни і макаки почотнимі гостямі.
Толпы рабZeянцев пришли пожрать кашу на халяву...
Кто напал на РабZeю,*, ,Звезданутую,?😁
Его прорвало.
Успехов на поле боя!
Жодного разу їх не бачив.
Але хтось мені пояснить, що це значить маруновані берети, це якась опечатка?!