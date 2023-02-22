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Бійці 79-ї ОДШБр з ПТРК Javelin знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з ПТРК Javelin знищили новітній російський танк Т-90 "Прорив".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДШВ.

"Днями ворог атакував позиції марунових беретів своїм новітнім танком Т-90 "Прорив". Але передовий підрозділ був готовий до зустрічі з противником: розрахунок протитанкового ракетного комплексу "Javelin" двома влучними пострілами знищив гордість російського машинобудування, залишивши на місці купу обпеченого металу", - йдеться у повідомленні.

"Це були перші два постріли. Перший танк, який я знищив... Я з самого початку знаходився на позиції і чекав на танк, який мав виїхати. Бо він звідти постійно працював. Моє завдання було знищити цей танк. Упродовж дня він декілька разів виїжджав, я його спостерігав. Але він виїжджав, відпрацьовував і тікав. В останній раз він виїхав і почав досить часто працювати по позиціях. У мене був час підготуватися, націлитися і зробити постріл", - розповів десантник, який підбив російський танк.

Зазначається, що танки на напрямку засікла аеророзвідка, після чого був виставлений пост з розрахунком Javelin, який знищив Т-90.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російському танку Т-90М зносить башту після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) 79 окрема десантно-штурмова бригада (201) Javelin (179)


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Топ коментарі
+33
Красавчики!!!Перейменували у танк "Підрив"👏
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22.02.2023 19:06
+29
господіну джавеліну похер т64/72/80 чи т90 - горіт всьо одінаково!.......
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22.02.2023 19:10
+25
Трём танкистам слегка вгрустнулось.
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22.02.2023 19:08
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Красавчики!!!Перейменували у танк "Підрив"👏
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22.02.2023 19:06 Відповісти
Трём танкистам слегка вгрустнулось.
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22.02.2023 19:08 Відповісти
Парни,вы герои на века!
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22.02.2023 19:08 Відповісти
господіну джавеліну похер т64/72/80 чи т90 - горіт всьо одінаково!.......
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22.02.2023 19:10 Відповісти
Прорив в Пекло!
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22.02.2023 19:11 Відповісти
у русни прорвало пердак прорыв ? аналоговнет ?
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22.02.2023 19:12 Відповісти
"Я з самого початку знаходився на позиції і чекав на танк, який мав виїхати." Джерело:

Східна мудрість (здається Сунь-цзи, але не впевнений) говорить, що якщо довго чекати, то повз пропливе труп ворога. Але ж ми не азіати і нетерплячка в нашій крові з дитинства. Ось і цей Герой тріііішечки прискорив процес!
Бережи тебе всі святі, воїне! Дякую за "красівоє"
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22.02.2023 19:16 Відповісти
Точніше, якщо нічого не робити
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22.02.2023 19:56 Відповісти
Вітаємо бійця із першим. Хай попереду у нього будуть десятки ворожих бронемашин. І повернутися живим після війни. Дякуємо! Cлава ЗСУ!
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22.02.2023 19:18 Відповісти
и как это свиноцабакам поможет...?
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22.02.2023 19:27 Відповісти
Ну, и 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.02.2023 19:28 Відповісти
Від рососії цілий головнокомандувач а від китаю та африки лише заступники… це перемога для рососії
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22.02.2023 19:35 Відповісти
На торжественной церемонии открытия присутствовал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, заместитель главнокомандующего военно-морскими силами Китая вице-адмирал Ли Юйцзе, заместитель начальника объединенного командования ЮАР контр-адмирал Бубеле Мхлана и другие почетные гости", - говорится в сообщении.
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Оце "почотні" гості. Скоро для лапестану будуть бабуїни і макаки почотнимі гостямі.
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22.02.2023 19:48 Відповісти
https://youtu.be/jnB6Nnw8PYM ..

Толпы рабZeянцев пришли пожрать кашу на халяву...
Кто напал на РабZeю,*, ,Звезданутую,?😁
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22.02.2023 19:27 Відповісти
Что с танком "Прорыв" ?
Его прорвало.
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22.02.2023 19:30 Відповісти
Между первой и второй - перерывчик небольшой (с)
Успехов на поле боя!
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22.02.2023 19:48 Відповісти
І слава Богу, хай усі згорять загарбники, АМІНЬ
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22.02.2023 20:07 Відповісти
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22.02.2023 20:36 Відповісти
Ребята - герои! Снимаю шляпу...
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22.02.2023 23:24 Відповісти
А як же комплекси активного захисту, хоча б та ж "Арена"?
Жодного разу їх не бачив.
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23.02.2023 11:09 Відповісти
Яка хороша новина!!!!!
Але хтось мені пояснить, що це значить маруновані берети, це якась опечатка?!
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23.02.2023 12:04 Відповісти
 
 