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23 022 15

Украинский дрон уничтожает вражеский БМП. ВИДЕО

Оператор украинского дрона метко сбросил боеприпасы на вражеский БМП и уничтожил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что в российской бронемашине находилось по меньшей мере десять оккупантов.

Читайте: Чехия уже предоставила Украине 89 танков и 226 БМП, - Фиала

уничтожение (7040) дроны (3986) БМП (403)


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Топ комментарии
+28
Пригожин ж просил больше снарядов и бомб своим говноедам. Теперь же норм?
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23.02.2023 10:46
+24
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23.02.2023 10:53
+22
Нажаль таргани порозбігались-маю надію що не всі та ненадовго...
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23.02.2023 10:48
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Пригожин ж просил больше снарядов и бомб своим говноедам. Теперь же норм?
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23.02.2023 10:46 Ответить
Нажаль таргани порозбігались-маю надію що не всі та ненадовго...
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23.02.2023 10:48 Ответить
Йо ще м'ясо побігла,а так хорошо все било по домашнему
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23.02.2023 10:48 Ответить
А чому вони повибігали на вулицю? Холодно ж.....Чи у них "проїздний" білет закінчився?
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23.02.2023 10:49 Ответить
влучно жбурнув.... хробаки росповзлися по землі після "хлопка".....
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23.02.2023 10:51 Ответить
В Белгородской области сегодня, 23 февраля упал самолет Минобороны РФ. Вероятно, речь идет о штурмовике Су-25.Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в https://t.me/vvgladkov/1779 Telegram.
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23.02.2023 10:52 Ответить
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23.02.2023 10:53 Ответить
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23.02.2023 11:04 Ответить
Бійтесь суки і неба і землі!
Щоб вам ще й повітря нашатирьом стало у легенях, бл*ді гівноголові...
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23.02.2023 11:01 Ответить
свинособаки, як таракани, повискакували з бешки й з під неї...
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23.02.2023 11:31 Ответить
В Белгородской области упал Су-25. Самолет упал на окраине села Орехово в Валуйском районе. Пилот катапультировался , но сдох в больнице не приходя в сознание . P.S подбили в небе над Украиной.
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23.02.2023 11:34 Ответить
лада-шуба-пільмені
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23.02.2023 12:02 Ответить
сдох орк да и хер с ним
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23.02.2023 13:50 Ответить
оператор, навіщо нам це барахло? друга граната?
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26.02.2023 18:45 Ответить
 
 