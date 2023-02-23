Украинский дрон уничтожает вражеский БМП. ВИДЕО

Оператор украинского дрона метко сбросил боеприпасы на вражеский БМП и уничтожил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что в российской бронемашине находилось по меньшей мере десять оккупантов.

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