Украинский дрон уничтожает вражеский БМП. ВИДЕО
Оператор украинского дрона метко сбросил боеприпасы на вражеский БМП и уничтожил его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно, что в российской бронемашине находилось по меньшей мере десять оккупантов.
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