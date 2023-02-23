Український дрон знищує ворожий БМП. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучно скинув боєприпаси на ворожий БМП та знищив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що в російській бронемашині перебувало щонайменше десять окупантів.

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