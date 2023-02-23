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23 022 15

Український дрон знищує ворожий БМП. ВIДЕО

Оператор українського дрона влучно скинув боєприпаси на ворожий БМП та знищив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що в російській бронемашині перебувало щонайменше десять окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант помирає в снігу після скидання двох боєприпасів з українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7352) дрони (4765) БМП (413)


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Топ коментарі
+28
Пригожин ж просил больше снарядов и бомб своим говноедам. Теперь же норм?
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23.02.2023 10:46
+24
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23.02.2023 10:53
+22
Нажаль таргани порозбігались-маю надію що не всі та ненадовго...
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23.02.2023 10:48
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Пригожин ж просил больше снарядов и бомб своим говноедам. Теперь же норм?
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23.02.2023 10:46 Відповісти
Нажаль таргани порозбігались-маю надію що не всі та ненадовго...
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23.02.2023 10:48 Відповісти
Йо ще м'ясо побігла,а так хорошо все било по домашнему
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23.02.2023 10:48 Відповісти
А чому вони повибігали на вулицю? Холодно ж.....Чи у них "проїздний" білет закінчився?
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23.02.2023 10:49 Відповісти
влучно жбурнув.... хробаки росповзлися по землі після "хлопка".....
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23.02.2023 10:51 Відповісти
В Белгородской области сегодня, 23 февраля упал самолет Минобороны РФ. Вероятно, речь идет о штурмовике Су-25.Об этом сообщает https://www.rbc.ua/ukr/news РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в https://t.me/vvgladkov/1779 Telegram.
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23.02.2023 10:52 Відповісти
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23.02.2023 10:53 Відповісти
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23.02.2023 11:04 Відповісти
Бійтесь суки і неба і землі!
Щоб вам ще й повітря нашатирьом стало у легенях, бл*ді гівноголові...
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23.02.2023 11:01 Відповісти
свинособаки, як таракани, повискакували з бешки й з під неї...
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23.02.2023 11:31 Відповісти
В Белгородской области упал Су-25. Самолет упал на окраине села Орехово в Валуйском районе. Пилот катапультировался , но сдох в больнице не приходя в сознание . P.S подбили в небе над Украиной.
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23.02.2023 11:34 Відповісти
лада-шуба-пільмені
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23.02.2023 12:02 Відповісти
сдох орк да и хер с ним
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23.02.2023 13:50 Відповісти
оператор, навіщо нам це барахло? друга граната?
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26.02.2023 18:45 Відповісти
 
 