Український дрон знищує ворожий БМП. ВIДЕО
Оператор українського дрона влучно скинув боєприпаси на ворожий БМП та знищив його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах видно, що в російській бронемашині перебувало щонайменше десять окупантів.
Топ коментарі
+28 Aleksey NotBad
показати весь коментар23.02.2023 10:46
+24 Максім ХОЙ #398010
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+22 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.02.2023 10:48
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